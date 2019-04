Mauricio Macri: “Me angustia que haya chicos que no tienen para comer, pero antes convivían con la mierda”

El Presidente se mostró dolido por la pobreza y aseguró que pasó uno de los peores años de su vida.

Mauricio Macri se mostró dolido por la situación social que atraviesa la Argentina y aseguró que vivió uno de los peores años de su vida. “Me angustia que haya chicos que no tienen para comer, pero antes no tenían cloacas y convivían literalmente con la mierda”, dijo el Presidente, en una entrevista con “Nada Personal” (Canal 9).

“Hay que creer que esto que hacemos es fundacional. Hay un gobierno que enfrenta al narcotráfico y no convive y hasta se asocia con él. ¿De qué te sirve un pequeño beneficio si después a tu hijo te lo van a violentar o encima tomar para ser soldadito del narcotráfico?”, dijo Macri, antes de referirse a la situación social.

-¿Qué siente cuando hay chicos que no tienen para comer? -le preguntó VIviana Canosa, la conductora del programa.

-Eso a mí me angustia. Igualmente, ese chico, con 5 mil cuadras construidas, puede salir al colegio porque tiene pavimento; antes había calle de barro y si llovía no podía salir. O un millón y medio de personas que tienen cloacas, y antes no las tenían y convivían literalmente con la mierda. Eso significa convivir con enfermedades que no dejan desarrollarte. Eso que empezamos a abordar es también una dimensión de la pobreza.

Luego ventiló que pasó uno de los peores años de su trayectoria.

“He tenido el peor año de mi vida, después del secuestro. Es tremendo saber lo que le cuesta a cada persona llegar a fin de mes, la cantidad de cosas que han tenido que resignar”, expresó el mandatario. Y profundizó: “Sacar en algunos casos a sus hijos de los colegios privados en los que confiaban para ir a un colegio público que, por ahí, en esas provincias todavía no confían”.

Acto seguido, apuntó a fortalecer la confianza: “Y lo que más me angustia es que ellos, escuchando todo este bombardeo, piensen que todo eso es por nada. Que sepan que esto es de verdad futuro para ellos, que esto no va a salir mal, que esto va a salir bien. Ochenta años no se revierten en tres años, encima con tanta gente poniendo palos en la rueda”.

Ejemplificó con sus logros personales anteriores y con las múltiples visitas de líderes mundiales, en especial en la cumbre del G-20.

“Llevó un tiempo enderezar a Boca, llevó un tiempo solucionar las inundaciones del Maldonado. A ellos que tienen esa angustia de no llegar y de pensar para qué, si dudan de lo que estoy viendo, fíjense que vino todo el mundo, Trump, Xi Jinping, Macron, Trudeau, y todos dijeron ‘Felicitaciones'”, concluyó Macri.

Me gusta: Me gusta Cargando...

Comments

comments