Nancy Pazos, sobre los votantes de Macri: “Hay gente que no puede creer que fue tan idiota”

La periodista analizó al oficialismo y brindó una mirada de género sobre María Eugenia Vidal y Cristina Kirchner.

Nancy Pazos realizó un análisis de la situación política actual y analizó la mirada social del presidente Mauricio Macri.

“Vos te debés al lugar donde naciste. Yo nací en Villa Soldati y por más que me haya ido mi corazón está ahí. Percibís desde ahí. Cuando nacés en cuna de oro, ves la vida de una manera diferente. Hay cosas que te explicaron de una manera y es muy difícil cambiar”, comentó, haciendo referencia a la historia del presidente.

“Macri realmente cree que si el país crece hay teoría del derrame. El está convencido de eso. No son malos tipos pero tienen una manera de pensar en cómo se combate la pobreza que es patética”, argumentó.

Luego fue más crítica: “Hay muchas cosas que suceden que no me sorprenden. A Mauricio lo conozco mucho y hace muchísimo tiempo. Hay quienes creen en la teoría de que hay que sacrificarse porque estamos justo antes de que llegue Batman. Macri cree eso. Y está el que no”.

Además, analizó lo que puede sentir el votante arrepentido de Cambiemos: “hay gente que no puede creerse tan idiota, es muy fuerte cuando te equivocás tan fiero en el voto. Se juega hasta en el orgullo. Dice ‘yo creía en este tipo y no me puede estar cagando tanto'”.

“Crsitina terminó siendo necia, y por algo perdió. Y en algún punto Mauricio va en el mismo camino. Con dos cracterísticas diferentes,terminan creyéndosela”.

Su mirada de género

Pazos también brindó una mirada feminista sobre el rol político de la senadora Cristina Fernández y la gobernadora de Buenos Aires María Eugenia Vidal.

“Cristina es un animal político pero si pudiera parir a otro, lo haría. Tuvo una estructura patriarcal. Se quedó peleándose con Néstor porque se le habia muerto de una manera muy fuerte. Creo que, como dicen algunos relatos, ella descubrió cosas cuando murió Néstor. Entonces ese enojo… Porque con los muertos no te podés pelear, es fuerte. Es una lectura más psicoanalítica de la situacon. Néstor era su jefe político”, analizó.

Sobre Vidal, acotó: “ella también tiene un jefe político, Horacio Rodríguez Larreta. Son mujeres que de alguna manera todavía no están explotando la nueva identidaid de género femenina en donde no necesitas el tipo al lado o el tipo jefe”.

