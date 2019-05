La historia secreta de la fórmula menos pensada: Alberto Fernández- Cristina Kirchner

En un principio fue la reconciliación, tras un largo distanciamiento.

En su último viaje a Cuba Cristina Fernández de Kirchner hizo tres cosas: acompañar a su hija que está complicada de salud, preparar la presentación del libro “Sinceramente” y analizar otra posible sorpresa: postularse como vice de una fórmula compartida con Alberto Fernández. Pero cuando el domingo pasado su amigo Eduardo Valdés especuló por radio con la posibilidad de que la fórmula fuera Kirchner- Fernández y jugó con los apellidos de sus hijos ella lo llamó y riéndose lo increpó casi amorosamente: “¿Qué andás diciendo, Eduardo?”. Él, que le insiste hace rato con que se corra del lugar de mayor esfuerzo y exposición, le dio su visión: que el acto en la Feria del Libro había sido “un acto de amor” y que así como el libro podría haberse llamado Néstor y Cristina, la fórmula para este año podría ser una síntesis de la historia política del matrimonio.

Hace dos años, Cristina Fernández anunció a último momento que sería candidata a senadora nacional con Jorge Taiana. Veinticuatro horas antes del cierre de listas recibió a Florencio Randazzo para proponerle ir juntos y no a una PASO. Su ex ministro de Transporte, que tenía a Alberto Fernández como jefe de campaña, rechazó la oferta. Por esos días, Máximo Kirchner recordaba con una mezcla de dolor y de enojo que cuando era chico y Alberto Fernández visitaba a su padre en Santa Cruz él mismo dejaba su cama para el amigo de su papá. “Yo le dejaba mi propia cama, entendés”, repetía en una larga sobremesa, dolido.

El año pasado, su madre y el gran amigo de su padre se reconciliaron y también lo hizo Máximo Kirchner. “Del armado de la provincia se encarga Maxi”, así se refirió Alberto Fernández al diputado que lo acompañaba, en diminutivo. Varias veces dijo cariñosamente “Maxi” durante el asado en Lomas de Zamora organizado por Martín Insaurralde para acordar la estrategia provincial. Los intendentes pidieron “orden” y no ir a internas en sus distritos. Casi no hablaron de la fórmula nacional, pensaron que había tiempo todavía y que para ganar la presidencia hay que ganar en Buenos Aires. Fernández y Kirchner evitaron hablar de una decisión que ya había tomado Cristina el día anterior y que sólo conocían ellos dos, la ex presidenta y probablemente una o dos personas más.

Acostumbrados a verse y hablarse casi todos los días, CFK llamó a Alberto Fernández el miércoles, el día siguiente a la visita al Consejo Nacional del PJ. Él estaba dando clases en la Facultad de Derecho y no se sorprendió por la comunicación. Cuando se reunieron por la tarde ella hizo la propuesta concreta, él le pidió que lo repensara y ella respondió: “El país necesita alguien que sume. como vos, y no alguien que divida, como yo”.

Aunque hay indicios de que analizaban juntos esta posibilidad desde hace una semana, la de Alberto Fernández es la versión oficial. Casi nadie sabe qué se habló entre ellos y el secreto se guardó hasta hoy. No lo sospecharon los intendentes en Lomas de Zamora. Aunque la foto que se tomó con los jefes comunales del Conurbano parece ahora premonitoria, el propio Fernando Gray, presidente del PJ bonaerense e intendente de Esteban Echeverría, le dijo a Infobae que Fernández está como figura central porque era el invitado de todos ellos y no porque le hayan dado ese lugar como precandidato. Esta mañana hubo cruces de llamados con pedidos de disculpas. Explicaron que, al igual que con el libro, había que preservar el efecto sorpresa al punto que quienes estuvieron en Lomas se enteraron vía whatsapp o vía redes sociales de que la fórmula será Fernández-Fernández. Hubo incluso quien pensó que era un chiste.

Cuando concluyó la reunión con los intendentes, el ahora precandidato y el hijo de Cristina se fueron en auto a verla. En una reunión de cuatro personas, a lo sumo cinco, decidieron que el anuncio se hiciera hoy por la mañana. Hasta Oscar Parrilli se habría enterado después.

Entre las 5 y las 6 de la tarde, el equipo de comunicación ordenó material que ya habían empezado a buscar el día anterior y a las 20 Cristina envió el audio grabado con el guión que ella misma había escrito. Lo editaron durante toda la noche entre unas pocas personas acostumbradas a guardarle secretos. Por el estilo (similar a aquel video en el que CFK anunció la enfermedad de Florencia y las razones de su permanencia en Cuba) es fácil suponer que entre esos pocos estuvieron Tristán Bauer, cineasta, ex director del Sistema de Medios Públicos, y Jorge ‘Topo’ Devoto, amigo de toda la familia Kirchner, ex militante montonero y publicista de Néstor desde 1987, además de productor de la película sobre el ex presidente y de un libro con su biografía. El video estuvo listo antes de las 6 de la mañana y se difundió a las 9.

Afecta a las fechas patrias, no es difícil entender que Cristina Fernández aproveche la semana de Mayo para hacer el anuncio. Pero, estratega al fin, con Alberto Fernández como mano derecha, es imposible no pensar que su anuncio busque opacar la foto del próximo martes en los tribunales donde deberá estar en el banquillo de los acusados por primera vez en un juicio oral.

En su entorno buscan además acordar con parte de Alternativa Federal, Sergio Massa está en el centro (este año tiene como consultor al catalán Antoni Rubí que fue quien ‘transformó’ a Cristina Fernández en la carrera del 2017 para senadora nacional).

Sin embargo, hay un dato más. Por primera vez la ex presidenta hace un anuncio un mes antes del cierre de candidaturas. Ni siquiera el frente está inscripto. Las razones podrían ser cuatro. La primera es instalar a Alberto Fernández, la segunda es mostrar su voluntad de correrse del centro de la escena (lo que hasta permitiría abrir un puente de negociación con el peronismo no K), la tercera un golpe de efecto en la previa al juicio y la cuarta… tener tiempo suficiente incluso para que la fórmula sea invertida: Fernández (Cristina) y Fernández (Alberto). Todo es posible en el mundo sorpresivo de la ex presidenta.

En la liturgia K habrá que estar muy atentos el próximo 25 de Mayo, Día de la Patria y aniversario de la primera asunción de Néstor Kirchner como presidente de la Nación. Por si acaso…

