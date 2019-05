Jorge Asís fue de Viviana Canosa y compitió con Animales Sueltos:”Veo que Florencia Kirchner le pone la banda presidencial de nuevo”

Tras su salida de Animales Sueltos, el analista político habló de las elecciones 2019.

Luego de su resonante salida de «Animales Sueltos», el ciclo que conduce Alejandro Fantino, este martes Jorge Asís exhibió su particular análisis de la política argentina y del mundo en el nuevo programa de Viviana Canosa, «Nada personal», que se emite de lunes a viernes a partir de las 23 por Canal 9.

Como no podía ser de otra manera, el periodista analizó el panorama de cara a las elecciones generales de octubre próximo y allí destacó la imagen de la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal por sobre la del presidente Mauricio Macri. “No se puede estar al frente de una crisis y ser candidato. El macrismo se agota en Macri. A Macri lo veo decepcionado y triste. María Eugenia Vidal es mejor candidata que Macri”, enfatizó.

En cuanto a la posible candidatura de Cristina Fernández de Kirchner para un tercer mandato presidencial, el prestigioso escritor aventuró: “Veo que Florencia Kirchner le pone la banda presidencial de nuevo y que la deuda es impagable. Si Cristina Kirchner no es candidata, el macrismo está en problemas”

Y continuó de forma contundente sobre la exjefa de Estado de la Argentina: “Me parece que ella mantiene su centralidad en la adversidad, en silencio. Yo creo que va a ser candidata porque no encuentro ninguna razón para que no lo sea. En cambio, no sé si Mauricio Macri va a ser candidato».

Sobre una posible unión del peronismo para los comicios presidenciales que tendrán lugar este año, el Turco Asís se mostró bastante descreído pero igualmente postuló a “su” candidato: “Es una utopía ver al peronismo unido. El candidato es (Juan Manuel) Urtubey, lo prefiero más que a (Roberto) Lavagna”.

“Sergio Massa puede dar la sorpresa porque puede haber un arreglo con Cristina Kirchner. Massa está en contacto con Cristina. Roberto Lavagna es una intención de quebrar esa dupla (en alusión a Macri y Cristina) que no creo que alcance, ni que llegue. A Urtubey, (Felipe) Solá, (Daniel) Scioli y Massa les creo”, agregó.

Por último, Asís, quien al final de la entrevista fue invitado por Canosa para que descolle otra vez con su verba la semana que viene, hizo referencia a la deuda y al FMI: “El centro de decisión está en Wall Street y en Washington, y el FMI es bueno con nosotros por Donald Trump. Este Gobierno se cargó más de 100 millones de deuda. La herencia que deja Macri es peor que la de la doctora (Cristina) y su política es un conjunto de improvisaciones”.

