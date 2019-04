LA PROVINCIA GENERA MEDIDAS PARA EVITAR LOS DESPIDOS EN EL PARQUE INDUSTRIAL

El gobernador Sergio Casas, acompañado por industriales, anunció hoy la

adopción de medidas tendientes a evitar los despidos en el sector

industrial. Con ese motivo, se suscribió un acta acuerdo en defensa de la

industria y el trabajo digno, con empresarios, representantes de los

gremios involucrados y los diferentes actores económicos y sociales de la

provincia. Para ello, el Ejecutivo enviará en forma inmediata a la Cámara

de Diputados el proyecto de “Ley de protección del trabajador de la

industria” para todo el ámbito de la provincia de La Rioja, hasta el 31 de

diciembre de este año. Además, se creará un Fondo Compensador Eléctrico

para solventar en parte la demanda energética de las industrias

manufactureras radicadas en la provincia, y se reducirá al 50% la alícuota

sobre los Ingresos Brutos. Las empresas que accedan a estos beneficios se

comprometerán a preservar las fuentes laborales registradas. “Tomamos

medidas concretas para defender a los trabajadores del Parque Industrial.

Para eso propiciamos herramientas a través de la Ley de Protección del

Trabajador de la Industria. Les solicitamos a los empresarios, asumir el

compromiso de mantener las fuentes de trabajo”, expresó el gobernador.

Cabe resaltar que la medida, que tiene como objetivo la defensa de las

fuentes de trabajo riojanas, se fundamenta en la profunda y aguda crisis

que atraviesa el sector industrial, como consecuencia directa de las

políticas de ajuste y liberalización económica implementadas por el

Gobierno Nacional en consonancia con los dictados del Fondo Monetario

Internacional. Ante la difícil situación que golpea a las empresas

radicadas en La Rioja fruto de las políticas económicas nacionales, el

Gobierno de la Provincia, bajo la impronta de la defensa de los

trabajadores, define soluciones e impulsa acciones concretas.

En el acto que se realizó hoy en el Salón Blanco de Casa de Gobierno,

estuvieron presentes el presidente de UNIR Bogos Ekserciyán, el

vicepresidente de UNIR Raúl Garat, de Laboratorios Beta Norberto Tizón, el

secretario general de la CGT San Martín Jorge Reynoso, el secretario

general de AOT Ramón Gómez, representantes de Polinoa, Enod, Solartec,

Serrano, Unisol, Zalaya servicios industriales, Alimesa, Ángel Estrada,

Tecotex, Convenor, Pastora Rioja, Hilados, Colortex, Ivisa, Laboratorios

Bago, Gualco, Olives, Ikon, Kalpakian, San Huberto, La Riojana, entre otros.

Además, el gobernador estuvo acompañado por la vicepresidenta primera de la

Cámara de Diputados Adriana Olima, los diputados provinciales Teresita

Madera, Ricardo Quintela, Elio Díaz Moreno, Roberto Luna, los ministros de

Industria Rubén Galleguillo, de Infraestructura Juan Velardez, de Hacienda

Jorge Quintero, los secretarios de Trabajo Myriam Espinosa, de

Representación Institucional Griselda Herrera, de Prensa y Difusión Luis

Solorza, directores y coordinadores del área de Industria, entre otros.

El proyecto de ley

El proyecto prevé la creación de la Ley de Protección del Trabajador de la

Industria para todo el ámbito de la provincia de La Rioja hasta el 31 de

diciembre del presente año, prorrogable en caso de persistir las actuales

condiciones que motivan esta norma.

En este marco, la Provincia creará en el ámbito del Ministerio de

Planeamiento e Industria un Fondo Compensador Eléctrico para solventar en

parte la demanda energética de las industrias manufactureras radicadas en

la provincia, que se distribuirá entre las empresas que realicen los

trámites correspondientes. Además, prevé por el tiempo que dure la

emergencia, reducir al 50% la alícuota sobre los Ingresos Brutos.

Cabe destacar que el proyecto de ley deja establecido que para acceder a

los citados beneficios, las empresas se comprometerán formalmente a

preservar las fuentes laborales registradas existentes al momento del

otorgamiento de esos beneficios.

