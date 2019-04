Tres delincuentes le robaron el auto a una familia y sin darse cuenta se llevaron arrastrando a la nena de cinco años

Los ladrones hicieron bajar a una familia del vehículo y se dieron a la fuga sin darse cuenta de que había una nena en el asiento trasero

El hecho ocurrió este martes a las 18 .50 hs. en el barrio porteño de Palermo. Según precisó una de las víctimas en diálogo con Infobae tres delincuntes lo abordaron en la intersección de Billinghurst y Mansilla, obligándolo a descender del vehículo. En el asiento de atrás estaba su nieta, a la que se llevaron arrastrando varios metros. “Pensé que estaba muerta”, relató un testigo.

El recorrido de los asaltantes fue breve. Abandonaron el auto a sólo cinco cuadras del lugar en que lo habían robado, en Gorriti y Bulnes, para seguir su fuga a pie.

“Yo estaba esperando a mi hija que había ido a comprar algo, me abrieron la puerta, me atacaron, se me metieron en el volante y salieron a toda velocidad”, relató José Damico, abuelo de Catalina, la nena de cinco años que protagonizó la violenta secuencia.

“No me dieron tiempo a sacar a la nena, la tenía atrás con el cinturón de seguridad puesto. Se la llevaron colgando”, narró todavía nervioso por lo que había vivido apenas minutos atrás.

