Beder Herrera en Chepes: “Es necesaria la unidad y las definiciones”.

Con la mística intacta, el diputado nacional y ex gobernador Beder Herrera,

recibió un fuerte apoyo político y gran cariño desde Los Llanos Riojanos.

La dirigencia solicitó acordar la unidad del justicialismo riojano con

celeridad, para militar de cara a las Primarias Abiertas Simultáneas y

Obligatorias (PASO), del 11 de agosto.

Estuvieron presentes el vicegobernador de la provincia Néstor Bosetti, los

diputados de Raúl Andalor (Chilecito), Juan Ramón Romero (Juan Facundo

Quiroga), Jorge Salomón (General Ocampo), Ramón «Flecha» Godoy (Rosario

Vera Peñaloza), dirigentes del departamento Rosario Vera Peñaloza y General

San Martín.

Barrios de Píe, Movimiento de Integración, Consenso y Unidad Mujeres

Bederistas, Juventud organizada, Olta, Sanagasta, Chepes, Ulapes,

Chilecito, Milagro, Catuna, Aimogasta y Capital, fueron algunas de las

organizaciones y los lugares de la provincia representados.

Ante cientos de militantes, se dio un fuerte apoyo político a la fórmula a

precandidatos a presidente y vicepresidente Alberto Fernández y Cristina

Fernández, por el Frente de Todos, al igual que el apoyo a la fórmula de

precandidatos a diputados nacionales que encabeza Sergio Casas e Hilda

Aguirre de Soria.

Beder Herrera aseguró que “es necesario conformar la unidad del

justicialismo riojano, de cara a las PASO del mes de agosto. Hay que tener

definiciones urgentes. Si no nos organizamos entregamos la victoria a

nuevos ocasionales adversarios”.

Precisó que “siento el compromiso de ustedes. Eso me llena el alma y los

recibo con el corazón abierto. Eso me fortalece y me dice que no tengo que

aflojar. Acá no se rinde nadie”.

“Hay dos proyectos en pugna. El de Macri con Pichetto, de exclusión. Y el

de Alberto y Cristina, de inclusión”, dijo mientras repasaba la historia

reciente del peronismo y la traición de los dirigentes, como Pichetto.

Recordó a Néstor Kirchner y la férrea defensa del desaparecido ex

presidente, de la soberanía e independencia argentina, económica y

política. Del mismo modo recordó el pago de la deuda externa, y la

construcción del futuro, con verdaderas políticas de inclusión social y

adquisición de derechos.

“Macri endeudó a todos los argentinos en organismos privados y

multinacionales, además del FMI. Nuestros hijos y nietos son los que

pagarán esa deuda. Debemos revertir esa situación y la única forma es

retornar al justicialismo”, manifestó notablemente emocionado.

Avanzó en su discurso puntualizando que “es necesario organizarse y lograr

la unidad. Debemos apoyar a la juventud. Ellos son el futuro. Vamos a ir

con los dirigentes o con la cabeza de los dirigentes”.

Definiciones

Beder Herrera solicitó celeridad en las definiciones de candidatos y fechas

de elecciones. “Mientras no tengamos la fecha no sabemos a ciencia cierta

la elección. Estamos lerdos. Ya todos (varias provincias) tuvieron su

elección. La esperanza viene marchando, pero estamos quedando afuera. Son

(ellos) responsables de la posible pérdida de la elección”.

“No me bajo”, aseguró ante la ovación de la militancia. “Lo digo con

respeto y humildad. Sin agravios, pero les recuerdo, no los necesito.

Necesitamos que la gente nos acompañe en nuestro proyecto político que les

de dignidad. La gente nos fortalece y nos lo dice”.

Dirigió también un fuerte mensaje a las autoridades. “Definan el candidato

y la forma de elección. Es necesario definirse. nos jugamos todo”.