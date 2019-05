HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO: REALIZAMOS LA CONCIENTIZACIÓN EN EL DÍA MUNDIAL DEL ASMA

El asma es una enfermedad crónica y frecuente que se caracteriza por lainflamación de las vías respiratorias. Los profesionales de Consultoriosexternos realizaron la concientización remarcando la importancia delcontrol de los síntomas, la visita regular al especialista, y la prevenciónen particular con el lavado de manos.

La Dra Alejandra Zàrate, neumonóloga del Hospital de la Madre y el Niño,

junto a la Licenciada en Enfermería Sonia Tello, y el Pediatra especialista

en alergo-inmunología de consultorios externos, realizaron una charla de

concientización para pacientes en el marco del día Mundial del Asma.

La Dra Zárate explicó que el asma es una patología aspiratoria crónica que

cursa con obstrucción, que es reversible a la medicación, y que produce

tos, opresión, dolor torácico o de espalda por la falta de aire, sibilancia

audible (como un maullido de gato), falta de aire, disnea o agitación. “Hay

235 millones de asmáticos en el mundo, con 383 mil muerte por año en el

mundo, en nuestro país solo 3 de cada 10 pacientes cumplen con el

tratamiento” dijo para contextualizar.

El Dr Romero, detalló que el asma es la patología crónica más frecuente en

la edad pediátrica, afecta notoriamente la calidad de vida, y por eso es

importante un diagnóstico oportuno y un tratamiento correcto para evitar

complicaciones.

Por su parte la licenciada Sonia Tello, explicó que el enfoque de atención

primaria es importante haciendo hincapié en el lavado de manos como medida

preventiva para todas las enfermedades respiratorias, de qué manera

estornudar, de qué manera toser realizando actividades lúdicas para la

educación infantil.

Finalmente la Dra Zàrate explicó que entre los causantes se observa los

niños que tienen familiares fumadores, y niños mayores de 5 años con asma

que todavía toman mamadera lo cual no es recomendable. También recomendó

tratar de no usar caloventores y Split como calefacción, no exponerse mucho

tiempo a calefacción durante la noche, y no exponer a los niños a

temperaturas extremas, ni abusar de productos químicos como perfumes

ambientales.

