Paloma Fort llegó al país para pedir la exhumación de Ricardo: “Aschira me confesó que soy hija de Carlos”

Así intenta probar que su padre es Carlos Fort y no Felipe, lo que le otorgaría un porcentaje de la herencia igual al de los herederos del millonario.

“Viví toda la vida engañada. Vengo por todo y ahora más, voy a hacer lo que haga falta”. Estas fueron las primeras palabras de Paloma Fort, que hoy llegó a la Argentina dispuesta a conocer finalmente su verdadera identidad.

Para esto, acudió directamente desde Ezeiza a Tribunales acompañada por su abogado, Alejandro Cipolla, a solicitar la exhumación del cuerpo de Ricardo Fort, quien murió en noviembre de 2013. Planea realizarse un examen de ADN con los restos, ya que Eduardo y Jorge, los hermanos del millonario, se negaron a someterse a este análisis. También tenía previsto realizar una presentación penal por supresión de identidad.

En Pamela a la Tarde, Paloma aseguró que visitó a Aschira en el hogar en el que se encuentra, en Madrid: “Me confesó que mi padre es Carlos Fort. Hasta que medio que se rió cuando me lo dijo, con ironía”, confesó. “Ella no siente nada por mí. Recibí maltratos y abuso psicológico de su parte cuando era chica. Le pregunté por qué me mintió y me dijo: ´ya está hecho´”.

“Aschira está muy desmejorada y totlamente ciega. Mentamente está entera”, le contó a Pamela David.

Paloma está radicada en Londres y es hija de la astróloga española Encarnación Ruíz, más conocida como Aschira, y de Felipe Fort, abuelo de Ricardo, y fundador de la empresa familiar Felfort. Sin embargo, ella está convencida -y dice tener pruebas- de que en realidad su padre es Carlos, el hijo, lo que la convertiría en medio hermana del difunto mediático y de Eduardo y Jorge.

Carlos asumió la presidencia de Felfort en 1963 y bajo su conducción la empresa creció como nunca antes.

El asunto no es menor porque si la Justicia dictamina a favor de Paloma, el paquete accionario de La Delicia Felipe Fort S.A. -el nombre legal de la empresa- cambiaría significativamente. Ella obtendría el mismo porcentaje accionario que hoy ostentan Jorge y Eduardo y Martita y Felipe, herederos de Ricardo.

En la actualidad, un 50 por ciento de FelFort pertenece a Marta y el otro se divide en las tres partes mencionadas. En su llegada a la Argentina, Paloma prefirió evitar hablar de dinero, pero el periodista Luis Ventura indicó que se habla de una disputa de 150 millones de dólares.

Me gusta: Me gusta Cargando...

Comments

comments