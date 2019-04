Vicky Xipolitakis festejó el millón de seguidores en una plaza pero todo terminó en saqueos y corridas

La vedette armó una convocatoria pública que finalizó con un terrible escándalo con incidentes incluídos.

Ni siquiera las buenas acciones que intenta hacer Vicky Xipolitakis terminan bien. En esta ocasión, la mediática quiso festejar que llegó al millón de seguidores en su cuenta de Instagram y organizó una convocatoria para regalar su ropa. Pero algo falló…

Es que la “griega” anunció en sus redes que invitaba a sus seguidores a Plaza Libertad, en Recoleta, para obsequiarles su placard entero, como una manera de devolver todo lo que la gente le dio.

Pero no tuvo en cuenta que las casi cincuenta personas que concurrieron, se iban a abalanzar sobre ella y sus asistentes cuando quisieran abrir los bolsos para sacar las prendas de a una y repartirlas.

Así fue como algunas mujeres se quedaron con bolsos enteros, en medio de empujones, insultos, corridas y gritos. Ya que nadie estaba encargado de la seguridad y el asunto se fue de las manos.

“Estoy muy feliz porque es una manera de devolverle a la gente todo el amor que me dan. Me quedé corta con la ropa”, decía Vicky intentando demostrar tranquilidad frente a la cámara de Confrontados (El Nueve, lunes a viernes a las 15), que estaba con un móvil acompañando la movida en la que también se repartió café y jugo de naranja en bidones, para que sus fans merienden.

Sin embargo, después escribió en su cuenta de Instagram, lamentándose en parte por lo sucedido. “Quiero agradecerles a la enorme cantidad de personas que estuvieron ahí!!!!! Ya todo mi placard es de ustedes. Ojalá les haga tan feliz como me hizo a mí. Lástima los bolsos que se robaron. Pero nada nos quitó la alegría, terminamos merendando todos juntos!!!! Gracias por todo el amor que me dan, es lo mínimo que podía hacer… #ElMillónSeFestejóJuntos #ChauPlacard #LosQuieroMucho #1M”, publicó una vez terminado el evento.

Vicky se quedó haciendo fotos y videos con sus fans, actividad que compartió en sus redes. Y si bien explicó que no quiso desnudarse como parte del festejo porque “estoy en una etapa diferente de mi vida”, un rato más tarde subió fotos desnuda con la excusa de “como regalé toda mi ropa y no me quedó nada, acá estamos, jajajaja”.

La decisión de Xipolitakis fue muy cuestionada por Rodrigo Lussich, Carla Conte y el resto de los panelistas del ciclo, ya que consideraron que se podría haber donado la vestimenta a alguna entidad que lo necesite, sin pasar por esa situación violenta.

Me gusta: Me gusta Cargando...

Comments

comments