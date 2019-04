Las declaraciones de los titulares de la AFI sobre la red de espionaje que lideraba D’Alessio

Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, se presentaron en la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia.

Los titulares de la AFI se presentaron la semana pasada ante la Comisión Bicameral de seguimiento de los organismos de inteligencia para declarar sobre la red de espionaje que lideraba el falso abogado Marcelo D’Alessio. Gustavo Arribas y Silvia Majdalani aseguraron que no hubo intervención estatal en la misma.

Los argumentos de los directivos repercutieron de manera diferente en cada sector, para el oficialismo, los argumentos dejaron en claro que la banda del falso abogado operó sin aval. Sin embargo, para el kirchnerismo, en tanto, las explicaciones no alcanzaron y “dejaron dudas”.

Ahora, Infobae accedió a la versión taquigráfica de lo que señalaron Arribas y Majdalani en la reunión de la Bicameral. Aquí, la declaración completa:

La introducción de Arribas: “Específicamente en el caso de D’Alessio, el doctor Ramos Padilla nos ha hecho requerimientos. En estos requerimientos, el 18 de febrero de 2019, nos preguntó si Aníbal Degastaldi pertenecía a la Agencia. No pertenece ni ha pertenecido nunca al organismo. Sí nos preguntó también por el señor Ricardo Oscar Bogoliuk. Le hemos contestado que sí, que estuvo siete meses en la Agencia. Ingresó el 4 de mayo de 2017 hasta el de 1° de enero de 2018. Y en el caso de Bogoliuk, le hemos remitido la copia del legajo personal que consta en la AFI. El 20 de febrero de 2019, también le informamos que Marcelo D’Alessio nunca perteneció a la AFI. Y se puso en conocimiento del magistrado sobre la presentación judicial efectuada por la Agencia ante el Juzgado Nacional y Criminal Nº 10, por cuanto, según trascendidos periodísticos, D’Alessio se había hecho pasar, falsamente, por un agente de la AFI. Nos preguntó también el 12 de marzo de 2019 por Caños Lignani, Legnani o Liñani. Le hemos contestado que no forma ni ha formado parte de la Agencia. El 22 de marzo de 2019, que Hugo Ronaldo Barreiro prestó funciones en el organismo desde el 27 de septiembre de 2002 hasta el 3 de mayo de 2016. También le hemos remitido copia del legajo personal. Barreiro estuvo en el organismo desde el 27 de septiembre de 2002 hasta el 3 de mayo de 2016″.

Sigue Arribas: “El 30 de abril de 2019 también le informamos que Eduardo Ariel Menchi, Jorge Eduardo Vives y María Elizabeth Gasaro no pertenecen ni han pertenecido al organismo.El 4 de abril de 2019, le informamos que no se ha desarrollado ninguna investigación respecto del señor Cifuentes. De igual modo, como es de conocimiento de los señores legisladores, hay otras causas judiciales que tienen por objeto investigar a las personas mencionadas o a los hechos vinculados a los quehaceres de D’Alessio y compañía. Por ejemplo: ‘D’Alessio, Marcelo Sebastián sobre hábeas corpus”, que tramita ante el Juzgado Criminal Correccional Nº 2, se hizo saber lo siguiente: que no existían ni existieron investigaciones vinculadas o relacionadas con Pedro Etchebest y/o Marcelo Sebastián D’Alessio; que Ricardo Bogoliuk ha sido agente de la Agencia por el lapso antes mencionado. También, por pedido del doctor Claudio Bonadio, en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 11. en la causa caratulada “Fernández, Cristina Elisabet y otros sobre asociación ilícita”, se aportaron la totalidad de los audios que se hallaban en poder de la Agencia. Estos audios eran audios de los días 5 a 11 de febrero; los otros audios ya habían sido remitidos al doctor Villena. Estas escuchas telefónicas fueron dispuestas en el marco de la causa 41.475/2016, caratulada “NN sobre infracción artículo 189 bis, 1″ y otros”, en trámite por ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 2, de Lomas de Zamora, a cargo del doctor Federico Villena. Todo ello en cumplimiento de lo dispuesto por los magistrados mencionados en último término”.

Y agrega: “A su vez, también, con el doctor Bonadio, en la causa 1.374, caratulada “NN sobre averiguación de delito”, iniciada por Mariana Zuvic y Paula Oliveto, recientemente, a pedido del doctor Bonadio se iniciaron tareas de transcripción de las comunicaciones que se encontraban en el material antes indicado. En el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 10. a cargo del doctor Julián Ercolini, tramita la causa 1406/19, en la que la Agencia que conducirnos denunció a D’Alessio, con fecha 14-02-2019, por cuanto, según trascendidos periodísticos, se había hecho pasar falsamente por agente de la AFI. Esta situación -esto es importante destacarlo- ya estaba siendo investigada en la Justicia por el doctor Luis Rodríguez, titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 9, a quien la AFI ya le había informado, con fecha 22 de diciembre de 2017, que Marcelo D’Alessio no era agente de la institución, en el marco de la causa 76.091/16, caratulada “D’Alessio, Marcelo sobre extracción con amenaza contra el honor”.

A partir de ahí empiezan los diálogos con los otros integrantes de la Bicameral:

Sr. Senador Pichetto.- No lo denunciaron ustedes.

Sr. Arribas.- Nosotros…

Sr. Senador Pichetto.- Lo que hicieron fue hacer saber al juez que no era parte de la institución.

Sr. Arribas.- El juez nos preguntó si era un agente; nosotros le contestamos que no era un agente. Y como el juez no nos ordenó ningún tipo de tarea de inteligencia ni hubo ningún requerimiento, no hicimos…

Sr. Diputado Bazze.- ¿Pero hubo una denuncia…?

Sra. Majdalani.- Disculpame. ¿Denunciamos nosotros? Sí, denunciamos.

Sr. Senador Pichetto.- Es importante eso.

Sra. Majdalani.- Denunciamos en el juzgado de Ercolíni. El 14 de febrero de este año denunciamos a D’Alessio.

Sr. Senador Pichetto.- Yo digo: el personaje andaba por las calles de Buenos Aires con una sirena. Este es un hecho público; muchos testigos lo acreditan de esa manera. ¿Nunca lo detectaron a este personaje, digamos, vendiendo humo? Porque vendía humo, estamos de acuerdo. Pero ¿nunca lo embocaron, digamos? Es raro que no lo hayan embocado a este personaje.

Sr. Arribas.- Es importante aclarar este punto: D’Alessio era una persona que ya estaba bajo una investigación judicial. Entonces…

Sr. Senador Pichetto.- ¿Cuál? ¿La de Rodríguez?

Sr. Arribas.- La de Rodríguez, exactamente, sobre la extorsión que le había hecho a Traficante.

Sr. Diputado Cano.- La causa de los contenedores.

Sr. Arribas.- Cuando hay una persona que está bajo una investigación de un juez, la AFI actúa en tanto y en cuanto el juez le requiera algún tipo de participación.

Sr. Senador Pichetto.- Yo me estaba refriendo a otra cosa, que es que anda un hombre vendiendo humo y diciendo que es miembro de la AFI, de la DEA, del Mossad; pone una sirena arriba del techo; para en las confiterías más resonantes de Buenos Aires, y no hay nadie que lo mire. Este es el tema.

Sr. Arribas.- No, no es que no hay nadie que lo mire; está bajo investigación judicial.

Sr. Senador Pichetto.- Bueno, por eso, es importante.

Sr. Arribas.- En ese punto, no es competencia de la AFI, senador.

Sr. Senador Pichetto.- Está bien. Lo que digo es que es importante que haya

habido una denuncia judicial y que un juez interviniera sobre este tipo…

Sr. Arribas.- Claro.

Sr. Senador Pichetto.-…desde el año 2017.

