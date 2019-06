Alberto Fernández sobre Massa: «Hablé muchas veces con él, ahora es su decisión»

Dijo además que es el gobierno el que promueve la grieta, aseguró que la Argentina está «en default encubierto».

De recorrida ya como precandidato presidencial y después de la presentación formal del binomio con Cristina Fernández de Kirchner hace una semana en Merlo, Alberto Fernández trazó un preocupante análisis de la economía al afirmar que «Argentina está en default encubierto» y sugirió que la decisión de sumarse a un gran frente opositor ahora está en manos de Sergio Massa. También cargó contra el fiscal federal Carlos Stornelli, aclaró que el frente del kirchnerismo ya tiene nombre y fijó postura sobre el aborto.

«A quien le toque llegar, va a encontrar un país muy parecido al del año 2003. Argentina es un país que está en default. Es un default encubierto porque el FMI dice ‘yo voy hacerme cargo de la deuda’, pero no se va a hacer cargo de la deuda, nos dio esto y ahora lo que quiere es cobrar. Argentina está en una situación de default encubierto», señaló Alberto Fernandez, que antes aseguró que hay «millones de argentinos que la están pasando mal».

Muy crítico de la gestión económica del macrismo, agregó: «Lo único que nos proponen es miseria y resignación y es falso. Ellos entienden que la Argentina da para 20 millones de personas y 20 millones que sobran, ellos lo entienden así. Creen eso». También culpó a Cambiemos por la grieta: «Lo único que le queda al gobierno es profundizar el odio. El gobierno es el gran promotor de la grieta. El promotor y el único que se beneficia con esto».

Por otro lado, en la entrevista que dio al programa «Secreto de Sumario»de evitó explayarse demasiado sobre la convocatoria a Sergio Massa. Esta semana ya dijo que está dispuesto a competir en una PASO con el líder del Frente Renovador. «He hablado muchas veces con él. Ahora la decisión está en él.

Nosotros tenemos que empezar a preocuparnos por hablarle a la gente, por decirles lo que queremos hacer y darles tranquilidad», remarcó.

A su vez, consultado sobre el nombre del frente que deberá ser inscripto en 11 días para competir en las PASO y luego en octubre, fue enigmático. «Tiene nombre, pero es una sorpresa», dijo.

Fernández también apuntó contra el fiscal de la causa de los cuadernos de las coimas que, como se esperaba, no se presentó a declarar en los tribunales de Dolores. «Lo de Stornelli es una vergüenza, es indignante. El único operativo impunidad que se ha desatado en Argentina es el que tiende a defender a Stornelli. Eso explica todo. Explica la actitud que tienen respecto de Ramos Padilla, explica cuando tienen el tupé de sentarlo en el Día del Ejército detrás del Presidente. ¿Cómo salpica al Ejército sentar en segunda fila a un rebelde de la Justicia? Creo que el Ejército de hoy es distinto, ¿Por qué soportaron eso? ¿Por qué el Presidente se anima a proteger con un manto de impunidad a Stornelli sentándolo detrás de él?», se preguntó.

«Stornelli lo único que tiene que hacer es ir a declarar y punto. Sólo siento vergüenza por lo que hace Stornelli, porque si él es inocente tienen que ir y declarar. Y tiene que dar explicaciones, porque la declaración indagatoria es el primer acto de defensa de una persona. Tiene la posibilidad de dar explicaciones, temo que no pueda dar explicaciones, que ese sea el problema», insistió el ex jefe de gabinete.

«Muchos se ofendieron porque hice nombres con el tema de quienes eran responsables de lo que estaba pasando en la Justicia Federal. Doy nombres porque no todo es lo mismo», aclaró.

Violencia de Género y aborto

«Gracias a Dios el tema de género llegó para instalarse. Gracias a Dios la política sólo puede seguir esa marea social que lo reclama. Voy a sumarme y si me tengo que poner al frente, me pondré al frente. No vamos a retroceder un solo paso en eso», señaló Alberto Fernández con respecto a la agenda de políticas de género en caso de ser gobierno desde diciembre.

Y también se refirió al proyecto de ley de Interrupción voluntaria del embarazo, que esta semana volvió a ser presentado en el Congreso. «Deberíamos sacar el delito del aborto inmediatamente, para terminar con la clandestinidad», afirmó Fernández.

«Estoy convencido de que el aborto no es un problema religioso. Soy católico, no promovería un aborto, pero es un problema de los que no piensan como yo -reflexionó el ex jefe de gabinete de Néstor y Cristina Kirchner-. Hay millones de planteos bioéticos que ponen en crisis la tesis de la Iglesia y no puedo hacer caso omiso a eso. El aborto antes de un problema moral o religioso es un problema de la salud pública, hay mujeres que se mueren por esto».

Me gusta: Me gusta Cargando...

Comments

comments