Karina La Princesita se enfrentó en vivo con Jorge Rial: “Te pediría que ‘pará un poquito’ no me lo digas”

La cantante de cumbia se cruzó con el conductor de Intrusos mientras le brindaba un móvil al programa.

Karina La Princesita (33) vive días de turbulencia mediática. Es que tras pelearse al aire con Denise Dumas (41) ahora tuvo un picante ida y vuelta con Jorge Rial (57).

Ocurrió en Intrusos (América, a las 13), mientras la cantante de cumbia le concedía un móvil al ciclo de espectáculos. La charla giraba en torno a una supuesta actitud de la artista, que sin decirlo concretamente daba a entender una charla que habría tenido con El Polaco (31).

En síntesis, Karina aseguraba que en el pasado le había dicho a una pareja que le pidiera disculpas luego de un episodio de violencia. Y en ese momento, Rial quiso saber si hablaba o no del cantante tropical.

“Está bárbaro esto de decir ‘che, pedime disculpas’, está bien. Pero…”, alcanzó a decir el periodista cuando La Princesita lo interrumpió. “Yo no exijo disculpas, eh. A nadie le digo ‘me tendrías que pedir disculpas’. No, no…”, aclaró.

Sin embargo, Rial fue por más y al notar el tono efervescente de la artista esta vez él la frenó a ella: “Pará, pará un poquito… ¿Recibiste disculpas de tu pare…?”, comenzó a decir, pero nuevamente no llegó a completar la frase.

“Bueno, pero si me decís algo que no está bien y lo seguís dejando me gusta aclararlo antes de que quede ahí”, le recriminó Karina. Y remató: “Te pediría que ‘pará un poquito’ no me lo digas. Decí ‘disculpame, ¿me dejarías terminar?’. Y sí, con todo respeto te dejo terminar.

El diálogo completo

-Rial: Está bárbaro esto de decir ‘che, pedime disculpas’, está bien. Pero…

-Karina: Yo no exijo disculpas, eh. A nadie le digo ‘me tendrías que pedir disculpas’. No, no.

-Rial: Pará, pará un poquito… ¿Recibiste disculpas de tu pare…?

-Karina: Bueno, pero si me decís algo que no está bien y lo seguís dejando me gusta aclararlo antes de que quede ahí.

-Rial: Pero sería bueno que me dejes terminar un concepto, porque si me agarrás por la mitad no termino. Lo que te estoy diciendo es…

-Karina: Bueno, te pediría que “pará un poquito” no me lo digas.

-Rial: ¿Qué cosa?

-Karina: “Con permiso, dejame hablar..”.

-Rial: ¿Pero nos va a enseñar…?

-Karina: Claro, decí “disculpame, ¿me dejarías terminar?”. Y sí, con todo respeto te dejo terminar.

-Rial: Sería bueno que vos con el mismo respeto tengas la capacidad de escuchar.

-Karina: Pero estoy en un móvil y llega tarde, también hay que entenderlo.

-Rial: Te entendemos todo. Ahora nos tiramos al piso y nos humillamos. Lo único que te digo es esto: ¿le pediste, por ejemplo, al Polaco que te pidiera disculpas cuando fue violento con vos? ¿Te las pidió? Porque me parece que eso es lo importante.

-Karina: Y sí, ¿pero a vos te parece que algo que es íntimo lo tenga que estar contando? Recién lo di a entender, no sé si directamente, pero si hay algo que no soy es hipócrita ni nada por el estilo.