Sr. Arribas.- Claro.

Sr. Senador Pichetto.- Bueno.

Sr. Arribas.- Y cuando nosotros tomamos conocimiento…

Sr. Senador Pichetto.- Eso es lo que quiero: que quede constancia de eso.

Sr. Arribas.- Si, está perfecto. Y cuando nosotros tomamos conocimiento de que él se hacía pasar por agente de la AFI, lo denunciamos.

Sr. Diputado Bazze.- ¿Eso en qué momento fue? ¿Eso fue en febrero?

Sr. Arribas.- Eso fue en febrero de 2017.

Sra. Majdalani.- De hecho, acá yo traje el pedido del juez y la respuesta nuestra de 2017, que, si ustedes quieren, yo se las dejo.

Sr. Diputado Lipovetzky.- O sea, ya la justicia sabía en 2017 que D’Alessio no era miembro…

Sra. Majdalani.- Por lo menos la Justicia, en 2017, tenía una denuncia efectuada por este señor Traficante y estaba investigando a D’Alessio. La parte nuestra es: ¿era empleado de AFI? No. Es lo que nosotros dijimos, y ahí dejo la copia.

Sr. Senador Fuentes.- La pregunta del senador apunta a otra cosa, que tiene que ver con el tema de inteligencia, no al encuadre legal: si formalmente hemos cumplido con el requisito de formular una denuncia en 2017… hace relativamente poco. La actuación de este personaje no es de 2017. Este personaje viene de un chapeo y alegando que forma parte de servicios de inteligencia nacionales o extranjeros desde mucho antes de 2017. La pregunta es…

Sra. Majdalani.- De hecho, fue funcionario.

Sr. Senador Pichetto.- Fue funcionario nuestro y de este gobierno. En el

ENARGAS. En los dos lugares, por los dos gobiernos. Una cosa…

Sr. Senador Fuentes.- Entonces, en cuanto a este personaje: ¿cuáles eran las medidas tendientes en contrainteligencia para ver lo que estaba haciendo?

Sr. Senador Pichetto.- Bueno, pero, digamos, hay una causa judicial y ustedes tuvieron conocimiento de ese hecho. No lo detectaron en la calle, digamos.

Sr. Arribas.- No lo detectamos en la calle. Vuelvo a repetir, porque es importante, senador: de acuerdo al artículo 4º de la ley 25.520, se le impide a la AFI Actividades de inteligencia o cualquier organismo de inteligencia realizar tareas de investigación criminal sin la autorización o venia judicial.

Sr. Senador Pichetto.- No, eso está claro.

Sr. Arribas.- Él estaba bajo una investigación criminal en el juzgado del doctor Luis Rodríguez.

Sr. Senador Pichetto.- Está claro.

Sra. Majdalani.- Presidente: ¿puedo pedir la palabra un segundo?

Sr. Presidente (Senador Marino).- Sí, claro.

Sra. Majdalani.- Les pido disculpas porque me voy a apartar tres minutos de este tema. Quiero saludar al diputado Tailhade, a quien no conozco, y aprovechar esta oportunidad que lo veo cara a cara y preguntarle… Yo soy una mujer de 60 años que hace política desde los 13. Nunca judicialicé la política, porque me parece que esa no es la manera. Pero, diputado, usted me ha llevado realmente a un límite. Yo quisiera que usted me diga, porque tengo acá sus declaraciones -las traje escritas, pero tengo los audios- donde usted dice: Quienes conducen la inteligencia, Majdalani y Arribas, son dos sinvergüenzas. Ha quedado en evidencia: Majdalani se dedica al choreo y a apretar gente. Acuérdense de la columna de Pagni, que dijo que seguía a Messi. Arribas hace inteligencia sobre Cristina, sobre los opositores; Majdalani hace negocios. Eso es grave. Yo quiero saber, diputado, si usted afirma esto, cuáles son las pruebas que usted tiene para decir semejante barbaridad.

Sr, Diputado Moreau.- ¿Me permite, presidente?

Sr. Presidente (Senador Marino).- Esperemos que termine y después le responde.

Sr. Diputado Tailhade.- Respondo: esta no es la comisión de seguimiento de los legisladores, doctora, ¿eh?

Sra. Majdalani.- No importa. Yo quiero saber si usted…

Sr. Diputado Tailhade.- ¡No es la comisión de seguimiento de los legisladores!

Sra. Majdalani.- ¡Yo no soy doctora! ¡Yo no soy doctora!

Sr. Diputado Tailhade.- ¡Si usted quiere que yo ratifique…!

Sr. Senador Pichetto.- Bajemos el tono.

Sr. Presidente (Senador Marino).- Vamos a ordenarnos. Pará, Rodolfo. Rodolfo, que termine…

Sr. Diputado Tailhade.- Me hizo una pregunta…

Sra. Majdalani.- Presidente: ¿me permite, por favor?

Sr. Presidente (Senador Marino).- A ver, que termine la señora y después Rodolfo le contesta.

Sra. Majdaiani.- Diputado: cuando yo termine… Yo estoy hablándole con respeto.

Sr. Diputado Tailhade.- Perfecto. Me hizo una pregunta; estoy contestando.

Sra. Majdalani.- Todavía no le hice una pregunta; estoy formulándole la pregunta. Podría leerle un montón más de expresiones muy desagradables suyas, como que hoy nosotros lo reconocíamos que éramos unos inútiles o éramos cómplices. Entonces, lo que yo le pregunto…

Sr. Diputado Moreau.- Bueno, en eso estamos; es el dilema.

Sr. Presidente (Senador Marino).- Pará, pará, vamos a ordenarnos. Después te doy la palabra.

Sra. Majdalani.- Y se lo pregunto con respeto porque soy una señora educada. ¿Usted ratifica o rectifica eso? Porque, lamentablemente, yo solo le digo a mis 60 años, y habiendo hecho política desde hace más de 40, que el descalificar a su oponente solamente lo único que hace es descalificarlo a usted. Entonces, yo quiero que usted, delante de este pleno, ratifique o rectifique sus dichos.

Se realizan manifestaciones fuera del alcance del micrófono

Sr. Senador Pichetto.- Yo estaba haciendo preguntas.

Sra. Majdalani.- Yo no conozco al diputado y expresa estas barbaridades…

Sr. Senador Pichetto.- Yo digo lo siguiente: siempre hemos sido muy respetuosos de las autoridades de la estructura de Inteligencia. O sea. yo hace 20 años que estoy en esta comisión y hemos sido siempre muy cuidadosos. El señor Fuentes ha sido presidente de esta comisión…

Sra. Majdalani.- Y yo vicepresidente.

Sr. Senador Pichetto.- Todos hemos pasado por acá, así que sabemos cuáles son las reglas del juego. Lo que digo… Para mi es importante: la AFI sabía que este personaje estaba siendo investigado en una causa judicial ¿Esa es la respuesta?

Sr. Arribas.- Esa es la respuesta.

Sr. Senador Pichetto.- Esa respuesta y esa documentación quiero que queden como antecedentes acá.

Sr. Presidente (Senador Marino).- Está bien.

Sr. Arribas.- Con una persona que está bajo investigación judicial la AFI solo puede actuar a requerimiento del magistrado.

Sr. Presidente (Senador Marino).- Eso quedó claro. Perdón, nobleza obliga, y yo en esta comisión me he manejado siempre de la misma manera. Para mí no hay preferencias, ante una requisitoria de la señora Majdalani de formularle una pregunta, en este caso a Tailhade, como podría haber sido cualquiera, yo debo darle a Tailhade el derecho a su respuesta, como lo pidió, porque si no sería injusto con él. Así que, diputado, contéstele a la señora y después seguimos.

