Marcela Tinayre incomodó a Campi: “Es la segunda que te tira, ¿ustedes están peleados?”

La actriz y el humoristas fueron sorprendidos por un comentario de la conductora de Almorzando con Mirtha Legrand.

MIRA EL VIDEO:

El paso de Denise Dumas por el Bailando fue uno de los momentos más memorables del certamen. La modelo nunca pudo lucirse con el baile, pero cautivó a todos con su simpatía y buena onda. Sin embargo, de vez en cuando sigue recordando su experiencia con un dejo de arrepentimiento.

«No volvería al Bailando, no la pasé mal pero odio bailar, nunca aprendí», contó Denise en Almorzando con Mirtha Legrand, que este fin de semana fue conducido por Marcela Tinayre. «Además hacíamos Este es el show de lunes a viernes, que duraba tres horas, después Sábado show que duraba seis horas, y el Cantando tres horas los domingos. Después me iba a ensayar. Encima en esa época se hacía el caño. Un día me vi a la una de la mañana colgada de un caño y dije «¡¿qué hago?!»».

«Lo que me divertía mucho era Marcelo, ese era un lindo momento. No volvería, pero ahora estoy trabajando en la productora de él y me puede obligar. Aquella vez tampoco habría ido… Le encontré la vuelta por el humor», confesó Denise

Marcela Tinayre, en un ataque de sincericidio, le comentó a su invitada: «Si, bailabas pésimo, pero eras tan graciosas. Eras como una muñecota bella». Por suerte, Denise se tomó el comentario con humor. ¡Fue muy honesta!

Fuente: https://www.eltrecetv.com.ar/videos/almorzando-con-mirtha-legrand/el-incomodo-momento-de-denise-dumas-y-campi-ante-una-pregunta-d_113155

Me gusta: Me gusta Cargando...

Comments

comments