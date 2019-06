CON UNA FUERTE APUESTAA LA TRANSPARENCIA Y POLÍTICAS DE DESARROLLO, SE PRESENTÓ A LOS CANDIDATOS DE JUNTOS POR LA RIOJA

En la jornada de hoy, la coalición Juntos por La Rioja presentóformalmente la lista Héctor por La Rioja, con los precandidatos queparticiparán de las PASO. Los candidatos, encabezados por Felipe Álvarez yCristina Salzwedel y Carlos Laciar, acompañados por el senador Nacional JulioMartínez y el Intendente Capitalino, Alberto Paredes Urquiza, coincidieron enla importancia de trabajar en el consenso para arremeter en los verdaderosenemigos de La Rioja, que son la postergación, la pobreza y la corrupción.Enfatizaron en propuestas de despegue, producción y fundamentalmente detransparencia para velar por los fondos de los riojanos.

Con la mirada puesta en elconsenso y en un proyecto con acento en políticas de despegue y transparencia,el frente Juntos por La Rioja, presentó la lista Héctor Olivares, conformadapor representantes de todos los espacios que conforman el sector. Como lo son FelipeÁlvarez, de Encuentro por La Rioja; Cristina Salzwedel, de la Unión CívicaRadical; Carlos Laciar, GabrielaRodríguez, Sebastian Ruiz y Eva Martínez Maldonado. El senador Nacional JulioMartinez y el intendente de la Capital Alberto Paredes Urquiza, junto afuncionarios y dirigentes de los respectivos sectores, acompañaron laconferencia de prensa y respaldaron esta propuesta electoral, “es la mejoralternativa para los riojanos que piensan en una provincia para todos”,señalaron.

El precandidato Felipe Álvarez inicio la ruedade prensa expresando que es necesario: “hacernos cargo de los problemas queaquejan a los riojanos, tenemos que dejar de lado el discurso de lavictimización y la desesperanza”, Asimismo agregó: “entendemos que es hora deplanificar, no puede ser que se improvise, hay que tener un diagnóstico de losverdaderos problemas de La Rioja para diseñar políticas públicas que seansostenibles en el tiempo”.

Hizo hincapié en la transparenciaen el uso de los recursos: “Otro de los puntos que compartimos es que tenemosque cuidar la rioja y los recursos de la gente, cada centavo de la gente tieneque ser cuidado, quienes nos gobiernan desde hace mucho tiempo Recordaron yreconocieron la gran tarea de Héctor Olivares en la formación de este proyecto”.

Por su parte, la precandidataCristina Salzwedel señaló que “el enemigo a derrotar no son los ocasionalescontrincantes, si no, la pobreza, el atraso y la falta de oportunidadesgeneradas por más de 30 años de políticas”. Seguidamente, afirmó que seintroducirá en la agenda del congreso los problemas y necesidades urgentes quetiene La Rioja, como lo son las obras de ruta, agua e infraestructura. Puntualizóen el despegue de las economías regionales, “vamos a trabajar en honor a HéctorOlivares, porque su principal preocupación eran los productores. La Rioja esviable, la agroindustria y el turismo harán posible a una Rioja que no es unautopía”, concluyó.

También hizo uso de la palabra elintendente Alberto Paredes Urquiza, quien manifestó: “hace varios años quevenimos trabajando en la construcción de un espacio político que busque en elseno de la comunidad riojana como en su dirigencia política los acuerdos, losconsensos, los encuentros que nos permitan tener un proyecto del futuro para laprovincia de La Rioja”.

Asimismo, el Jefe Comunal,continuó afirmando que: “La Rioja es la última o penúltima provincia de estepaís en cualquier aspecto que se la mire y por supuesto quienes somosdirigentes políticos contribuimos a eso”. Por lo que consideró fundamental“asumir esa responsabilidad, con la capacidad de reconocer los errores,superarlos y tener un proyecto nuevo que nos permita recorrer un caminodistinto y de eso se trata este juntos por La Rioja”.

Por último, el senador Nacional JulioMartínez, expresó su satisfacción por la propuesta representa en la listaHéctor Olivares, “esta es la mejor lista, con gente joven con un gran equipocon ganas de trabajar, son la alternativa para los Riojanos que piensandistinto a quienes nos gobiernan desde hace 35 años y que si piensan en unaRioja Federal, Productiva, industrial, turística y con inclusión social; perocon decencia y transparencia”.

Continuó destacando la gran masade fondos que recibió y recibe la provincia del Gobierno Nacional, pero sin unplanteo serio sobre las prioridades de gestión: “estamos primeros en cuanto afondos que llegan a la provincia por habitantes, nunca antes tuvo tantosrecursos, como nunca antes tuvo menos oportunidades, proyectos, mística yexpectativas. Creemos que podemos hacer las cosas bien y que todos los riojanospodemos estar mejor, sólo hay que tener ideas y trabajar”.