Sr. Diputado Tailhade.- Gracias, presidente. Doctora, esta no es la comisión de seguimiento de legisladores, es la comisión de seguimiento de los organismos de Inteligencia. Nosotros estamos acá para controlarla a usted, no usted para controlarme a mi. Si usted quiere que ratifique o rectifique, llámame a una mediación judicial y ahí le voy a decir lo que pienso.

Sra. Majdalani.- Usted me puede controlar, pero no me puede difamar…

Sr. Diputado Tailhade.- Bueno, por eso. Si usted considera que la difamo, vaya a la Justicia…

Sra. Majdalani.- En esta comisión, de la cual he sido miembro durante seis años nunca nos faltamos el respeto entre nosotros. Siendo opositores, nos respetamos.Yo he sido vicepresidente del senador Fuentes y hemos tenido una relación cordial y educada.

Sr. Diputado Tailhade.- Usted tiene mucho interés en el respeto mutuo, ¿no es cierto?

Sra. Majdalani.- Por supuesto, porque me considero una señora educada…

Sr. Diputado Tailhade.- Se nota: en tres años de persecución a la jefa de nuestra fuerza política no veo que haya habido mucho respeto, eh. Que hayan respetado…

Sr. Presidente (Senador Marino).- Vamos a cerrar…

Sr. Diputado Tailhade.- Mi respuesta es esa, presidente.

Sr. Presidente (Senador Marino).- ¿Su respuesta es esa? Se terminó este tema.

Sr. Senador Pichetto.- Presidente, yo no terminé. Hice dos preguntas: en primer lugar pregunté si la AFI habla detectado la existencia de grupos privados y de tecnología aplicada a la…

Sr. Arribas.- Perdón, hemos detectado.

Sr. Senador Pichetto.- Por eso, no había terminado. Me parece importante eso también.

Sr. Presidente (Senador Marino).- ¿Desea terminar el informe y después hacemos las preguntas?

Sr. Arribas.- Por eso, yo decía… Yo expliqué cuáles son los requerimientos que hemos recibido, en el caso específico de D’Alessio, de distintos jueces federales y cómo los hemos contestado. Entonces, es importante; me parece a mi que es ilustrativo. Hay varias investigaciones judiciales iniciadas por la AFI en las que la agencia colaboró. Entre las que se destacan… Si ustedes quieren, después les mando el informe. Está la causa 12.255, caratulada “N.N. sobre Averiguación de Delito”, Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 9. La causa 13.454/16, del Juzgado Federal Nº 2 de Mar del Plata.

Sr. Diputado Moreau. ¿Todas corresponden a investigaciones sobre D’Alessio?

Sr. Arribas.- No, no. Corresponden a la Inteligencia…

Sr. Senador Pichetto.- Privada. A distintas actividades privadas de inteligencia.

Sr Arribas.- Exacto. Si no les aburre, les cuento todo. Si no, se los mando después.

Sr. Senador Pichetto.- Sería importante tener los antecedentes de empresas, empresitas, organizaciones que hacen inteligencia privada en la Argentina. Eso me parece que para nosotros es muy valioso. Tenemos que saber por lo menos quién es quién. Tipos que se venden como agencias de seguridad y que en realidad operan, a [o mejor, como agencias de inteligencia paralela. Es muy complicado.

Sr. Arribas.- Sin ir más lejos, senador, en la causa 8.908 de 2017, caratulada “García Guardia, Facundo Enrique y otros sobre usurpación de autoridad”, en trámite en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 5 recientemente se detuvo al señor García Guardia, quien había sido denunciado por la AFI por el ejercicio ilegal de inteligencia. Tengo una cantidad de causas que si después, señor presidente, usted quiere, yo le mando el listado…

Sr. Presidente (Senador Marino).- Sería muy bueno.

Sr. Arribas.-… de las causas que la AFI inició o colaboró, porque ya había una investigación criminal en curso.

Sr. Senador Pichetto.- Como en el caso de D’Alessio.

Sr. Arribas.- Exacto.

Sr. Senador Guastavino.- Para aclarar: ¿ustedes estaban al tanto del funcionamiento de esta organización paraestatal de D’Alessio, Bogoliuk… ? Está claro que venían practicando una serie de actos y medidas…

Sr. Arribas. – Cuando una persona está bajo investigación criminal por un juez, nosotros solo actuamos en tanto y en cuanto seamos requeridos por el juez de la causa. No podemos hacer inteligencia si no tenemos la debida autorización judicial. En este caso ya habla un juez que estaba interviniendo. Ei juez nos había preguntado si D’Alessio era miembro de la Agencia, a lo cual nosotros le habíamos contestado y el juez decidió, evidentemente, no requerir más a la AFI sobre este asunto.

Sr. Presidente (Senador Marino).- Perdón. Tiene la palabra el diputado Moreau. Adelante.

Sr. Diputado Moreau.- Tengo varias preguntas.

Sr. Presidente (Senador Marino).- Entonces dejémoslo que termine el informe, ¿Les parece? Después, Leopoldo.

Sr. Arribas.- Entonces, como dije anteriormente, nosotros denunciamos a D’Alessio en el juzgado de Julián Ercolini con fecha de 14/02/2019, por cuanto él, según trascendidos, invocaba ser agente de la AFI. Vuelvo a decir: esta situación estaba siendo investigada en la Justicia por el doctor Luis Rodríguez, cuyo titular del Juzgado Criminal y Correccional Nº 9, quien AFI ya le había informado, el 22 de diciembre de 2017, que D’Alessio no era miembro de la AFI. En relación a este tema, también es importante decir que con fecha 28 de marzo de 2019, es la primera oportunidad en la que aparece en escena un agente de la AFI en actividad. Esta es la primera oportunidad: el señor Claudio Álvarez. Él fue nombrado en la declaración indagatoria que prestó el fiscal de Mercedes, Juan Ignacio Bidone, por ante el juez Rodríguez. En la causa referida, el suspendido funcionario de la Procuración indicó que Álvarez tomó contacto con él por intermedio de Hugo Rolando Barreiro, ex agente de la AFI. Habida cuenta de que el nombrado Álvarez no contaba con autorización ni instrucción alguna para tomar contacto con el citado fiscal, se lo denunció también ante el juez Rodríguez por violación de las previsiones del artículo 15 de la ley 25.520, sumado a la circunstancia que también hizo saber su condición de agente, exhibiendo su credencial, circunstancia violatoria de las prohibiciones del artículo 16 de la misma ley. La denuncia se efectuó, como ya dije, frente al doctor Rodríguez, habiéndose además iniciado actuaciones administrativas internas, en trámite por el área de Sumarios, con el objeto de determinar su responsabilidad administrativa, y se lo suspendió preventivamente. De igual modo, el propio Bidone… Hugo Rolando Barreiro también le había presentado a D’Alessio al propio fiscal. Ello a fines de 2016, momento en el que Barreiro ya había sido desvinculado del organismo. Bidone sostuvo que a Barreiro, que en ese entonces reportaba a la Dirección de Contrainteiigencia, se lo envió la AFI del doctor Parrilli. Y que este le presentó tanto a Alvarez como a D’Alessio. Los elementos…

Sr. Participante.- ¿Me puede leer?

Sr. Arribas.- Sí. Bidone, el propio fiscal, sostiene que a Barreiro -que en ese entonces reportaba en la agencia, en la Dirección de Contrainteligencia- se lo envió la AFI del doctor Parrilli, y que este le presentó tanto a Álvarez como a D’Alessio. O sea. Barreiro le presentó a Bidone, a Álvarez y a D’Alessio.

Sr. Diputado Tailhade.- ¿Dónde lo sostiene eso, licenciado? ¿En qué causa?

Sr. Arribas.- En la declaración indagatoria al juez Rodríguez. Al juez Rodriguez…

Sra. Majdalani.- ¿Te puedo interrumpir?

