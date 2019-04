WhatsApp trae mas novedades: cómo hacer para que no te agreguen a grupos sin tu permiso

Los usuarios ya no podrán ser agregados sin su consentimiento porque la plataforma introdujo una nueva modificación para cuidar la privacidad.

WhatsApp, el servicio de mensajería instantánea más popular en Argentina, está en cambio constante. No hay mes en que la plataforma, comprada por Facebook en 2014, no ofrezca a sus usuarios nuevas herramientas. La app tiene claro que si quiere mantenerse en lo más alto debe actualizarse y no quedarse atrás respecto a sus competidores. Y ahora le llegó el turno a los benditos grupos.

Básicamente, la nueva modificación que introdujeron en la plataforma le permite al usuario tener un mayor control sobre quién puede agregarlo a los chats grupales. Para ello deberá ingresar en Configuración> Cuentas> Privacidad > Grupos y seleccionar la opción conveniente.

La primera de ellas le pedirá al usuario que te agregue que envíe primero una invitación que puedes aprobar o no: Nadie (esto evita que alguien te agregue a un grupo sin una invitación) Mis contactos (solo tus contactos pueden agregarte a un grupo sin una invitación) o Cualquiera (cualquier persona puede agregarte a un grupo sin una invitación).

En el caso que todavía no aparezca la opción de “grupos” en la configuración de privacidad, no hay que desesperar. Esta función comenzó a implementarse hoy para algunos usuarios y estará disponible en todo el mundo en los próximos días.

La lucha contra las fake news

Por otra parte, el servicio de mensajería reveló más detalles en su batalla contra las viralización de noticias falsas en su plataforma. En la India, por ejemplo, habilitó una línea telefónica el martes que permite a los usuarios denunciar rumores que circulen en la aplicación a modo preventivo de cara a las elecciones en India en donde las noticias falsas dieron lugar a episodios de violencia.

A menos de dos semanas de que comience el acto eleccionario, WhatsApp lanzó una tipline junto a una empresa india, que permitirá a los votantes someter contenido dudoso o sospechoso para verificación.

Por lo tanto, la plataforma analizará y hasta podría bloquear fotos, videos y textos en el caso de que sea falsos, esto en inglés y cuatro idiomas locales, indicó la empresa en un comunicado.

Se viene el modo oscuro

Aunque aún no está disponible, en la versión beta de la aplicación se encontraron pistas sobre este modo oscuro que podría implementar pronto en la plataforma. De este modo, la app seguirá los pasos de YouTube, Twitter o Facebook Messenger, que ya ofrecen de esta opción.

Nuevos emojis

Además, la compañía tecnológica pronto añadirá nuevos emoticones, entre los que se encuentran el símbolo y la bandera trans. Recordemos que, durante los últimos años, se ha reclamado la incorporación de estos símbolos al teclado para dar visibilidad al colectivo trans. Una petición que parece que finalmente fue bien recibada por la aplicación. ¿Será el momento del emoji del mate?

Me gusta: Me gusta Cargando...

Comments

comments