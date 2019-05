“Esta posibilidad que nos da la universidad es única, no se encuentra dos veces en la vida”

Fueron las palabras de Ermelinda Corzo, una de las titulares del programa“Haciendo Futuro”, que este jueves recibió el certificado de finalizaciónde curso, en un emotivo acto que se desarrolló en la Sala Académica de laUNLaR.La mujer brindó un mensaje a sus pares alentándolas a estudiar,destacó el importante rol de la universidad inclusiva y de puertas abiertasy homenajeó a Deolinda Torres, víctima de femicidio. En la oportunidad,casi 550 beneficiarios y beneficiarias recibieron sus respectivoscertificados.

Programa ‘Hacemos Futuro’

El Programa ‘Hacemos Futuro’ se dictó en el marco del Programa de Ingreso

Social con Trabajo, desarrollado por la UNLaR mediante convenio con la

UNCuyo, efectora del Ministerio de Desarrollo Social. Este año, se

brindaron 16 talleres que contuvieron a 499 titulares en los cursos de

‘Capacitación’; mientras que en el eje de ‘Asociativismo’ fueron 49

titulares. Todos ellos y ellas recibieron su certificado en un acto

desarrollado en la mañana de este jueves, en la Sala Académica “Dr. Oscar

Quiroga Galindez”.

A estos 548 cursantes se les suman otros 121 asistentes a los cuatro

talleres desarrollados en 2018.

“Mi mayor orgullo es haber estado sentada en la universidad”

Ermelinda, titular del programa Herramientas para Mejorar la Empleabilidad

con Mirada de Género, se llevó todos los aplausos al contar su historia de

vida, el esfuerzo, su sueño de ser estudiante universitaria. “Ya puedo

morirme tranquila porque vine a la universidad”, finalizó su discurso la

mujer, luego de recibir su certificado y de alentar a sus compañeras

diciéndoles: “ya saben chicas, no bajen los brazos y sigan estudiando”.

Ermelinda -madre de seis hijos- comenzó su discurso diciendo: “esto es en

homenaje a Deolinda (Torres); tuve la oportunidad de conocerla y compartir

su historia de vida en sus últimos meses de vida; estuve en Comodoro

Rivadavia, fui a ver mis hijos y me enteré de su noticia y esta remera (con

la leyenda ‘Ni una Menos’) me la donaron y la traje en homenaje a ella”.

Seguidamente, y tras el acalorado aplauso, expresó: “yo les digo chicas, no

bajen los brazos, sigan estudiando. Esta posibilidad que nos da la

universidad es una oportunidad única, no se encuentra dos veces en la vida”.

En este sentido, recordó que la primera vez que estudió fue después que

murió su mamá, cuando su prima la llevó a un curso de cuidadoras

domiciliarias. “Tuve miedo”, relata. Seis meses posteriores recibió el

título nacional y obtuvo el mejor promedio.

“Después de 30 años, postergada para estudiar, el curso de cuidadora: eso

fue el hincapié para hacer mi secundario. Me senté en el curso, era la más

vieja del curso y salí abanderada, ese fue otro hincapié para continuar”,

narró la mujer.

Si bien reconoció que su materia pendiente es la Licenciatura en Trabajo

Social, carrera en la que está inscripta, concretó su sueño de venir a la

universidad, a través del programa ‘Haciendo Futuro’ y fue parte del taller

de Administración Hotelera. “Fui a Desarrollo Social, me dijeron de los

cursos y mi mayor orgullo es haber estado sentada en la universidad”,

señaló.

Universidad inclusiva

Por su parte, el secretario de Planificación y Autoevaluación de la UNLaR,

Carlos Sant, agradeció a los profesores que acompañaron durante este tiempo

a las titulares del programa y la confianza que tuvieron en la universidad

para venir a capacitarse y a la Universidad de Cuyo que ha depositado la

confianza en la UNLaR, como efectores.

“Muchas de ustedes no conocían la universidad y que vean a la universidad

inclusiva es real, anhelamos que esa posibilidad se transforme en una

carrera universitaria”, sostuvo el funcionario universitario.

Asimismo, precisó: “nosotros, como universidad, asumimos el compromiso de

continuar con las capacitaciones para que puedan seguir identificándose con

la universidad que es de todos”. “Esperamos, con estas pequeñas acciones,

transformar la vida de ustedes”, agregó en dirección a los y las asistentes

a los cursos y talleres de formación.

Por su parte, la titular del Programa Ingreso Social con Trabajo, Margarita

Reinoso, agradeció a las autoridades universitarias por la predisposición y

señaló que “fueron dos meses de intenso aprendizaje y una enorme

satisfacción de volver a estudiar y poder transitar la universidad”.

A su tiempo, el rector de la UNLaR, Fabián Calderón, recordó que el

programa surgió hace dos años cuando visitaron la Universidad de Cuyo,

desde donde propusieron a la UNLaR que forme parte de este programa ya que

tenían experiencia con el programa ‘Ellas Hacen’. “Sabíamos el potencial y

la necesidad de nuestras mujeres del campo popular y también sabemos de la

necesidad de abrir la universidad pública a las demandas territoriales”.

Para finalizar, dijo que, “escuchando las palabras de Margarita y

Ermelinda, sabias e importantes palabras, en el certificado que reciben hoy

cierran esta etapa de su vida y encontrarán una síntesis del esfuerzo, de

la mirada y de los tiempos nuevos que hay en nuestra patria, en las mujeres

riojanas y en las instituciones”.