Sr. Arribas.- Sí, por favor.

Sra. Majdalani.- Un minuto. Este señor Barreiro, que entró a la casa en el año 2002, gestión Toma, y se retiró en mayo de 2016, gestión Arribas, trabajaba en Contrainteligencia, donde el diputado Tailhade era subdirector. Entonces, quiero que eso quede claro, porque parece que nosotros no entendemos nada ni nos damos cuenta de todo, pero resulta que este señor trabajaba con ustedes, no con nosotros.

Sr. Diputado Tailhade.- Mire usted. Gracias por el dato.

Sra. Majdalani.- Disculpe…

Sr. Arribas.- Nosotros le pedimos al doctor Rodríguez que amplíe la investigación respecto a Álvarez, a Barreiro, en la causa del año 2016 seguida contra D’Alessio, por la extorsión a Traficante. Barreiro inició carrera en el año 2002, como dijo Silvia; siempre reportó a la Dirección de Contrainteligencia, incluso en la AFI conducida por Parrilli, quien encomendó la conducción del área de Contrainteligencia al doctor Tailhade, aquí presente, como subdirector general del área. A poco de ingresar a conducir la AFI, nuestra administración apartó a Barreiro de un área tan sensible y lo mandó al área de seguridad, donde finalmente se dio él de baja por renuncia en el mes de mayo de 2016. La Agencia que conducimos no ha realizado tareas de investigación en relación a los hechos que se están dilucidando, entre otros, en el Juzgado Federal de Dolores, por cuanto ninguna autoridad judicial se lo ha ordenado y, en consecuencia, le resultan de aplicación las prohibiciones establecidas en el artículo 4º, inciso 2), de la ley 25.520, que es la Ley de Inteligencia. Si quieren, reforzamos el artículo; pero me parece que lo tenemos todos claro.

Sr. Senador Pichetto.- Está todo bien. ¿Podría después dejar el informe?

Sr. Arribas.- Sí, claro. Entonces, toda vez que el organismo ha tomado conocimiento de hechos que podrían configurar delitos, si no eran ya objeto de alguna causa judicial los hemos puesto en conocimiento de la Justicia, dejando en manos de los funcionarios judiciales la investigación criminal, por estar prohibida por ley la AFI, y la determinación de eventuales responsabilidades de las personas involucradas. Con eso yo termino…

Sr. Presidente (Senador Marino).- Muy bien.

Sr. Arribas.-… Específicamente el tema de D’Alessio. Estamos aquí para responder las preguntas que quieran.

Sr. Presidente (Senador Marino).- Leopoldo Moreau…

Sr. Diputado Moreau.- A ver, presidente, para tratar de encuadrar y ver si no nos dispersamos demasiado. Efectivamente, como decía la señora Majdalani, acá de lo que se trata es de comprobar, por lo menos desde mi punto de vista, si ha habido una serie de ineficiencias en la detección de un grupo de Inteligencia, para llamarlo de alguna manera “paraestatal” que ha tenido una repercusión enorme, pero no porque esté en los títulos de los diarios sino porque alcanzó a distintos poderes del Estado: están involucrado jueces, fiscales, miembros de la AFIP, sectores del Poder

Legislativo, diputadas, etcétera, etcétera. Sin duda hablé de que, más allá de que D’Alessio fuera un audaz o no lo fuera, desarrolló una actividad que se desplegó en todos los poderes del Estado. La otra posibilidad es que haya habido complicidad. No hay una tercera alternativa: o hubo ineficiencia de la Contrainteligencia, o hubo complicidad. Entonces, vamos a tratar de dilucidar, por lo menos entiendo que desde nuestro punto de vista, cuáles de las dos cosas se dieron, o si se dieron las dos circunstancias simultáneamente. Yo le vio a formular preguntas muy específicas para tratar de que haya respuestas específicas. En primer lugar, ¿con qué criterio se reclutan policías exonerados de otras fuerzas en la AFI? Como el caso de, por ejemplo, de Bogoliuk.

Sra. Majdalani.- ¿Puedo contestar yo?

Sr. Arribas.- Sí. ¡Por favor! Ningún problema.

Sra. Majdalani.- Bogoliuk es un comisario primero que no fue exonerado: se jubiló.

Sr. Arribas.- Eso es una de las primeras cosas que hay dejar claro, porque el doctor Tailhade dijo que había sido exonerado de la Policía Bonaerense. Eso es falso: se jubiló.

Sra. Majdalani.- No… Toda la prensa dice que fue exonerado y no fue exonerado. El señor se jubiló. Pero el currículum de Bogoliuk la verdad es que es un currículum bastante nutrido.

Sr. Diputado Moreau.- Sí…

Sra. Majdalani.- De hecho, Bogoliuk armó con Saín la Policía de Seguridad Aeroportuaria, trabajó con él. Sain es la persona que hizo la modificación de la ley 25.520; fue el director de la Escuela Nacional de Inteligencia y eligió a Bogoliuk para trabajar con él. Para nosotros, fue un antecedente suficiente; además de haber ostentado varios cargos…

Sr. Senador Pichetto.- ¿Trabajó en la PSA Bogoliuk?

Sra. Majdalani.- Sí, la armó con Saín. Y, además de eso, ostentó varios cargos a partir de ese momento. Desde que en el 2004, se jubiló hasta que entró a AFI, tuvo varios cargos públicos.

Sr. Diputado Moreau.- ¿En qué fecha entró a la AFI?

Sra. Majdalani.- En el 2017.

Sr. Arribas.- Yo se lo repito porque lo dije antes…

Sra. Majdalani.- El 4 de mayo…

Sr. Arribas.-… 4 de mayo de 2017 y estuvo hasta el 1º de enero de 2018.

Sr. Diputado Moreau.- ¿Qué funciones cumplió en ese momento en la AFI?

Sra. Majdalani.- Trabajó en la Dirección de Reunión del AMBA, y se encargaba de la delegación Ezeiza.

Sr. Diputado Moreau.- Hablando del AMBA, ¿qué finalidad tenía el AMBA y cuándo fue creado?

Sra. Majdalani.- En realidad, cuando se creó el AMBA fue una idea que surgió en conjunto con la provincia de Buenos Aires para hacer un mapa de los delitos complejos. Nos pareció oportuno hacer una Dirección de Reunión con la finalidad de reunir toda esa información y poder construir un mapa. Fue así como se armaron estas bases nuevas, porque ya había tres bases en la provincia de Buenos Aires: Bahía Blanca, La Plata y Mar del Plata; y se sumaron otras seis. Bogoliuk se encargó de una de esas bases.

Sr. Arribas.- Perdón… Se sumaron San Martín. Ezeiza, Morón, Pilar y Quilmes.

Sra. Majdalani.- Y Matanza.

Sr. Diputado Lipovetzky.- ¿Las otras bases desde cuánto tiempo estaban?

Sra. Majdalani.- No, de toda la vida.

Sr. Arribas.- De toda la vida.

Sr. Diputado Lipovetzky.- O sea, ya había bases en la provincia.

Sr. Arribas.- Pero es importante…

Sr. Diputado Moreau.- ¿Y por qué se levantaron esas bases?

Sr. Arribas.- Es importante destacar una cosa, si me permiten, así les puedo… Simplemente, destacar una cosa. Esa Dirección fue una Dirección de Reunión: eso significa que no tenía tareas operativas, nunca las tuvo. Ellos tenían que reunir información para que esa reunión… esa reunión de información, luego analizada, se viera si tenía la suficiente sustancia como para iniciar una causa judicial o se desechara esa información. Es decir que siempre tuvo -y esto es importante dejarlo claro-… siempre tuvo por objeto reunir información, no tuvo tareas operativas.

