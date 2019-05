NUEVO MINISTRO DE GOBIERNO: CASAS TOMÓ JURAMENTO A DURÁN SABAS Y REITERÓ RECLAMO POR LOS FONDOS QUE ADEUDAN A LA PROVINCIA

*El gobernador Sergio Casas tomó juramento al nuevo ministro de Gobierno,Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Héctor Durán Sabas, designadomediante decreto N° 428, y en la oportunidad reiteró su reclamo por losfondos que la Nación le adeuda a la provincia, como los correspondientes alos municipios, a la vez que aseguró que se seguirá luchando por el puntoperdido de coparticipación.También pidió que se respete y cumpla lo que seacuerde entre el gobierno nacional y los sectores políticos del país. *

En primer lugar, el mandatario agradeció al saliente ministro de Gobierno,

Alejandro Moriconi, por los servicios prestados, a la vez que le deseó sus

mejores augurios al nuevo ministro, Héctor Durán Sabas, porque su tarea no

será sencilla, a la vez que aclaró que la tarea de gobierno “es algo que

nos compete a todos, debemos estar unidos, trabajando con un horizonte”.

El titular del Ejecutivo enfatizó que “conocemos la situación existente a

nivel nacional, y esto es un dato de alerta que tenemos con el conjunto de

los gobernadores, pero a la vez de una manera muy especial para La Rioja” y

agregó que “el nuevo ministro deberá desarrollar el plan de seguridad y

además otras cuestiones que tienen que ver con lo político, la relación con

los diputados, los intendentes, con el conjunto de la dirigencia, para

seguir llevando adelante nuestra querida provincia”.

El gobernador expresó, respecto a la convocatoria del gobierno nacional al

diálogo con la oposición, que “siempre lo dijimos, queríamos que a este

gobierno le vaya bien, queremos que les vaya bien a todos, incluso a La

Rioja, que no se tenga como variable de ajuste a los trabajadores, a cada

una de las provincias” y acotó que desde la sanción del presupuesto

nacional que está hoy vigente, los fondos destinados a los municipios del

interior no han llegado y recién nos comunicamos con la Nación y aún no

están depositados los fondos que nos corresponden por ley”.

“Muchos hablan de lo que llega a la provincia, pero al día de hoy, 6 de

mayo, no han sido depositados, por ello tenemos que estar juntos, con más

fuerza que nunca, para poder reivindicar a nuestra querida provincia, que

no ha dejado a ningún trabajador estatal en la calle, sino al contrario,

tratamos de mejorar su situación de acuerdo a las posibilidades de nuestro

presupuesto”, sostuvo y agregó que “como gobernador me pongo al frente,

junto a los trabajadores, para reclamar por esos fondos. Tenemos que estar

unidos, con esperanza, pero trabajando con convicción, de contar con un

Estado protector, promotor, con acciones concretas”.

El gobernador consideró “un poco tarde” la convocatoria del gobierno

nacional a los distintos sectores de la oposición para un acuerdo nacional,

pero auguró que se dé, que se cumpla con lo que se acuerde, que se cumpla

lo que se pone en la ley de presupuesto, con las obras prometidas.

“Espero que todos renovemos nuestro compromiso de estar juntos, por la

riojanidad, esto no esa tarea de un partido, sino de La Rioja toda, ya

llevamos 31 años desde aquel arrebato de lo que significó perder el punto

de coparticipación y aun así, tenemos que seguir reclamando por lo que

legítimamente nos corresponde, porque si tuviéramos esos fondos, otros

sería el cantar para nuestros empleados, para los trabajadores, para la

gente que no tiene una relación directa con el Estado”, resaltó.

*Autoridades presentes*

En el acto que se desarrolló en el Salón Blanco de Casa de Gobierno,

estuvieron presentes también el diputado nacional Danilo Flores, la

vicepresidenta primera de la Cámara de Diputados Adriana Olima, el

vicepresidente segundo de la Cámara de Diputados Daniel Miranda, los

intendentes de Arauco Florencia López, de San Blas de los Sauces Silvio

Villagra, de Independencia Gonzalo Herrera, de Castro Barros Gloria

Pedraza, de Rosario Vera Peñaloza Cristián Pérez, de Ángel Vicente Peñaloza

José Albarracín, el vicepresidente del Bloque Justicialista Uriel Vargas,

los diputados provinciales Teresita Madera, Renzo Castro, Juan Ramón

Romero, Lázaro Fonzalida, Federico Sbíroli, Antonio Sotomayor, Dora

Rodríguez, Elio Díaz Moreno.

También participaron la secretaria General y Legal de la Gobernación

Griselda Herrera, los ministros de Infraestructura Juan Velardez, de

Hacienda Jorge Quintero, de Industria Rubén Galleguillo, de Salud Judit

Díaz Bazán, de Producción Fernando Rejal, de Educación Juan luna, de

Desarrollo Social Juan Santander, el presidente del Superior Tribunal de

Justicia Claudio Ana, el vocal del Superior Tribunal de Justicia Luis

Brizuela, secretarios del Ejecutivo Provincial, el director del Registro

Civil Ariel Marcos, el jefe de la Policía de la Provincia Marcelino

Elizondo, el ministro de Gobierno saliente, Alejandro Moriconi, autoridades

policiales, entre otros.

*Antecedentes*

Héctor Raúl Durán Sabas nació el 16 de febrero de 1951 en Villa Dolores,

Córdoba. Se recibió como maestro normal nacional en 1967, cursó estudios de

idioma inglés en ICANA durante diez años, se recibió como abogado en 1974

en la Universidad Nacional de Córdoba.

Fue presidente del Consejo de Abogados y Procuradores de la provincia en

dos oportunidades. En Buenos Aires, fue asesor en la Presidencia

Provisional del Senado de la Nación de 1993 a 1995, fue asesor general de

la Convención Nacional Constituyente y apoderado para juicios de dicha

convención nacional.

Se desempeñó como Subprocurador del Tesoro de la Nación (1995/1996),

secretario de Asuntos Legislativos del Ministerio de Justicia de la Nación

(1996/1997), síndico en el Banco Hipotecario Nacional (1997/1998), Auditor

General de la Nación y vicepresidente de la Auditoría General de la Nación

(1998/2002), asesor del Ministerio de Justicia de la Nación (2002/2003).

En La Rioja, en el año 2003 se desempeñó como asesor en la Asesoría General

de la Provincia con funciones de asesoramiento a la Vicegobernación; en el

2007 asumió como Asesor General de Gobierno hasta el 2015. Fue convencional

constituyente de la Reforma de la Constitución Provincial (2007/2008),

presidente del Bloque de Convencionales Justicialistas, miembro del Consejo

de la Magistratura en tres oportunidades. Del 2015 a la fecha se desempeñó

como Fiscal de Estado.

Además, desempeñó diversos cargos partidarios en el Partido Justicialista,

tanto a nivel provincial como nacional, con más de 45 años de profesión

como abogado.

