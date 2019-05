Murió el actor que inmortalizó a Chewbacca

Peter Mayhew tenía 74 años e interpretó al famoso personaje de Star Wars en la mayoría de las películas de la saga.

Justo dos días antes de que se celebre el Día de “Star Wars”, se confirmó la muerte del actor Peter Mayhew, el hombre detrás del icónico personaje Chewbacca.

El hombre de 74 años pereció el pasado 30 de abril en su residencia de Texas, rodeado del amor de su familia.

Su cuenta oficial de Twitter confirmó la triste noticia. Mayhew había tenido una cirugía para mejorar su movilidad, pero su salud finalmente no pudo mejorar para que siguiera con vida.

El originario de Londres trabajaba en un hospital cuando George Lucas lo eligió para su filme de 1977, para el legendario personaje de Chewbacca.

En un comunicado expresaron: “La familia de Peter Mayhew, con profundo amor y tristeza, lamenta compartir la noticia de que Peter ha muerto. Nos dejó la tarde del 30 de abril. Peter era el hombre detrás de la máscara de Chewbacca en la trilogía original de Star Wars, en el episodio 3 de las precuelas y en la nueva trilogía”.

“Luchó para dejar la silla de ruedas y poder ponerse de pie para interpretar a Chewbacca una vez más en Star Wars: The Force Awakens. También fue consultor en The Last Jedi en un esfuerzo para enseñarle a su sucesor. Puso su corazón y alma en el papel, y eso se mostró en cada escena de las películas”.

Relataron que los involucrados en la saga se convirtieron en una familia que se amó durante décadas. “Mientras los filmes se estrenaban y se convertían en más famosos, a él se le abrieron los ojos para ver las posibilidades que podía alcanzar con su personaje en el universo de Star Wars. Por más de 30 años, Peter viajó alrededor del mundo para compartir con sus fans y amigos”.

“Peter desarrolló una amistad de toda la vida con los miembros del elenco y con sus fans. Mientras se daba cuenta del impacto de su trabajo, se involucró en organizaciones como 501st legión, Wounded Warriors, Make-a-Wish y otras sin ánimos de lucro”.

Su familia destacó que en sus últimos años estableció la Fundación Peter Mayhew con la que apoyaba familias y personas en crisis de alimentos y hasta víveres para niños de Venezuela. Compartieron que además de apoyar con lo material, siempre se caracterizó por involucrarse de forma individual con las causas que apoyaba.

Le sobrevive su esposa Angie y tres hijos. “Su bondad, generosidad y cariño vivirá a través de su fundación, de la cual Angie tomará las riendas”.

Informaron que habrá un servicio funerario privado el 29 de junio, y hasta diciembre se realizará otro en Los Angeles, para que los fans puedan externar su cariño.