Sr. Diputado Tailhade.- Bueno, licenciado, no puede desconocer que para reunir información…

Sr. Arribas.- No soy licenciado: soy escribano.

Sr. Diputado Tailhade.- Escribano. Escribano; no puede desconocer que, para reunir información muchas veces hay que hacer tareas operativas. O sea, no se reúne información solamente entrando a Google, se reúne información siguiendo personas, chupando teléfonos. Entonces, ¿cuáles eran los alcances de la reunión? ¿Solamente el papelito?

Sr. Arribas.- Okay.

Sra. Majdalani.- A ver, nosotros…

Sr. Diputado Tailhade.- No: le estoy preguntando al escribano, presidente.

Sra. Majdalani.- No importa. El tema es que pinchar teléfonos sin una orden judicial no se puede hacer.

Sr. Presidente (Senador Marino).- Es un equipo.

Sr. Diputado Tailhade.- No importa, es reunión.

Sra. Majdalani.- No se puede pinchar teléfonos sin que te lo diga un juez.

Sr. Diputado Tailhade.- No estoy diciendo que se pueda hacer o no: digo que es parte de la función de Inteligencia. Reunión, ir…

Sra. Majdalani.- La función legal de Inteligencia… Diputado: la función legal de Inteligencia indica…

Sr. Diputado Tailhade.- Déjeme terminar. No sé por qué está contestando usted, si yo le pregunté el escribano.

Sra. Majdalani.- Porque el doctor y yo trabajamos en conjunto.

Varios señores participantes hablan a la vez

Sr. Diputado Tailhade.- Si trabajan en conjunto no tienen por qué tener problema en contestar. Lo que le digo al escribano…

Sr. Arribas.- Le contesto yo sin ningún problema.

Sra. Majdalani.- Contestale, porque para el diputado las respuestas de las mujeres no valen tanto como las de los varones.

Sr. Presidente (Senador Marino).- ¿Me permiten? Rodolfo: un segundito.

Varios señores participantes hablan a la vez

Sra. Majdalani.-… yo no soy feminista, diputado.

Sr. Presidente (Senador Marino).- Un segundito. Un segundo. Un segundo. A ver, me parece que… Pará, pará. Un segundito. Estamos todos alterados. Me parece que hay que bajar.

Sr. Senador Fuentes.- No todos, ¿Por qué nos mete en la bolsa a todos?

Sr. Presidente (Senador Marino).- Bueno, pero déjenme terminar. Porque usted es igual. (Risas) No, a ver: como por ahí está hablando un legislador y otro se mete a contestar… A ver: la AFI es un equipo. ¡Yo tengo un equipo en mi despacho, porque esta es la realidad! Así que…

Sra. Diputada Villa.- Lo importante es tener la respuesta.

Sr. Presidente (Senador Marino).- Lo importante…

Sr. Diputado Tailhade.- Sí, senador, pero si le hacen una pregunta a usted no le va a decir…

Sr. Presidente (Senador Marino).- No, pero lo importante es que la respuesta esté.

Sra. Diputada Villa.- Claro.

Sr. Presidente (Senador Marino).- Que la respuesta esté.

Sr. Diputado Tailhade.- Yo no quiero alterar el orden: estaba haciendo una

pregunta Moreau. Ante la pregunta de Moreau, el escribano dice que no tenía tareas operativas y yo le digo: para reunir hay que hacer tareas operativas.

Sr. Arribas.- Perdón; usted es ex agente. Entonces, debería saber que las tareas operativas vienen después de la reunión y solo son efectuadas con orden judicial. Entonces, primero se reúne, después de reunir se analiza y, una vez que se analizó, se va a un juez… si hay una entidad suficiente, se va a un juez y, con la orden judicial, se hacen las tareas operativas. Esa es la explicación, por más que usted no esté de acuerdo, Así se trabaja, por lo menos en esta administración…

Varios señores participantes hablan a la vez

Sr. Arribas.- Por lo menos en esta administración… Por lo menos en esta

administración…

Sr. Presidente (Senador Marino).- Está Leopoldo en el uso de la palabra.

Sr. Arribas.-… se trabaja así: se reúne…

Sr. Diputado Tailhade.- Al revés se trabaja.

Sr. Arribas.-… se analiza… No, como dice la ley. Se reúne, se analiza y una vez que el análisis tiene sustancia, se va a un juez, se judiciaiiza y, en el caso de que el juez ordene tareas operativas de Inteligencia, se realizan.

Sr. Diputado Tailhade.- Leopoldo…

Sr. Diputado Moreau.- Bueno, vamos a retomar.

Sra. Majdalani.- Diputado Moreau: ¿le puedo agregar algo a la respuesta del escribano?

Sr. Diputado Moreau.- Sí.

Sra. Majdalani.- Con esa reunión se efectuaron más de ocho denuncias que hoy son causas judiciales.

Sr. Arribas.- Eso es otra cosa importante de destacar. A raíz de eso, se iniciaron varias causas en el proyecto AMBA.

Sr. Senador Pichetto.- ¿A raíz de la creación de esas estructuras? La pregunta es: ¿a raíz de las ocho bases?

Sra. Majdalani.- A raíz de las bases se generaron ocho causas por esta reunión que le…

Sr. Arribas.- Vuelvo a decir: tuvo por objetivo reunir información para crear un mapa que nos permitiera entender la criminalidad en el conurbano bonaerense para realizar un informe que después pudieran las fuerzas utilizar que son las que llevan adelante la lucha contra crimen organizado.

Sr. Diputado Cano.- Y esa…

Sr. Presidente (Senador Marino).- No, perdón… Que termine Leopoldo…

Sr. Diputado Cano.- Estamos complementando tu pregunta, Leopoldo.

Sr. Diputado Moreau.- No, está bien. ¿Cuántas de esas bases se mantuvieron?

Sr. Arribas.- ¿Para quién?

Sr. Presidente (Senador Marino).- Cualquiera, es lo mismo…

Sr. Diputado Moreau.- No. Cualquiera, no. El responsable del organismo es el escribano

Sr. Arribas.- Se mantuvieron tres bases… Se mantuvo La Plata, se mantuvo Mar del Plata y La Plata.

Sr. Diputado Moreau.- ¿Y por qué, si fueron tan eficientes, se levantaron…?

Sr. Arribas.- No. Yo no dije que hayan sido eficientes… Yo no dije que hayan sido eficientes. Usted me pregunta, déjeme contestar. Yo no dije que hayan sido eficientes. Yo dije que algunas causas judiciales se hicieron a partir de esas reuniones. Entonces, cuando el objetivo ya estaba cumplido, las bases se cerraron, se volvió al sistema original de las tres bases, mucho del personal fue reubicado y otro fue prescindido.

Sr. Diputado Moreau.- Quiere decir, entonces, para ver si yo entendí: ustedes crearon nuevas bases, una de ellas a cargo del comisario Bogoliuk; creo que me dijeron la de Ezeiza.

Sra. Majdalani.- La de Ezeiza.

Sr. Diputado Moreau.- Verificaron que habían tenido un relativo éxito, porque han destacado como un logro ocho denuncias. Y, después, decidieron levantarlas, reubicando al personal, que es uno de los puntos que me interesa: la reubicación de ese personal y si se hicieron tareas de Contrainteligencia con ese personal, o si se lo reubicó en una organización paraestatal.

Sra. Majdalani.- La mayoría de ese personal era de la casa.

Sr. Diputado Moreau.- Bueno, por eso. Ahora vamos a pasar a los nombres

propios, si usted me permite. ¿Por qué razón las levantaron? ¿Eran transitorias? ¿Eran bases transitorias? ¿Escribano?

Sr. Arribas.- ¡Ah, perdón!

Sr. Diputado Moreau.- Digo: si eran bases transitorias.

