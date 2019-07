Argentina venció 2-1 a Chile por el tercer puesto de la Copa América

El equipo nacional se impuso por 2-1 con goles de Sergio Agüero y de Paulo Dybala. Arturo Vidal descontó con un penal que se sancionó por el VAR. Ambos equipos juegan con diez hombres porque Lionel Messi y Gary Medel vieron la tarjeta roja.

Tras las finales perdidas en 2015 y 2016, los enfrentamientos ante Chile dejaron de ser uno más para Argentina en las Copa América. En esta oportunidad se miden en el Arena Corinthians de San Pablo, en búsqueda del tercer puesto.

Argentina se impone por 2-1 con goles de Sergio «Kun» Agüero y de Paulo Dybala. Descontó Arturo Vidal, de penal.

El partido:

Desde el principio, el partido se mostró tenso. «La Roja» apostaba a una alta presión en la salida del conjunto «Albicesleste». Sin embargo, el conjunto de Lionel Scaloni apostaba a encontrar espacios con los pases profundos de Giovani Lo Celso o las corridas de Rodrigo De Paul para salir del asedio.

Sergio Agüero se mostró muy movedizo desde el inicio y, a los seis minutos, probó con un remate de media distancia que se fue muy cerca. A los 11’, tuvo revancha: Lionel Messi jugó rápido un tiro libre y, ante la desconcentración de la defensa chilena, «El Kun» ganó en velocidad y definió cruzado para decretar el 1-0.

Esa conquista abrió espacios para la Argentina, que logró estirar la ventaja sobre los 21’. Lo Celso habilitó con un gran pase a Paulo Dybala – el reemplazante de Lautaro Martínez– que hizo un control largo y aprovechó una floja salida del arquero Gabriel Arias para sellar el 2-0 con un sutil toque.

Fue en ese momento cuando la tensión empezó a ir en aumento. Los nervios de los jugadores, sobre todo del lado de Chile, se hicieron cada vez más palpables. La acción que resumió ese estado de ánimo se dio sobre los 36 minutos: en una pelota al área de Chile, Gary Medel fue a cubrir y Lionel Messi presionó en busca del balón. El jugador de «La Roja» se dio vuelta, se acercó al capitán del conjunto rival, lo insultó y le tiró un par de cabezazos. Los dos quedaron cara a cara durante varios segundos, hasta que el árbitro paraguayo Mario Díaz de Vivar les mostró, con cierto apuro, la tarjeta roja a los dos. La incredulidad se apoderó de los «Albicelestes», que no entendían la decisión del juez para con «La Pulga», que no había reaccionado ante la agresividad del ex Boca. Desde el VAR no revirtieron la determinación.

El final de la etapa dejó otra acción que sumó al escándalo: Erick Pulgar le fue con una dura plancha a Leandro Paredes en la mitad de la cancha, pero Díaz de Vivar solo lo castigó con una amonestación.

Fuente: https://www.infobae.com/deportes-2/copa-america-2019/2019/07/06/argentina-chile-tercer-puesto-copa-america-2019/

Share this: Twitter

Facebook



Me gusta: Me gusta Cargando...

Comments

comments