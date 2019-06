Yanina Latorre reveló el verdadero motivo por el que perdonó a su marido tras la infidelidad

La panelista contó la razón por la que dejó atrás la infidelidad de su marido con Natacha Jaitt.

Yanina Latorre estalló en lágrimas al hablar sobre la vida de su madre y los problemas que tuvo su padre con el alcohol, y en medio de la catarsis que hizo al aire en , reveló el principal motivo por el cual perdonó la infidelidad de Diego Latorre, su marido, con Natacha Jaitt, hecho que suscitó uno de los más grandes escándalos de la historia de la farándula.

«Yo soy todo lo que soy gracias a ella. Ahora que tengo la edad de ella…tuve un marido, eh… cuando hablo de mi mamá me pongo así», dijo la panelista al sollozar y limpiarse la nariz con pañuelos descartables.

«Yo tuve lo que me pasó con Diego, yo esto siempre lo decía y lo dije acá, que cuando Diego me metió los cuernos a mí me dolió más por mi vieja que por mí, porque yo quería darle a ella ‘una hija perfecta’, porque ella tuvo una vida tan imperfecta», indicó angustiada.

«Quería que viva a través mío. Por eso estudié tanto, cuido tanto a mis hijos, y por eso perdoné a Diego, porque yo necesito que mi mamá sea feliz a través mío. Porque mi hermana es mucho más desprolija que yo, digamos, para no entrar en detalles», reveló Yanina entre lágrimas.

«Yo pregono lo que digo. Soy una pelotuda de cuerpo presente que se casó hace veinticinco años y perdonó por amor. Cuando me metieron los cuernos todo el mundo me decía ‘te presentó a alguien’ y yo dije que no. Soy así, soy honesta. Heredé eso de mi mamá», declaró la panelista, en referencia a que al igual que su madre, solo tuvo un hombre en su vida y no es capaz de rehacerla con otro.

Semanas atrás, Latorre había vuelto a recordar la infidelidad del ex futbolista de Boca Juniors con Natacha Jaitt, pero sin hacer hincapié en el fuerte vínculo que tiene ella con su mamá. Días después, Antonella Olivera, la hija de Jaitt, la chicaneó y también criticó a Lola, su hija, afirmando que «su mamá no tiene la culpa de los gustos de su padre», debido al escándalo que se generó tras la difusión de los chats y audios íntimos entre él y la conductora.