Sr. Arribas.- Porque habían cumplido el objetivo.

Sr. Diputado Moreau.- ¿Pero era, entonces, un objetivo transitorio?

Sr. Arribas.- Si, claro. Era un objetivo de reunión. Lo dije ya bastante profundamente. Es un objetivo de reunión. Las bases se encargaban de reunir, no tenían tareas operativas y eso terminaba de analizarse, en el caso de que el objetivo era reunir, reunir para hacer un mapa de la criminalidad. Cuando ese mapa de la criminalidad, a partir de la reunión, tenía sustancia, se judicializaba; si no, se utilizaba para realizar el trabajo del mapeo del crimen organizado en el conurbano bonaerense.

Sr. Diputado Moreau.- ¿La Policía de la Provincia de Buenos Aires, qué actitud tuvo frente a esas bases?

Sr. Arribas.- ¿Qué actitud tuvo la Policía Bonaerense?

Sr. Diputado Moreau.- Sí frente a la existencia de esas bases. ¿O la policía lo desconocía?

Sr. Arribas.- No, la policía no lo desconocía.

Sr. Diputado Moreau.- ¿Y la gobernadora hizo alguna objeción?

Sr. Arribas.- Espere, espere… Es importante destacar algo. Todas las bases fueron alquiladas a nombre de la AFI y los agentes trabajaron siempre identificándose como agentes de la AFI. Entonces, mal podía desconocer la policía bonaerense dónde estaban las bases y los agentes que estaban trabajando.

Sr. Diputado Moreau.- No, si yo creo que no desconocían; precisamente, creo que fue motivo de… uno de los conflictos que creo que ellos tuvieron es que la policía conocía. ¿La gobernadora hizo alguna objeción frente a la AFI para la instalación de estas bases?

Sr. Arribas.- No.

Sra. Majdalani.- La gobernadora pidió la localización…

Sr. Arribas.- Participó.

Sra. Majdalani.- Los lugares los pidió la gobernadora en conjunto con nosotros.

Sr. Diputado Moreau.- ¿Ustedes tienen nota de eso?

Sra. Majdalani.- ¿Nota? ¿Por escrito? No. Fue una reunión privada en la oficina donde consensuamos cuáles eran los mejores lugares para poner las bases.

Sr. Diputado Moreau.- Y después ella no hizo objeción, cuando las bases estaban funcionando.

Sra. Majdalani.- No.

Sr. Diputado Moreau.- ¿Dónde lo reubicaron a Bogoliuk cuando salió de la base de Ezeiza?

Sra. Majdalani.- Se fue.

Sr. Diputado Moreau.- ¿Renunció?

Sra. Majdalani.- No, no renunció. No le renovamos el contrato. No era planta permanente.

Sr. Arribas.- Él era contratado.

Sra. Majdalani.- Trabajó solo siete meses.

Sr. Diputado Moreau.- ¿Y hubo alguna razón para no renovarle el contrato?

Sra. Majdalani.- Porque no lo necesitábamos. Nosotros no tenemos dinero para seguir poniendo gente. Tenemos que sacar, no poner. Por lo tanto, todas las personas que se contrataron temporariamente, salieron.

Sr. Arribas.- Por otra parte, -vuelvo a decirle, diputado- se había cumplido el objetivo de reunión. Entonces, las personas que habían sido contratadas a ese fin, se fueron.texto

Sr. Senador Pichetto.- ¿Puedo reflexionar sobre este tema? O sea que Bogoliuk fue contratado a los fines de hacer un mapa del delito y

del delito organizado en la provincia de Buenos Aires y por eso fue la apertura de las bases. Esa es la respuesta.

Sr. Arribas.- Si…

Sr. Senador Pichetto.- Y fue por un tiempo determinado; una vez agotada esa tarea con el relevamiento y la información…

Sr. Diputado Moreau.- ¿Degastaldi estaba en la misma situación o nunca fue contratado?

Sra. Majdalani.- Nunca fue agente Degastaldi, jamás.

Sr. Senador Fuentes.- Perdón. A mí me cuesta avanzar porque me quedé en el principio. ¿Toda investigación que realiza Inteligencia la judicializa?

Sr. Arribas.- No.

Sr. Senador Fuentes.- No. Entonces, ante la pregunta: bastaría, digamos, como cobertura de espía, bastaría autodenunciarme para que usted no me investigue. Usted manifestó cuando se le preguntó, que fue la primera pregunta del senador Pichetto, cómo no habían detectado a estos grupos. Y usted dijo: “Bueno, en este caso cuando, cuando hay una investigación crucial en curso, nosotros no intervenimos”. Ustedes no hacen más Inteligencia cuando hay una denuncia judicial.

Sr. Arribas.- Yo no dije eso. Yo le contesté al senador que, una vez que hay un juez haciendo una investigación criminal sobre una determinada persona, nosotros no actuamos, salvo que el juez nos pida colaboración. Eso fue lo que dije.texto

Sr. Diputado Moreau.- Bueno, ¿puedo volver a…?

Sr. Senador Fuentes.- Perdón… pero es que hay un tema central…

Sr. Diputado Tailhade.- Es exactamente lo que está diciendo usted, senador. Lo que dijo el escribano es lo que dijo usted.

Sr. Senador Fuentes.- O sea, yo me investigo…

Sr. Senador Pichetto.- Exactamente…

Sr. Senador Fuentes.-… al Consejo de Inteligencia, sin orden judicial…

Sr. Arribas.- Es lo que dice la ley de inteligencia.

Sr. Senador Fuentes.- No, estamos hablando de Contrainteligencia. Usted tiene información. Entonces, directamente cerremos la AFI, que simplemente maneje los fondos reservados y nada más. Si usted cada vez actúa o simplemente no desarrolla un mapa de inteligencia. ¿cómo detecta usted, por ejemplo…?

Sr. Arribas.- Le acabo de decir que en AMBA hicimos un proyecto que era un

proyecto de reunión. Entonces, quiere decir que…

Sr. Senador Fuentes.- Entonces, la pregunta era: ¿ustedes no detectaron que había organizaciones de este tipo funcionando? No lo detectaron.

Sr. Arribas.- Detectamos. Por eso le acabo de decir que hemos hecho presentaciones judiciales que después les voy a mandar el listado…

Sr. Diputado Moreau.- Muchachos, la verdad es muy difícil mantener una hilación.

Sr. Senador Castillo.- Pero vos no sos fiscal. Si sos uno más como nosotros. A ver si te dice que el juez Rodríguez lo estaba investigando y él dice: “Bueno si el juez Rodríguez está investigando, lo dejamos al juez Rodríguez…”. A ver, ¿qué queremos hacer acá?

Sr. Diputado Moreau.- A ver, Oscar: ¡yo no estoy preguntando sobre eso; te habrás dormido un ratito en la reunión!

Sr. Presidente (Senador Marino).- Vamos a organizar de otra manera, permitánme…

Sr. Senador Castillo.- ¡Bueno, Leopoldo: vos le cediste la palabra al senador, el senador se volvió a ese tema…!

Sr. Diputado Moreau.- Yo no cedí nada. El presidente es el que se la cedió.

Sr. Presidente (Senador Marino).- A ver, los que estamos sentados acá conocemos perfectamente de todo lo que estamos hablando, cómo funciona esta comisión; de política acá no hay ningún improvisado. Yo, como presidente de esta comisión, también tengo que lograr que todos los senadores, y diputados y diputadas puedan preguntar…

Sr. Diputado Moreau.- ¿Pero hay alguna hora para irse?