Asimismo, la norma sostiene que la Provincia invitará a los municipios

departamentales de la provincia a adherir a la ley, en referencia exclusiva

a la reducción de tasas y contribuciones municipales que inciden sobre la

matriz de costos de las empresas inmersas en la crisis profunda que afecta

al sector industrial.

El acta acuerdo

El documento firmado por el gobernador Sergio Casas y representantes de

UNIR, CGT e industrias radicadas en La Rioja, indica que este acuerdo se

fundamenta en la situación de emergencia que atraviesa el sector industrial

de la provincia, como consecuencia de las políticas nacionales de ajuste

económico que impactaron de lleno en las industrias y las economías

regionales del interior del país.

Así, considera que las políticas macroeconómicas de ajuste puestas en

marcha por el Gobierno Nacional, implicaron el agravamiento y

profundización de la crisis del sector de manufactureras industriales de

base nacional que se vieron perjudicadas sensiblemente por la recesión

económica, la apertura indiscriminada de importaciones, la inestabilidad

cambiaria, la persistencia de la inflación y la falta de expectativas que

afectaron seriamente los niveles de venta, de producción y de empleo en las

fábricas localizadas en el interior del país.

Además, sostiene que la política económica del Gobierno Nacional excluyó el

desarrollo industrial como uno de los vectores del crecimiento y fuente

genuina de trabajo que dinamiza el circuito económico, alienta la demanda,

incentiva las inversiones y potencia todos los sectores básicos del

engranaje económico.

De igual manera, hace referencia a que la recesión económica, la inflación

sostenida, el incremento continuo desproporcionado de las tarifas de

servicios de energía eléctrica, gas y combustibles, la elevada presión

tributaria, las altísimas tasas de interés y la falta de crédito para

capital de trabajo, constituyen una mezcla letal para la continuidad y

supervivencia de las empresas industriales riojanas.

De igual manera, el acta acuerdo sostiene que ante el cierre de varias

industrias radicadas en La Rioja y la pérdida de 2 mil puestos de trabajo a

partir de enero de 2016, tendencia que se acentuó en los últimos dos años,

es necesario proceder a la toma de decisiones que eviten el derrumbe

definitivo de la actividad industrial de la provincia.

Se considera necesario así una malla de contención de las inversiones y de

los 7 mil puestos de trabajo director que representa y sostiene la

industria riojana, que de ser despedidos no encontrarías posibilidades de

reinserción laboral dada la magnitud y profundidad de la crisis económica

en curso.

Fundamentos

La decisión de adoptar la creación de este Fondo Compensador Energético se

basa en la profunda y aguda crisis que atraviesa el sector industrial en

toda la geografía del país, como consecuencia directa de las políticas de

ajuste y liberalización económica implementadas por el Gobierno Nacional en

consonancia con los dictados del Fondo Monetario Internacional, que ha

terminado impactando de lleno en el tejido social y productivo de las

provincias, con un incremento incesante de la pobreza, la marginación y la

exclusión.

Además, la profundización de la recesión económica se tradujo en un

derrumbe del mercado interno, agravado por la apertura indiscriminada de

las importaciones, el aumento desproporcionado y permanente de los

servicios públicos, la voracidad de la presión fiscal sobre un universo de

contribuyentes cada vez menor, la fijación de tasas prohibitivas de interés

y la falta de financiamiento para capital de trabajo, entre otros muchos

factores que atentan contra el desarrollo de la industria nacional y la

competitividad sistémica.

Agrega en los fundamentos que a la restricción de la demanda interna se

sumó la persistencia de niveles de inflación que terminaron distorsionando

los precios relativos, la inestabilidad del mercado cambiario que atenta

contra la certidumbre económica y la falta de políticas activas que acentúa

los desequilibrios económicos y reproduce las inequidades regionales

provocando la caída abrupta de la economía nacional en el pozo de la

estanflación que es el peor escenario económico.

