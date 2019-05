ESTE 20 DE MAYO PAREDES URQUIZA INAUGURA LA OBRA DEL TAJAMAR

Así lo manifestó el Intendente Alberto Paredes Urquiza en una visita que serealizó para visibilizar los últimos detalles de la Primera Etapa de laObra del Río Tajamar, la cual será inaugurada el próximo 20 de mayo en elmarco de los 428 años de la ciudad, ya que la obra beneficiará a 180 milriojanos.

Cabe destacar que la obra fue netamente financiada por el Gobierno Nacional

y se espera volver a firmar el contrato para recibir los fondos que

permitirán trabajar con la segunda como tercera etapa de la obra, la misma

cuenta con una planificación de siete mil metros; esta misma se divide en

siete tramos hasta llegar a la ruta 38.

A su vez, durante las vísperas del 20 de mayo se planifica la inauguración

de la nueva iluminación LED de la avenida Facundo Quiroga y General

Gordillo en este mes de festividades patrias donde nuestra provincia

celebrará un aniversario más. Cabe destacar que el Municipio llevó a cabo

una gran labor para la gestión de obras en la ciudad, con el objetivo de

transformar la fisonomía Urbana de esta.

En esta oportunidad, el Jefe Comunal manifestó “es motivo de orgullo para

nuestra gestión, nuestro municipio, nuestra ciudad el llevar adelante y

concluir esta primera etapa que son casi mil metros, 980 metros de

intervención que permiten, no solamente tener mejores condiciones de vida,

sino proyectar la ciudad a un futuro completamente distinto; el valor que

seguramente adquirirán los terrenos, una zona que queda completamente

iluminada, parquizada, urbanizada además del rio en condiciones que no solo

cuenta con la adaptabilidad del lugar, sino con las condiciones de

seguridad”.

Continuó “hemos visto en las lluvias de estos meses, cuando la obra ayudo a

mitigar muchísimo el efecto que antes había en la zona que era una

inundación permanentemente debido a la fuerza que trae el agua, pero

ahora estamos haciendo el último recorrido en vista a la pronta

inauguración de una obra para la ciudad, los vecinos, una obra que

involucra a muchos barrios y miles de riojanos que convivían a la vela del

Tajamar en condiciones deplorables”.

Paredes Urquiza especificó que espera volver a firmar con las autoridades

nacionales la segunda etapa de la obra, en este sentido agradeció al

Gobierno Nacional “por el interés personal que sé que puso el Presidente

para poder hacer esta obra, ahora esperamos poder gestionar la continuidad

de la misma. Conocemos sobre la difícil situación que vive el país, pero

también esta obra es trascendental la cual sobrevolamos en su momento del

lugar al presidente, para hacerle ver que era una necesidad real y concreta

de una situación inminente de peligro que había para los habitantes de la

zona”.

Hay obras complementarias en los barrios-continuó- a su vez indicando

que seguirán trabajando “están algunas casas particulares en las que hemos

tenido que intervenir y una vez más agradezco la buena voluntad de los

vecinos de la zona que nos permitieron en algunos casos erradicar

completamente las viviendas, en otros casos achicarlas con el compromiso

del Municipio de trabajar para construir la tapia como otras habitaciones,

son trabajos pendientes que los terminaremos”.

La secretaria de Desarrollo Urbano, Andrea Mercado Luna sostuvo que “esto

es una realidad que la estamos caminando que ustedes la pueden ver, que

cualquier vecino la puede disfrutar; yo creo en la gestión y los resultados

están en el compromiso con la gente, te puede tocar un gobierno que no es

de tu mismo signo político pero nosotros en ningún momento hemos tenido

algún tipo de impedimento para traer como así gestionar obras, para golpear

puertas en Buenos Aires, para llevar proyectos concretos y eso creo que se

refleja en la gran gestión que se hizo desde el intendente como desde

nuestra secretaria ante el gobierno Nacional”.

A su vez la funcionaria sostuvo “siempre he visto en la critica que La

Rioja no recibía obras y demás, nosotros no podemos decir eso con el

Intendente, hemos hecho un gran esfuerzo y él es una persona de mucho

diálogo, consenso y cualquier sea el escenario a nivel Nacional que toque

estaremos trabajando, pero también acompañándolo para seguir gestionando

porque a La Rioja le falta mucho”.