Sr. Presidente (Senador Marino).- Dejame terminar. ¿Qué mecanismo quieren utilizar? Que, en este caso que Leopoldo está preguntando, termine la batería de preguntas, puede ser una hora, dos, catorce, no tengo problemas, me quedo hasta mañana acá…

Sr. Diputado Cano.- Pongamos un límite, porque si cada uno va a preguntar tres horas…

Sr. Presidente (Senador Marino).- Lo que si creo es que, cuando una pregunta se hace y la gente de la AFI da la respuesta. Vos podés coincidir o no, pero se terminó la pregunta.

Sr. Diputado Moreau.- Marino: ¿de qué me está hablando? Yo hago preguntas concretas, específicas, me las responden concretas y específicas y punto; el intercambio no debe durar más de un minuto. ¿O hice un discurso político?

Sr. Presidente (Senador Marino).- ¡Está bien, Leopoldo: no damos intervenciones a los demás!

Sr. Diputado Moreau.- ¡Pero si vos presidís la reunión! Si vos le das la palabra a otro…

Sr. Presidente (Senador Marino).- ¡Vos se la terminás de dar! Vos se le diste a Tailhade.

Sr. Diputado Moreau.- Me le pidió Cano y yo le dije ‘no, pará un cachito’.

Sr. Presidente (Senador Marino).- Terminá de formular las preguntas y no quiero ninguna interrupción para el diputado Moreau.

Sr. Diputado Moreau.- La última… No ves que nos perdimos ahora… Era que Bogoliuk había sido responsable…

Sra. Majdalani.- Siete meses responsable de Ezeiza; cuando terminó, se fue.

Sr. Diputado Moreau.- Se canceló el contrato…

Sra. Majdalani.- El contrato no se le renovó.

Sr. Diputado Moreau.-… y se fue a la actividad privada.

Sra. Majdalani.- Adónde se fue yo lo desconozco…

Sr. Diputado Moreau. – Y, ese es uno de los problemas.

Sra. Majdalani.- Yo no puedo saber qué hace…

Sr. Diputado Moreau.- Y, ese es uno de los problemas de la contrainteligencia: si ustedes no controlan a los que se van del organismo y no saben lo que hacen, hay un agujero así en la contrainteligencia.

Sr. Arribas.- Perdón… perdón… perdón… Vamos a hablar sobre este tema, si usted quiere.

Sr. Senador Moreau.- Sí.

Sr. Arribas.- El artículo 25 de la ley 27.126, indica: “se deberán supervisar las acciones de los ex agentes a fin de prevenir su accionar en tareas de inteligencia”. ¿Correcto? Tenemos que considerar qué significa supervisar. Entonces, primer punto: los agentes de la AFI, Secretaría de Inteligencia y de la SIDE son miles, miles. La ley impone limitaciones para la tarea de inteligencia, como dijimos anteriormente, en el artículo 4, inciso 2). La supervisación que ordena se efectúa mediante el monitoreo no invasivo de ex agentes, mediante consultas en redes abiertas y a través de la Unidad de Asuntos Internos en las entrevistas del personal en actividad, a quien se le pregunta respecto de ex agentes conocidos por ellos. Porque si no también le tendríamos que haber hecho acciones de contrainteligencia al diputado Tailhade. Con la incorporación a la ley de la tarea de supervisión de los ex agentes en el año 2015, la administración del doctor Parrilli estableció un sistema de control mediante el dictado de la Resolución 202/15. Este sistema fue considerado ilegal por la Justicia, por cuanto se estableció violatorio de los derechos y garantías de los ex agentes a quienes alcanzaba tal previsión normativa. Tuvo pronunciamiento de inconstitucionalidad y de nulidad, que fueron dispuestos en todas las instancias. Entre ellos están los siguientes procesos judiciales. Si ustedes quieren después les mando un listado de los procesos judiciales.

Sr. Diputado Moreau.- Muy bien. O sea que Bogoliuk no tuvo ninguna supervisión.

Sr. Arribas.- No, tuvo. ¡Tuvo, tuvo! Usted no escuchó bien.

Sr. Presidente (Senador Marino).- Creo que la respuesta ya está, porque si no queremos sacar mentira y verdad.

Sr. Diputado Moreau.- Dígame una cosa: Pinamonti…

Sr. Presidente (Senador Marino).- Apliquemos el sentido común también.

Sr. Diputado Bazze.- ¡No, no, no, no es el sentido común! ¡No promovemos nosotros que se haga la investigación al margen de la ley, que es lo que estamos planteando!

Sr. Presidente (Senador Marino).- Yo les pido que hagan las preguntas y las respuestas, y no entremos en esos diálogos absurdos.

Sr. Diputado Moreau.- Pablo Pinamonti, ¿es agente de la AFI?

Sr. Arribas.- Sí.

Sr. Diputado Moreau.- ¿Trabajó con Bogoliuk?

Sra. Majdalaní.- Sí, claro. Pablo Pinamonti era el encargado de esa Dirección de Reunión del AMBA.

Sr. Diputado Moreau.- Era el jefe del AMBA, para decirlo de alguna manera.

Sr. Arribas.- Perdón, vuelvo a interrumpir. La Dirección de Reunión de AMBA estuvo a cargo del doctor Pablo Pinamonti, quien se incorporó a la AFI con fecha -puede tomar nota-, el 27 de mayo del 2016 en el gabinete de asesores. Ingresó inicialmente a efectos de colaborar en la creación y puesta en funcionamiento del área de Asuntos Internos, habida cuenta de la experiencia con que contaba tanto en materia de inteligencia, porque ya había sido parte de la Agencia de Inteligencia. Con lo cual, era un ex agente…

Sr. Senador Pichetto.- ¿En qué período?

Sr. Arribas.- No lo tengo aquí.

Sr. Diputado Cano.- En la gestión anterior.

Sr. Arribas.- En la gestión anterior.

Sra. Majdalani.- No, antes… Durante el kirchnerismo.

Sra. Arribas.- Claro. Exacto.

Sr. Senador Pichetto.- Había ingresado De la Rúa.

Sr. Arribas.- Exacto. Y cuando vino a la Agencia se desempeñaba en Asuntos Internos de la Policía Metropolitana. Que ese fue el motivo por el cual nosotros lo incorporamos. El 5 de abril del 2017 es designado como director de la Dirección de Reunión de la Provincia de Buenos Aires, Resolución 685/17. El 14 de diciembre del 2017 pasó a la Dirección Administrativa de Asuntos Jurídicos donde se lo designó como jefe del Departamento de Cooperación y Soporte en Análisis de Casos. Espero haberle dado la información.

Sr. Diputado Moreau.- Sí, sí, sí. Entonces, Pinamonti trabajaba con Bogoliuk. Voy a destacar este dato por una pregunta posterior que voy a hacer. En ese periodo, en el periodo del AMBA.

Sra. Majdalani.- Sí, los siete meses.

Sr. Diputado Moreau.- ¿En la AFI hay un agente que se llama Andrés Melo? Si saben ustedes o si tienen a mano la información. Tampoco les voy a pedir que tengan memoria de todo acá…

Sra. Majdalani.- No conocemos a todos los agentes, pero tampoco recuerdo que nos hayan preguntado.

Sr. Diputado Moreau.- Me da la información después, en todo caso.

Sr. Arribas.- No nos preguntaron. Ningún juez nos preguntó, me parece a mi; pero vamos a verificarlo.

Sra. Majdalani.- Lo voy a anotar.

Sr. Diputado Moreau.- ¿Y a Agustín Rotella? Agustín Rotella y Andrés Melo.

Sra. Majdalani.- Lo anoto.

Sr. Diputado Moreau.- Voy avanzando rápido. ¿Con qué fecha ingresó el fiscal Miragaya, bajo qué órbita y en calidad de qué funciones?

Sra. Majdalani.- La fecha no la recuerdo exactamente, pero habrá sido febrero del 2016.

Sr. Diputado Moreau.- Con esta gestión, digamos; no importa el día.

