Verónica Conti fue a visitar a Sergio Denis y la echaron de la clínica con una orden judicial

Sergio Denis fue trasladado el sábado desde Tucumán al Sanatorio Los Arcos de Palermo, el cantante continua en estado crítico tras la caída que sufrió el 11 de marzo en el teatro Mercedes Sosa de San Miguel de Tucumán.

Con el parte médico que se difundió este mediodía se supo que Denis se encuentra con asistencia respiratoria mecánica, sufre de un “cuadro séptico” por lo que es tratado con antibióticos y fue sometido a una cirugía de tórax “para evacuar un derrame pleural complejo que comprimía parte del pulmón derecho”, y otra operación en el abdomen “por un proceso infeccioso intestinal grave”.

Verónica Conti, la última pareja de Denis se encuentra en una fuerte polémica con la familia del cantante porque ella reveló que Sergio Denis se encontraba con algunos temas de depresión y antes del accidente estaba muy solo.

Acompañada por el programa Confrontados (El Nueve, lunes a viernes 15hs), Verónica intentó ingresar a Los Arcos para ver al cantante, pero no lo consiguió:

”Fui hasta el segundo piso y me dijeron que hay una restricción para que yo no lo vea, firmada por un juez, esto es muy cruel”.

La novia de Sergio, no pudo viajar a Tucumán y esperaba verlo este lunes, pero al no poder lograrlo, Monti decidió no continuar yendo al sanatorio:

”Esto es una locura, yo planto bandera acá, como puedo ayudar sino puedo verlo, aportar algo de lo compartido para poder ayudar”.

”Me dijeron que la familia viene alrededor de las 7 de la tarde, puntualmente estaba solo mi nombre, para no poder entrar”; expresó Verónica.

La actual novia de Sergio Denis contó que nunca se enamoró de nadie, y que a Sergio lo quiere muchísimo: ”Esto me duele mucho, porque es una picardía por él”.

Verónica confió al programa de El Nueve que creía poder entrar y poder contactar con el cantante:

”Tenía la idea de relatarle una poesía que escribimos entre los dos y entrar en contacto con la mano o algo”.

Según relató Verónica la poesía habla del desamor y está escrita con un poco de humor negro.

