Santiago Bal anunció su retiro voluntario de la profesión a los 83 años

El actor decidió abandonar los escenarios de manera oficial luego de una extensa trayectoria en cine, teatro y televisión. Se dio cuenta que ya no tenía la misma energía de antes.Santiago Bal anunció en la noche del miércoles su retiro de la profesión a los 83 años.Tras una enorme y destacada trayectoria tanto en cine, como en teatro y televisión, y luego de haber cumplido su último gran deseo artístico – el volver a compartir escenario junto a su hijo Federico Bal y a su ex mujer Carmen Barbieri – el actor anunció en esta noche de miércoles su retiro voluntario de la profesión.Con una charla muy emotiva comunicó a sus compañeros la decisión tomada. El hecho ocurrió cuando al llegar al teatro Multitabarís para ofrecer la primera función de esta semana, se dio cuenta que su cansancio y falta de energía – totalmente comprensibles para su edad – volvieron a dar señales de que ya no puede llevar diariamente adelante un espectáculo de tal magnitud.

Tal como él mismo manifestó: “Siento que estoy en mi mejor momento para tomar esta decisión, me despido con el espectáculo que siempre soñé, con este género que tantas satisfacciones supo darme a lo largo de mi vida, y luego de haber tenido el enorme placer y honor de ser dirigido por mi hijo. Siento además que le paso la posta a los mejores: Carmen y Federico, nadie mejor que ellos para seguir adelante con este género. Mi agradecimiento y mi amor para todos los que hicimos este precioso éxito llamado Nuevamente Juntos y en especial al público que a lo largo de tantos años me abrazó fuertemente con cada aplauso que guardaré eternamente en mi corazón”.

Por este motivo la función de mañana jueves también quedará suspendida para retomar el día viernes a las 21 horas con un espectáculo renovado y adaptado a su ausencia sobre el escenario.

Seguramente Santiago seguirá acompañándolos casi a diario como un espectador más porque es un pilar fundamental de esta maravillosa revista.

“Nuevamente juntos” continuará ofreciendo sus funciones de miércoles a domingos en el Multitabarís hasta el 28 de abril tal como estaba previsto, y a partir de mayo dará comienzo una gira nacional con un espectáculo totalmente renovado, ya sin Santiago sobre el escenario.

