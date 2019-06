Raúl Taibo explotó contra Intrusos por la historia de su presunta hija

El actor enfrentó a un periodista del programa de Jorge Rial cuando quisieron entrevistarlo en la calle.

Raúl Taibo no quiso ser entrevistado por Intrusos y le expresó su malestar al panelista y movilero del programa, Gonzalo Vázquez, cuando este fue a buscarlo en las afueras del Teatro Metropolitan, recinto en el que el actor protagoniza la obra Perfectos desconocidos, para hablar sobre Claudia, su supuesta hija.

«¿Son de América?», preguntó Taibo cuando caminaba por la Avenida Corrientes. Al cercarse al cronista y ver el logo del canal en su micrófono, cortó el diálogo de manera abrupta. «Mandale saludos a Marcela Tauro y agradecele por todo», disparó.

Vázquez le consultó al actor sobre por qué estaba molesto, lo que provocó que se frene en su recorrido hacia el interior de la sala teatral. «Yo no estoy molesto, pero esto es mi vida privada», sostuvo el galán.

Luego de la función de la obra en la que Taibo trabaja con Mercedes Funes, Manuela Pal, Peto Menahem, Tomás Fonzi, Carlos Portaluppi y Magela Zanotta, el actor quiso salir por la puerta de atrás del teatro, pero no pudo escaparse de la cámara del ciclo conducido por Jorge Rial.

«¿Pueden seguir? Gracias, estoy con mi familia», le dijo enojado a Vázquez y a otro cronista perteneciente a Confrontados (El Nueve). «¿Me vas a seguir rompiendo con eso?», le preguntó Taibo al insistente notero de Intrusos.

«Querido, vos no tenés idea de lo que es que se metan de esta manera como hicieron en tu programa en tu vida privada y familia», enfatizó furioso el actor.

«Es una mujer que está buscando su identidad», replicó el periodista. «Querido, salí de mi vista», le pidió Raúl antes de volver a irse.

La semana pasada, Claudia Zucco, de 46 años, se presentó en el estudio de América para poder hacer público su pedido de hacerse un análisis de ADN con Taibo.

«Recién a los treinta años mi mamá me contó que él era mi padre. Ella me dijo que trabajaba en la casa de la abuela de Soledad Silveyra y que ahí conoció a Raúl y tuvieron una relación. Me dijo que se juntaron en un café y le dijo que estaba embarazada, y que estaban planeando irse a vivir a Tucumán.

