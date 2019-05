«EL APOYO DEL GOBERNADOR CASAS A LA ECONOMÍA SOCIAL ES UN EJEMPLO PARA EL PAÍS»

Así lo aseguró el sociólogo y economista Alexandre Roig, luego de lareunión que mantuvo con el gobernador Sergio Casas, durante su visita a laprovincia. Roig encabezó días atrás una Conferencia en el marco de laJornada De Economía Popular y mantuvo una reunión con municipios, con elobjetivo de generar espacios de articulación.Planteó que “es importanteque la ciudadanía tome conciencia de la necesidad de cambiar el modeloeconómico y eso consiste básicamente en cambiar el gobierno en diciembre”.

En el encuentro que se desarrolló en el Despacho Federal de Casa de

Gobierno, también estuvo presente el secretario de Participación Social y

Articulación Ciudadana Guido Varas, entre otros funcionarios de la economía

popular.

«Venimos trabajando junto a la Secretaría de Participación Social y

Articulación Ciudadana, que es la primer área del país que tiene ese

desarrollo y política hacia la economía popular, y donde efectivamente el

Estado interviene, acompaña y fortalece el sector de manera emblemática”,

expresó Roig. De esta manera, aseguró que “lo que está ocurriendo en La

Rioja es un ejemplo para todo el país”.

Asimismo, el reconocido sociólogo y economista analizó que “esta política

es necesaria y a su vez insuficiente”, y explicó que “es necesario porque

si no estuvieran estas políticas seguramente decenas de miles de personas

estarían en una situación mucho peor de la que ahora están, y es

insuficiente porque una provincia no puede hacer milagro frente a la

macroeconomía”. “La Rioja es una provincia que interviene mucho a favor de

los sectores populares, pero si la macroeconomía del país no cambia, no se

podrá hacer milagros”, indicó. A la vez, planteó que “es importante que la

ciudadanía tome conciencia de la necesidad de cambiar el modelo económico y

eso consiste básicamente en cambiar el gobierno en diciembre”.

Por su parte, el secretario Guido Varas destacó la importancia del

encuentro del gobernador con Alexander Roig, quien “tiene una gran

trayectoria en distintas partes del mundo, es de origen francés y

actualmente es director académico de la Universidad de San Martín, asesora

a distintos espacios y organizaciones sociales, cooperativas”. Varas

comentó que “con el Gobierno de la Provincia a través de nuestra Secretaría

ha generado un vínculo que nos ha permitido desarrollar algunas políticas

de trabajo y Estado”. En este sentido es que se reunió con municipios y se

trabajó, generando espacios de articulación, agregó.

