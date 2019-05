Fuerte confesión de Esmeralda Mitre: ”Yo le pegaba a Darío y él me metía en la ducha fría”

Mitre estuvo de invitada en un programa e hizo una confesión que dejó a todos sorprendidos en el panel.

Esmeralda MItre estuvo de invitada en el programa Incorrectas y fue mucho más serena que la primera vez que visitó el ciclo, pero hizo una revelación que dejó a las vayainas muy sorprendidas.

Cuando le preguntaron si sufrió violencia de género de parte de alguna pareja, la actriz dijo que no, pero todos quedaron desconcertados cuando afirmó que ella si fue violenta con su ex Darío Lopérfido.

”Cuando empecé a salir con Darío le pegaba y le rompía cosas, y un día un amigo me preguntó porque le pegaba y no tengo ni idea”.

La actriz explicó que en realidad ella tenía “falta de límites” y por eso tenía una carencia muy grande: ”Yo escuché a mis padres pelearse mucho entonces repetía una historia que no me correspondía, y Darío me dio muchísimo amor y me contuvo”.

Esmeralda reveló que en ese momento no estaba “de moda la violencia de género” y agregó: ”Eso no era violencia de género y menos una mujer, él me contenía, me dio amor y me emociono cuando lo cuento”.

Además, Lopérfido se dio cuenta que esa táctica contenedora no le funcionaba y tomó otro método para ponerle límites: ”Darío me agarraba y me metía en la ducha con agua fría vestida, y a la décima dije bueno el pelo, el brushing, mejor me quedo tranquila”; aseguró, intentando que la confesión no sonara tan grave.

Ante el asombro de Moria, Mitre volvió a decir que era una cuestión de límites: ”Como si fuera un bebé que necesita amor y pide límites”.

