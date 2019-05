EL GOBERNADOR CASAS PUSO EN FUNCIONES A GRISELDA HERRERA EN LA SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN

*El gobernador Sergio Casas tomó juramento a Griselda Herrera, quien asumeal frente de la Secretaría General y Legal de la Gobernación, designadamediante decreto N° 420. Se mostró “emocionada con un nuevo desafío en esteproyecto que nació de la mano de Sergio Casas”. Herrera aseguró “unaSecretaría de puertas abiertas”, que propiciará el diálogo.*

En el acto que se realizó en el Salón Blanco de Casa de Gobierno,

estuvieron presentes también la vicepresidenta primera de la Cámara de

Diputados Adriana Olima, los intendentes de Chilecito Silvia Gaitán, de

Arauco Florencia López, de Felipe Varela Yamil Sarruf, de Ángel Vicente

Peñaloza José Albarracín, de General Lamadrid Daniela López Roudier de Juan

Facundo Quiroga Mauro Luján, de Castro Barros Gloria Pedraza, el presidente

del Bloque Justicialista diputado Hugo Páez, los diputados provinciales

Teresita Madera, Ricardo Herrera, Lázaro Fonzalida, Marcelo del Moral,

Uriel Vargas, Daniel Miranda, Juan Ramón Romero, Elio Díaz Moreno, Federico

Sbiroli, Renzo Castro, Antonio Sotomayor, Maricel Muñoz, Ariel Oviedo,

Roberto Luna, Claudio Saúl, Florencio Bazán, Gabriela Amoroso, Juan Urbano,

Andrés Navarrete, Juan Herrera, Jorge Salomón, Antonio Godoy, Dora

Rodríguez, los concejales Carlos Machicote, Matías Soria. También se cuenta

con la presencia del presidente del Banco Rioja Ángel Ávila, el gerente del

Banco Rioja Federico Bazán, el presidente del Superior Tribunal de Justicia

Claudio Ana, Luis Brizuela, el fiscal de Estado Duran Sabas, los ministros

de Educación Juan Luna, de Infraestructura Juan Velardez, de Producción

Fernando Rejal, de Desarrollo Social Juan Carlos Santander, de Salud Judit

Díaz Bazán, de Producción Rubén Galleguillo, de Hacienda Jorge Quintero,

los secretarios de Derechos Humanos Delfor Brizuela, de la Mujer Teresita

Nuñez, de Educación María Martínez y Rita Abdala, de Tierras Irene Zárate

Rivadera, de Trabajo Myriam Espinosa, de Obras Públicas Ariel Andrade, de

Prensa y Difusión Luis Solorza, de Deportes Yamil Menem, de Ambiente

Santiago Azulay, el administrador de Vivienda Diego Rivero, el

subadministrador de Vivienda Hugo Vera, entre otros funcionarios del

Ejecutivo Provincial.

*Nuevo desafío*

Al término del acto, la flamante secretaria se mostró “emocionada con un

nuevo desafío en este proyecto que nació de la mano de Sergio Casas”. De

inmediato, calificó al gobernador como “un compañero, un amigo” y agradeció

a los intendentes y diputados que dieron la anuencia para que ella asuma.

Griselda Herrera aseguró “una Secretaría de puertas abiertas”, que

propiciará el diálogo. “Nuestra sociedad necesita el diálogo. Sabemos que

hay muchas necesidades, pero desde el corazón de quien dirige los destinos

de la provincia, el compañero Sergio Casas, supimos interpretar. Nuestra

vocación es estar al lado de la gente, estamos para eso, para fortalecer la

vinculación política de todos los sectores. Acá se habla de un gobierno

dispuesto a ayudar a la gente y ese gobierno lo conduce Sergio Guillermo

Casas”, expresó.

Así también, aseguró: “soy mujer de la convicción, del trabajo y el

compromiso. Podría haber sido yo o cualquier compañero, pero cuando uno

tiene la convicción y la formación no hacen falta los cargos. Jamás me fui

de este gobierno, los cargos pasan, lo importante es estar comprometida con

un proyecto, a ese proyecto lo llevo en el corazón, y se llama Sergio

Guillermo Casas”. De igual manera, sostuvo que “acá no valen las

ideologías, vale el compromiso que como responsabilidad tenemos los

funcionarios, de apoyar y ayudar a nuestra gente. El gobierno peronista

siempre ha tenido esa vocación con los compañeros y con quienes no lo han

sido; esa es la grandeza del peronismo, que a lo largo de la historia

siempre el peronismo suma, construye, dialoga y esa es la misión que va a

tener esta Secretaría. Ser peronista se lleva en el corazón, se practica y

se ejecuta”.

Aclaró que ser letrado no es requisito para ocupar el cargo. “No lo

determina la estructura logística de la Secretaría General y Legal de la

Gobernación, son decisiones políticas”, precisó. A la vez, planteó que “la

experiencia y la sapiencia que uno va adquiriendo a través de los años

ayudan, para que cuando uno mira a la cara de la gente sabe dónde está esa

necesidad”.

“Soy una militante, soy una pieza dentro de una estructura, como muchos

compañeros que formamos parte de este proyecto. Por lo tanto, no importan

los tiempos, lo que vale son los resultados”, concluyó.

