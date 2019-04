Susana Giménez luego del robo en su casa en Uruguay: “No tenía tres Picasso””

La diva estaba de viaje y le entraron a robar. Rompió el silencio y habló sobre la polémica de las obras de arte que, supuestamente, tenia.

“Estaba de viaje y no me enteré del robo hasta que llegué porque mis empleados no me querían preocupar”, comenzó narrando Susana Giménez en una charla telefónica con Telefe Noticias.

“Están diciendo que yo tenía ¡tres Picasos! No lo puedo creer. Para decir eso, la gente no tiene idea de lo vale un cuadro de esos”, se indigno la diva cuando fue consultada por los objetos de valor que le habían sido sustraídos. Y agregó que “tener una obra de arte en el medio del campo, sería una estupidez humana”.

Aclaró que lo que sí se llevaron fueron “electrodomésticos, muebles y cuadros que son muy lindos, pero que no eran Picasos. Cuadros más baratos, pero no tengo capital para tener un cuadro de tres millones de dólares”. “Rompieron la puerta, se llevaron las llaves, han tenido que traerse un camión para llevarse la cantidad de cosas que se llevaron”, detalló la rubia.

