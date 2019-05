Ed Sheeran, de pedir limosnas a millonario: “mi papá siempre me decía que la persistencia te lleva adónde quieras ir en la vida»

Ya ha batido el récord por haber ganado más dinero en solo un año, pero al pelirrojo más famoso del mundo musical no hay nada que lo detenga.

Se dice que Ed Sheeran está apunto de ingresar en la lista de multimillonarios, antes de haber cumplido los 30 años.

Y su fortuna crece, ya que cada semana recibe millonarios ingresos gracias al éxito de su gira Divide.

El experto en la industria musical Mark Borkowski le contó al periódico The Sun que Sheeran representa la importancia de la música hoy en día. Una industria que no ha decaído, sino que se ha reinventado, haciendo de los shows en vivo un espectáculo necesario.

Sheeran supone un motivo de inspiración para muchos, ya que pasó de pedir en la calle a ser multimillonario.

“El negocio de la música está cambiando y Ed claramente tiene un equipo que sabe lo que está haciendo “.

El gurú de las relaciones públicas Marcel Knobil cree que la popularidad de Ed Sheeran puede estar vinculada a su carácter humilde y a su “talento en bruto”.

“Ed es un individuo extremadamente talentoso que demuestra que no se trata siempre del empaque, sino del producto perfecto. Personas como él, Adele y Sam Smith le dan menos credibilidad al glamour y solo muestran talento en bruto”, explicó a medios locales.

Mientras tanto, Ed explica su éxito por el trabajo duro.

“La persistencia te lleva adónde quieras ir. Es lo que me decía mi padre, y yo pude comprobarlo”, señaló el cantante.

Antes de que su carrera despegara, Ed Sheeran estuvo temporalmente sin hogar, confesando que dormía en el subterráneo o en los sofás de sus amigos.

“No tuve un lugar donde vivir durante gran parte de 2008 y todo 2009 y 2010, pero de alguna manera sobreviví. Sabía dónde podía conseguir una cama a cierta hora de la noche y sabía a quién podía llamar en cualquier momento para tener un piso para dormir. Ser sociable ayudó. Beber ayudó. Pasé una semana durmiendo en los trenes de la línea circular de Londres. Salía y tocaba un concierto, esperaba hasta las 5 am cuando se abría el metro, dormía en el tren hasta las 12, asistía a una sesión y luego repetía. No fue tan malo. No es como si estuviera durmiendo en la calle”, le contó el propio Sheeran a The Daily Mail.

