El gobierno provincial inauguró una red de Agua Potable en el interior del departamento Rosario Vera Peñaloza

En un trabajo interinstitucional, el gobierno provincial junto con elmunicipio, dejaron inaugurado una red de agua potable de más de 500 metrosque beneficia vecinos y la escuela de esta zona rural de la provincia.

El acto tuvo lugar en la localidad “Agua de La Piedra”, ubicado a 23 Km de

la cabecera departamental, donde las autoridades provinciales y municipales

inauguraron una red de agua potable que lleva agua por primera vez al

domicilio de la familia Flores y otras cuatro familias de la zona, como así

también a la escuela de la localidad.

Se trata de una obra que de captación de agua de pozo extraída de más de

600 metros, instalación de dos tanques de agua de mil litros, una extensión

de más de 500 metros de cañería de PAD y una bomba eléctrica.

Estuvieron presentes el administrador del IPALaR, Prof. Adolfo Scaglioni,

el Ministro de Producción y Desarrollo Económico, Fernando Rejal junto con

su equipo de trabajo, el Intendente del departamento Cristian Pérez, el

Secretario de Agua Potable del departamento Mario Amaya, el diputado

provincial por el departamento Alberto Godoy, junto a concejales y

autoridades del gabinete municipal, vecinos y docentes de la localidad.

En la oportunidad, el intendente Cristian Pérez dijo que “nos propusimos

cuando iniciamos nuestra gestión que el agua sea de acceso igualitario para

todos, no únicamente de la cabecera o de los grandes centros urbanos del

departamento sino para todos, aunque fuese más costoso, mirarlo desde la

calidad de vida de las personas”.

Además resaltó que “Esta política del agua nos ha llevado a darle muchas

respuestas a la gente. Esta es la obra veintitrés que inauguramos de las

treinta y cinco que programamos desde octubre del año pasado a mayo de este

año, y de las cuales dieciocho son obras de agua. Ahí es donde se muestra

que le agua es política de Estado Municipal”.

Al respecto, el delegado secretario municipal del agua, Mario Amaya dijo

que “Como dice nuestro intendente, el Agua y los caminos en el interior

siempre son prioridad para nosotros. Por eso quiere agradecer a las

autoridades provinciales que trabajaron para que el agua llegue hoy a la

casa de la familia Flores y a la escuela el profe Scaglioni y su equipo que

llegaron con el agua a este paraje tan chiquito”.

Por su parte, el administrador de IPALaR, Prof. Adolfo Scaglioni destacó

que “Esto se hace posible cuando hay un equipo de trabajo, tanto desde el

municipio como en el gobierno de la provincia porque cuando no hay una

asociación entre el gobierno y los municipios es imposible que se hagan

estas cosas”.

Además puso en valor las gestiones realizada por los representantes del

departamento y dijo que “Y con esto quiero destacar a personas que yo las

catalogo como grandes dirigentes porque hace muchas gestiones, el

intendente Cristian Pérez, el diputado Godoy y Mario Amaya que son tan

molestos, molestia en realidad se llama gestión, que por eso le enviamos

las cosas. Y cuando todos nos comprometemos a gestionar las cosas salen y

encontrarnos con esto me causa mucha alegría”.

Por último comentó que “Es un gusto estar con otra persona que no es solo

un compañero de la función sino un compañero de la vida que es el ministro

Fernando Rejal. Nosotros nunca dejamos de ser quienes somos, yo soy Adolfo

y el Fernando, los cargo a nosotros no nos cambiaron y no lo harán jamás y

si en futuro nos toca otra gran responsabilidad o nos iremos a la casa

estaremos con la conciencia tranquila porque trabajamos para el bien de la

gente.

Haciendo uso de la palabra el diputado Alberto Godoy expresó que “Tomar

esta política del agua y ver cuáles son los trabajos que hay que hacer para

que Cesar Flores y su familia no se vayan de acá, porque si se van va a

perder el campo, los animales y va a tener que llevar a sus hijos a ver

cómo les da de comer en la ciudad que es tan difícil hoy en día, es muy

importante. Por eso hay que agradecer al profesor Scaglioni y a su equipo

de trabajo, al ministro Fernando Rejal, al intendente Cristian Pérez ya al

gobernador Sergio Casas que nos da el apoyo para que las cosas salgan.

Para finalizar, el ministro de Producción y Desarrollo Económico, Fernando

Rejal, dijo que “Cuando uno se junta con estos dirigentes, con estos

compañeros, que trabajan para la gente dan ganas de poner todo el esfuerzo.

Vivimos en un mundo de limitaciones, la gestión nuestra son limitaciones

porque las necesidades son ilimitadas y los recursos que hay son muy

poquitos, pero a este tipo de problemas no podemos dejar de darles

solución”.

Compromiso Asumido

En el marco de esta inauguración, el administrador del Instituto Provincial

del Agua y el Ministro de Producción y Desarrollo Económico se

comprometieron a seguir trabajando de manera conjunta con el intendente en

la profundización de proyectos para el departamento.

En este sentido, el administrador de IPALR, Adolgo Scaglioni dijo que se

comprometió a trabajar para aumentar la profundidad del pozo que abastece a

la zona de “Las Jarillas” y dijo que “Con respecto a este tema lo vamos a

ver, lo tomaremos con carácter de urgente y calculo que en unos treinta

días esto podrá estar”.

Por su parte el ministro Rejal expresó que “Vamos a comprometernos con la

directora de la escuela y vamos a seguir trabajando con el municipio para

poder dejar en condiciones porque con el intendente firmamos un convenio de

hacer cien huertas escolares y comunitarias en el departamento”, finalizó.

