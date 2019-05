GAITÁN DESTACÓ LA DECISIÓN POLÍTICA DEL GOBERNADOR CASAS DE CONSTRUIR UN NUEVO HOSPITAL PARA CHILECITO

*“Es un día histórico para Chilecito y La Rioja”, manifestó la intendentade Chilecito Silvia Gaitán al celebrar el anuncio de la construcción delnuevo hospital para Chilecito, que beneficiará a miles de habitantes y lesproporcionará una mejor calidad de vida. Además, reconoció “la decisiónpolítica del gobernador Sergio Casas de mirar al interior” y apuntó contrala dirigencia que representa a Cambiemos en La Rioja, quienes en reiteradasocasiones anunciaron esta obra, pero no se sumaron a las gestiones parahacerla realidad. “Es fácil anunciar y decir que tienen compromiso detrabajo y respuesta, pero a la hora de estar y acompañar no están”,remarcó. De igual manera, dijo que “seguramente veremos por las redes quese adjudican la obra” y planteó que “no hay que mentirle a la gente”.*

Gaitán se mostró reconfortada por tan importante anuncio que generará una

mejor calidad de vida y puestos de trabajo para su departamento. “Ha sido

un día de mucha felicidad cuando el gobernador me pidió ayer conocer

profundamente este proyecto”, expresó y aseguró que “hoy es un día

histórico para Chilecito y La Rioja”.

“Esta obra incluye a La Rioja toda porque cuando hablamos de salud es para

todos”, resaltó. Asimismo, sostuvo que “es histórico el día para quienes

trabajaron con compromiso desde el día número uno, porque se tomó la

decisión política y firme que este hospital tan reclamado durante tantos

años se pudiera realizar. Esto es lo que hay que reconocer al gobernador,

la decisión política de mirar al interior”.

Asimismo resaltó el trabajo emprendido desde la Provincia para que a pesar

de las dificultades económicas pidieran hacer realidad este proyecto.

“Celebro de todo corazón que hayan tenido la fuerza de sortear todos los

obstáculos que hemos tenido a lo largo de estos 3 años, porque nuestro

objetivo número uno era darle respuesta de salud a la gente”.

Además, expresó: “todos sabíamos que el edificio ya había cumplido su

ciclo. Son 60 años de vida, donde el Estado estuvo haciendo permanentemente

trabajos de refacción para estar a la altura de las circunstancias de la

sociedad, pero necesitábamos un nuevo edificio”. En el mismo sentido,

resaltó la labor concretada desde los Ministerios de Infraestructura y de

Salud.

*“No hay que mentirle a la gente”*

“Si no hay decisión política para que se hagan las cosas difícilmente lo

demás se puede concretar. Por eso le digo al gobernador que la comunidad de

Chilecito no olvidará nunca este gesto”, enfatizó.

De inmediato, hizo referencia a los dirigentes nacionales que representan

al Gobierno nacional en La Rioja y sostuvo: “A lo largo de estos años hemos

escuchado a los diputados y senadores de Cambiemos anunciando la obra del

hospital, pero quiero decirles que no los he visto nunca por el Municipio

de Chilecito, por el hospital de Chilecito, en los Ministerios, no los he

visto sentados con el gobernador diciéndole ‘acá estamos para ayudar a

concretar nuestro hospital’. Porque se trata de funcionarios que son de

Chilecito, porque es muy fácil anunciar y decir que tienen compromiso de

trabajo y respuesta, pero a la hora de estar y acompañar no están. No hay

que subestimar a las personas. Seguramente veremos por las redes que se

adjudican la obra y eso será engañar a la sociedad”. De esta manera,

remarcó que “no hay que mentirle a la gente”.

*Generación de fuentes de trabajo*

La intendenta Gaitán dijo que en unos meses se iniciará el trabajo en el

terreno y que dicho movimiento implicará la generación de nuevas fuentes de

trabajo que traerá consigo un gran alivio a la sociedad que se ve tan

castigada producto de las medidas de ajuste del gobierno nacional. “Sentir

que el comercio se va activar y estaremos tranquilos con 600 personas

trabajando y no van a estar todos los días en el Municipio pidiendo que los

ayuden a sobrevivir en esta política nacional que tanto los ha perjudicado

en estos 3 años; saber que no voy a venir a pedirle al gobernador que

sostenga y contenga a la gente que no tiene trabajo, significa una gran

tranquilidad y el desarrollo de nuestro querido Chilecito. En esta obra se

incluye a toda La Rioja”.

“Se trabajó en los años difíciles, porque no es fácil trabajar con un

gobierno adverso. Destaco decisiones importantes para la ciudad de

Chilecito como la planta de tratamiento de la Curtiembre que se pudo

concretar y su puesta en funcionamiento después de tantos años. Que se haya

mejorado la condición de los empleados públicos y entonces con esto nos

ocupamos. Nosotros los justicialistas tenemos discurso para nuestra gente,

no nos quedemos callados. Podemos decirle a la gente que falta por hacer

pero nosotros ponemos lo que tenemos para ayudar”.