Sra. Majdalani.- Si, si. 100%.

Sr. Diputado Moreau.- ¿Qué funciones desempeñaba el fiscal Miragaya?

Sra. Majdalani.- Y se fue, calculo que en agosto o septiembre del 2017. No quiero decirte una fecha, porque la verdad es que no lo tengo presente.

Sr. Diputado Moreau.- ¿Por qué razón se fue?

Sra. Majdalani.- Porque no quisimos que continúe. No le renovamos más el contrato.

Sr. Diputado Moreau.- ¿Por qué?

Sra. Majdalani.- Porque no nos gustaba el trabajo que efectuaba.

Sr. Diputado Moreau.- En ese trabajo que efectuaba Miragaya, ¿armó una causa contra el juez Casanello?

Sra. Majdalani.- Nosotros conocemos lo que dicen los medios, si armó una causa o no, no lo sabemos. Sabemos que estuvo acusado y sabemos que fue sobreseído.

Sr. Diputado Moreau.- O sea que ustedes en ese momento no sabían si Miragaya estaba armando una causa contra el doctor Casanello

Sra. Majdalani.- Por supuesto que no, porque si lo hubiésemos sabido la denuncia la hubiésemos tramitado nosotros.

Sr. Diputado Moreau.- Bueno, ahí se le escapó, entonces ¿Miragaya tenía contacto con…?

Sr. Arribas.- Perdón, el juez Casanello denunció el armado de una operación que incluyó inventar testigos para forzar su apartamiento de las pesquisas que involucraban a Lázaro Báez por la causa de la ruta del dinero K. Implicó a una persona que dijo ser fiscal y que podría ser Eduardo Miragaya. La AFI no tuvo nada que ver con ningún tipo de investigación o algo similar, al respecto de inventar testigos.

Sr. Diputado Moreau.- Pero en ese momento, Miragaya…

Sr. Arribas.- Déjeme terminar. Déjeme terminar. Después dice lo que usted quiere. La AFI colaboró en todo aquello que le fue requerido en el marco de la causa a cargo del fiscal Stornelli, aportando incluso su legajo personal. Y se informó a la Comisión Bicameral mediante nota del 17 de octubre del 2018.

Sr. Diputado Moreau.- Bueno, pero concretamente, escribano: en ese periodo que trabajó el señor Miragaya, efectivamente los medios periodísticos informaron que se hizo una causa contra Casanello, causa que incluyó un testigo trucho que hoy está procesado. ¿Ustedes no sabían que se estaba haciendo esa tarea por parte de Miragaya?

Sra. Majdalani.- Es que yo creo que mientras Miragaya estaba con nosotros no se instruyó la causa.

Sr. Diputado Cano.- La prensa también decía que Bogoliuk había sido exonerado.

Sr. Arribas.- ¡La prensa ha dicho tantas cosas!

Sr. Diputado Moreau.- Está bien, pero no estemos hablando de la prensa. ¡Ustedes me acaban de decir que lo echaron!

Sra. Majdalani.- Nosotros le acabamos de decir que no le renovamos el contrato porque viajaba demasiado y no nos parecía correcto su accionar. No nos conformaba.

Sr. Diputado Moreau.- ¡Ah, el problema de Miragaya era que gastaba plata en viajes!

Sra. Majdalani.- Es un problema de Miragaya, diputado. Ya estamos poniendo…

Sr. Diputado Mcreau.- No, estamos poniendo el eje en donde hay que ponerlo: en la averiguación de qué hacía la AFI…

Sr. Presidente (Senador Marino).- Leopoldo, Leopoldo…

Sr. Diputado Moreau.- A ver. Marino, no me vas a coartar la posibilidad de preguntar, sino para qué hicimos la reunión.

Sr. Presidente (Senador Maríno).- ¡Leopoldo, Leopoldo! No te estoy coartando nada. ¡No interpretes lo que yo no digo! Vos tenés la facilidad de poner en boca de los demás lo que vos querés decir. Yo no dije absolutamente nada. Yo lo que te voy a pedir es que no seas sarcástico y que por favor se respeten. También se lo voy a pedir a ellos.

Sr. Diputado Moreau.- ¡Ni sarcástico ni nada por el estilo! ¡¡Le hubieras pedido de entrada a la señora Majdalani que no atacara a un legislador de tu comisión, porque no era el hecho de esta reunión!!

Sr. Presidente (Senador Marino).- ¡Vos terminá de preguntar que nadie te va a cercenar la palabra!

Sr. Diputado Moreau.- Dejame seguir preguntando.

Sr. Presidente (Senador Marino).- ¡Estás muy equivocado conmigo! No te equivoques.

Sr. Diputado Moreau.- Dejame seguir preguntando. Lo que pregunto concretamente…

Sr. Presidente (Senador Marino).- ¡Vos pregunta que te van a contestar!

Sr. Diputado Moreau.- Y sobre la pregunta que me contestan, yo recontesto.

Sr. Diputado Bazze.- Está bien, si las respuestas son concretas. Está muy bien. Las respuestas son bien concretas.

Sr. Presidente (Senador Marino).- Si quieren un show, ahí está Videomatch a la noche.

Sr. Diputado Moreau.- No, no, no. ¡No es ningún show! ¡Lo que queremos es la verdad, Marino! ¡No un show!

Sr. Presidente (Senador Marino).- ¿La verdad?

– Varios legisladores hablan a la vez.

Sr. Diputado Moreau.- Bueno, muy bien. Seguimos con Miragaya. ¿El organismo autorizó a Miragaya a reunirse con el doctor Viola y la doctora Claudia Balbín?

Sra. Majdalani.- ¿Si autorizó?

Sr. Diputado Moreau.- Sí. Cuando algún miembro de la AFI se reúne con estudios jurídicos, ¿ustedes los autorizan o no los autorizan?

Sr. Arribas.- Según la ley de inteligencia es una tarea que le compete al director, a la subdirectora…

Sra. Majdalani.- No, con abogados. No dijo con jueces.

Sr. Diputado Moreau.- Con abogados.

Sra. Majdalani.- ¿Cómo vamos a saber nosotros con quién se reúne un empleado?

Sr. Diputado Moreau.- ¿A pesar de que ese estudio jurídico fue el que llevó adelante correos electrónicos de Miragaya en la causa contra Casanello?

Sra. Majdalani.- Yo no tengo la causa…

Sr. Diputado Moreau.- ¿Usted conoce a Balbín?

Sra. Majdalani.- A mí me encantaría que usted me diga de dónde tiene toda esa información, porque yo no tengo la causa de Miragaya.

Sr. Diputado Moreau.- Entonces, cambiemos el cargo: véngase de diputada y yo voy a la AFI.

Sra. Majdalani.- Ya fui diputada. Ya me fui de Diputados y ahora soy la subdirectora.

Sr. Diputado Moreau.- Le pregunto a usted concretamente: ¿usted conoce a Santiago Viola y a la doctora Claudia Balbín?

Sra. Majdalani.- Sí, yo creo que una vez en mi vida los habré visto; pero ni siquiera le puedo decir cuándo ni hace cuánto.

Sr. Diputado Moreau.- ¿Sidrás en qué período estuvo en la AFI?

Sra. Majdalani.- Poco tiempo, pero no lo recuerdo exactamente, también…

Sr. Diputado Moreau.- ¿También se fue en la gestión de ustedes?

Sra. Majdalani.- Entró y se fue en nuestra gestión.

Sr. Arribas.- Yo quiero hacer una pregunta.

Sr. Diputado Moreau.- Sí.

Sr. Arribas.- ¿Cómo sabe usted el nombre de los agentes, si los agentes…?

Sr. Diputado Moreau.- ¿Y a usted qué le importa?

Sr. Arribas.-

