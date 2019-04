TERE MADERA: “DEBEMOS CONVERTIRNOS EN AGENTES MULTIPLICADORES CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO DIGITAL”

Me gusta: Me gusta Cargando...

Comments

La diputada provincial Teresita Madera encabezó este viernes la Charla“Violencia de Género Digital: Internet y las Mujeres” que se llevó a caboen el Auditorio de la Función Judicial, con la disertación de destacadaprofesional en Derecho Informático con Perspectiva de Género.Lalegisladora apostó a trabajar de forma conjunta en la defensa de losderechos de las mujeres y poder dotar a la Justicia de herramientas legalespara prevenir y combatir estos delitos.La Charla Abierta “Violencia de Género Digital: Internet y las Mujeres”, acargo de la Dra. Marina Benítez Demtschenko se realizó este viernes en elAuditorio de la Función Judicial, organizado por el Tribunal Superior deJusticia, la Secretaria General Legal de la Gobernación y la Secretaría dela Mujer.El evento, contó con la participación especial de la diputada provincialteresita Madera, quien explicó que “proteger a nuestras mujeres de laviolencia digital es nuestro desafío; sabemos que la violencia digital noestá planteada como primordial, pero no podemos aprender a convivir conella, vamos luchar contra la violencia hacia las mujeres en todas susformas”.Asimismo, explicó que la charla tiene el objetivo de capacitar e informarpara sumar nuevos conocimiento en la temática, como así también “sumar elgran compromiso de convertirnos en agentes multiplicadores para ayudar,para prevenir la violencia de género digital; como así también elcompromiso de mejorar las políticas públicas en este sentido”.En este sentido, Madera explicó que la violencia digital hacia la mujer esun tema instalado, que se está agravando y que hoy no cuenta con lasherramientas legales necesarias para ayudar a que las víctimas se siganvictimizando. “Vamos a trabajar desde la Cámara de Diputados con el marcolegislativo necesario para proporcionar a la Justicia las herramientastécnicas y legales para avanzar sobre la sanción de este tipo de delito,vinculado a la tecnología y a la informática”, expresó.Agregó que son necesarias sanciones con más fuerza para poder prevenirestos delitos y preservar los derechos de las mujeres, en lo que respecta adifusión de imágenes que corresponden al ámbito privado, a amenazas quereciben, acoso, y demás delitos que corresponden a violencia digital.Por su parte, la disertante Marina Benítez Demtschenko expresó que “lostemas que estamos desarrollando en esta charla abierta son relacionadosprincipalmente en relación a mujeres e internet y los derechos de todas;tocando también cuestiones de fondo relacionadas a la violencia digital yel aprovechamiento de la tecnología para ejercer derecho”.“Está muy naturalizado que todo lo que pasa en internet queda ahí, pero larealidad es que esto trasciende las fronteras de la comunicación virtual ypasa a tener efectos reales en la vida de las mujeres, teniendo un impactoreal que demanda la necesidad de los Estados de comenzar a regularla yplantear políticas públicas en torno a ello”, sostuvo.En este sentido, explicó que a nivel país hay un vacío legal en lo querespecta a la difusión no consentida de material íntimo, el acoso virtual,el hackeo de redes sociales, no figuran como delito; por esto los agresoresse valen del uso de la tecnología para ejercer violencia machista sabiendoque no hay consecuencias.

comments