Plantea que las desacertadas decisiones de política macroeconómica

adoptadas por el Gobierno Nacional, que han privilegiado la especulación

financiera, la explotación minera extractivista y la producción

agroexportadora concentrada de la Pampa Húmeda en detrimento de la

industria manufacturera y las economías regionales, causaron la pérdida

irreparable de 260.000 puestos de trabajo en todo el país y el cierre de

numerosas empresas.

Indica que el Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPI) publicado

por el INDEC, que vino a sustituir al EMI –Estimador Mensual Industrial–,

correspondiente a enero de 2019 –datos estrictamente oficiales- destaca un

desplome generalizado en todas las ramas de la industria manufacturera

promediando una caída del 10.8% respecto del mismo mes del año anterior.

En el caso particular de la industria textil, indumentaria, cuero y

calzado, que son las industrias predominantes en nuestra Provincia, esta

caída alcanzó el 14.4%, extendiendo el declive sostenido del sector desde

enero de 2016, que se traduce en la actualidad en una capacidad ociosa

aproximada del 50 % de la capacidad instalada en materia de recursos

humanos, equipamiento y maquinarias.

Sostiene que La Rioja posee el Polo textil más importante del país,

aproximadamente el 30 % de la industria textil nacional está radicada en

nuestra Provincia, que cuenta con tecnología de punta y alberga más de

7.000 fuentes de trabajo de los casi 10.000 trabajadores registrados del

parque industrial.

También, en los fundamentos, se denuncia que la apertura de las

importaciones de prendas de vestir y otros productos semi-terminados a

precios de dumping afectó hacia atrás la cadena de valor de la industria

del vestido y del calzado, provocando un fuerte impacto negativo en la

producción de hilados y de indumentaria deportiva. Así se produjo el cierre

de VF Jeanswear en Arauco, de una de las plantas de PUMA en Sanagasta, de

Confecciones Riojanas en la Capital y puso en grave situación a otras

plantas industriales que entraron en concurso de acreedores o en

procedimientos preventivos de crisis.

Menciona luego que, sin embargo, la crisis no solo se circunscribió al

sector textil y calzados sino que también alcanzó a otros rubros que no

pudieron sortear el ‘tsunami’ que se abatió sobre la industria nacional.

Empresas como Galileo o Atiles se vieron obligadas a cerrar sus plantas y

otras como Convenor o Kalpakián tratan de sobrevivir racionalizando al

máximo sus recursos.

Pérdidas de fuentes de trabajo directo

Señala que esta sangría significó la pérdida aproximada de 2.000 fuentes de

trabajo directo en el parque industrial por despidos, y de más de 250

puestos laborales en los últimos tres meses. A ello hay que sumar los

retiros voluntarios que en condiciones desventajosas firman los

trabajadores con la patronal, las suspensiones de jornadas laborales, el

adelanto de vacaciones por falta de trabajo, o la pérdida de beneficios

como productividad u horas extras

La eliminación del Decreto 814/01, en enero de 2018, significó un golpe

durísimo para las industrias radicadas en el interior del país y un

retroceso inaceptable en términos de federalismo económico, ya que la norma

permitía reducciones en las alícuotas aplicables a las cargas patronales

sobre la nómina salarial según la distancia al puerto.

Luego de ingentes y numerosas gestiones a nivel nacional por parte de las

provincias afectadas se consiguió establecer para las actividades textiles,

de calzado y de cuero en todo el país y sin criterio regional, un mecanismo

de compensación en las cargas laborales que opera sobre un mínimo no

imponible actualizable periódicamente, que obra a modo de paliativo pero

que luce insuficiente en atención a la gravedad de la situación de las

industrias radicadas en el interior del país.

Aumento sostenido de las tarifas de energía, gas y transporte

Expresa que la inflación y la recesión repercutieron enormemente en las

ventas destinadas al mercado interno afectando por consiguiente los niveles

de producción y de empleo. A ellas se sumó el aumento sostenido e imparable

de las tarifas de energía eléctrica, gas y transporte. El aumento sin

tregua de los combustibles en el caso de La Rioja incide de manera

importante en los costos por el flete de materias primas y productos

terminados que necesitan ser trasladados a los centros de distribución y

consumo alejados de su producción.

