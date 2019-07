Adicciones, violencia de género y «travestis»: los furiosos chats de Caniggia contra Nannis

Mariana Nannis estaría analizando la posibilidad de realizar una denuncia penal por «violencia psicológica y económica» contra su ahora ex marido.

La separación entre Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis es un hecho, y al parecer los protagonistas de esta historia resolverán todo en la Justicia. El ex jugador de la Selección Argentina se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones en un lujoso hotel en San Pablo, junto a Sofía Bonelli, su flamante novia, quien días atrás había amenazado a la ex del «Pájaro».

Según confirmaron desde Confrontados, los tortolitos se encuentran en el Palacio Tangará a la espera de que Nannis realice una denuncia penal contra padre de sus hijos. Y es que en las últimas horas se dieron a conocer algunos chats y mensajes de audio entre Caniggia y su ex mujer, donde se muestran mutuamente el rencor, la bronca y el odio que quedó de la relación.

Molesto por la aparición del abogado de Nannis, Juan Manuel Dragani, quien aseguró que Claudio tiene «un entorno con la que se relaciona de la que Mariana lo quiere preservar» y los posteriores dichos del hermano de su ex, Gonzalo, quien afirmó que el ex deportista tiene problema de adicciones a la cocaína, Claudio Paul explotó de bronca y descargó su furia con su ex.

Según los mensajes, el «hijo del viento» le dice a su ex mujer: «Es todo por tu culpa, por hablar y hablar, y mandar audios. Mirá el muerto de hambre de tu hermano ladrón. La reconc… de tu hermana, que no tenés. Qué carajo haces mandando un abogado a decir pelotudeces!! Ya tu hermano, el impresentable ese, y ahora este pelotudo de abogado!».

Al mismo tiempo, llamó la atención la forma con la que Mariana Nannis tiene agendado al padre de sus hijos: «Claudio Travesti», lo que dio varias suspicacias sobre las elecciones sexuales del ex futbolista de Boca. A raíz de estos insultos y chats, Nannis presentará en la Justicia en contra de Caniggia una denuncia penal por «violencia de género».

Según sus allegados, Nannis es víctima de «violencia psicológica y económica» por parte del ex futbolista. Al parecer, Claudio Paul le habría dicho -entre insultos- en reiteradas oportunidades que vaya a «trabajar» y que estaba «gorda». A su vez, la habría aislado económicamente, ya que la única manera que tiene Nannis de acceder a los ahorros del matrimonio es a través de las tarjetas de crédito del ex jugador.

Nannis y Caniggia se separaron a fines de 2017, pocos meses después de que la rubia protagonizara un llamativo viaje relámpago a la Argentina. Por ese entonces, Mariana se jactaba de la «relación abierta» que tenía con su marido, en un mano a mano con Susana Giménez.

En aquel momento, Nannis confesó que a lo largo de sus por entonces 30 años de matrimonio descubrió «infidelidades». «Cuando pasaba, ponía las cuentas a nombre mío y hacía negocios», desdramatizó la mediática. Sin embargo, los cuernos a los que hacía alusión la rubia jamás fueron públicos. Fue por eso que, según el entorno familiar, la gota que rebalsó el vaso con Mariana fue la decisión de Caniggia de dejar de esconder a su nueva novia.