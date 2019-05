José “Pepe” Mujica defendió la represión en Venezuela: “No hay que ponerse delante de las tanquetas”

El político del Frente Amplio también indicó que quien sale a la calle “se expone” y evitó referirse a la responsabilidad del chavismo por la represión.

El ex presidente de Uruguay, José Alberto “Pepe” Mujica, consideró este miércoles que “no hay que ponerse delante de las tanquetas” luego de que un periodista le preguntara su opinión sobre la brutal represión lanzada por el régimen venezolano contras las protestas que tuvieron lugar el martes.

En imágenes que recorrieron el mundo, el martes pudo verse cómo la Guardia Nacional Bolivariana arrollaba a los manifestantes con sus vehículos blindados VN-4 “Rinoceronte”, de fabricación china.

“¿Qué opina sobre las tanquetas atropellando gente?”, preguntó el periodista uruguayo Leonardo Sarro de Radio Monte Carlo este miércoles durante un acto por el Día del Trabajador en Montevideo.

“Que no hay que no ponerse delante de las tanquetas”, es la cínica respuesta del ex presidente entre 2010 y 2015 por el Frente Amplio. “Es una barbaridad”, agregó una vez que el reportero le preguntó si no tenía nada más para decir.

Entonces el periodista inquirió si el presidente venezolano Nicolás Maduro era quien, al parecer de Mujica, había dado la orden de usar las tanquetas.

“Si usted sale a la calle, se expone… El que maneja las tanquetas es…”, expresó el político uruguayo, ex miembro del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros y cercano al fallecido presidente venezolano Hugo Chávez.

En la misma conferencia ante la prensa, Mujica también señaló que la situación en Venezuela era “compleja” y que se debe buscar una “solución racional”. Consultado sobre la postura que debe tener Uruguay ante la situación, indicó que “en boca cerrada no entran moscas” y que su país “se estaba moviendo”.

El martes el presidente interino declarado por la Asamblea Nacional de Venezuela y líder opositor, Juan Guaidó, anunció el inicio de la “fase final” de la Operación Libertad para terminar con la “usurpación” de poder realizada por el chavista Nicolás Maduro, electo presidente el año pasado en comicios acusados de falta de legitimidad y en medio de una crisis política y económica sin precedentes en la el país.

Junto a Guaidó, el también líder opositor Leopoldo López y numerosos miembros de las Fuerzas Armadas que han rechazado al chavismo intentaron, sin éxito, tomar la base aérea La Carlota en Caracas, y luego la situación derivó en una manifestación masiva contra el régimen venezolano.

Entonces las fuerzas leales a Maduro reprimieron con dureza y lanzaron sus blindados contra los manifestantes, causando al menos un muerto y cientos de heridos.