La disminución en las ventas, el sobre stock de productos terminados, el

incremento de las tarifas, la dolarización de los insumos, la gravitación

de los costos fijos, la ruptura de la cadena de pagos, la elevada presión

impositiva y la falta de crédito a tasas compatibles con las necesidades

productivas se potenció en un combo letal y produjo el colapso de empresas

que habían resistido hasta el mes de febrero de 2019. El cierre de

Confecciones Riojanas dejó 80 trabajadores en la calle, el cierre de una de

las plantas de Hilados hace sólo 15 días provocó la pérdida de otros 110

puestos de trabajo, y a ellas se sumó en estos últimos días la firma Ritex

con 40 despedidos.

Modelo en contra del desarrollo industrial

La Nación ha descartado en su modelo de desarrollo al sector industrial que

agrega valor y significa inversiones genuinas, trabajo argentino, empleo

riojano en nuestro caso. Cada empresa que cierra implica trabajo riojano

que se pierde, inversiones que emigran y que difícilmente se recuperen, en

una Provincia con desventajas competitivas en relación con las más cercanas

al principal mercado consumidor.

Los costos de deslocalización, que se reflejan en una primera mirada en el

costo de la energía, del gas o del combustible, hoy desalientan la llegada

de inversores, por lo que la movilidad horizontal de quienes quedan sin

trabajo es inexistente. La posibilidad de reinsertar en el sector privado a

los trabajadores despedidos de otras empresas es una tarea harto difícil

considerando las desventajas estructurales, los desequilibrios regionales y

la situación crítica de todo el arco industrial. Tampoco es posible

imaginar un Estado empleador que siga absorbiendo mano de obra en forma

incesante, habida cuenta de lo limitado y ajustado del presupuesto

provincial, ya que sería cuestión de tiempo provocar la debacle de las

finanzas provinciales.

Actividades beneficiadas

Elaboración de extractos, jarabes y concentrados; preparación de fibras

textiles vegetales, desmotado de algodón; preparación de fibras animales de

uso textil; fabricación de hilados textiles de lana, pelos y sus mezclas;

preparación de hilados textiles de algodón y sus mezclas; fabricación de

hilados textiles n.c.p., excepto de lana y algodón; fabricación de tejidos

(telas)planos de lana y sus mezclas, incluye hilanderías y tejedurías

integradas; fabricación de tejidos (telas) planos de algodón y sus mezclas,

incluye hilanderías y tejedurías integradas; fabricación de tejidos (telas)

planos de fibras textiles n.c.p., incluye hilandería y tejedurías

industriales; acabado de productos textiles; fabricación de tejidos de

punto; fabricación de frazadas, mantas, ponchos, colchas, cobertores, etc.

Fabricación de ropa de cama y mantelería; fabricación de artículos de lona

y sucedáneos de lona; fabricación de bolsas de materiales textiles para

productos a granel; fabricación de artículos confeccionados de materiales

textiles n.c.p., excepto prendas de vestir; fabricación de tapices y

alfombras; fabricación de cuerdas, cordeles, bramantes y redes; fabricación

de productos textiles n.c.p.; fabricación de calzado deportivo; fabricación

de papel y cartón, excepto envases; fabricación de papel ondulado y envases

de cartón; fabricación de cartón ondulado y envases de cartón; fabricación

de artículos de papel y cartón de uso doméstico e higiénico sanitario;

fabricación de artículos de papel y cartón n.c.p.; impresión n.c.p. excepto

diarios y revistas.

Fabricación de cosméticos, perfumes y productos de higiene y tocador;

fabricación de medicamentos de uso humano y productos farmacéuticos;

fabricación de sustancias químicas para la elaboración de medicamentos;

fabricación de envases plásticos; fabricación de productos plásticos en

formas básicas y artículos de plástico n.c.p., excepto muebles; tratamiento

y revestimiento de metales y trabajo de metales en general; fabricación de

quipos y productos informáticos; fabricación de equipo eléctrico n.c.p.;

fabricación de maquinaria y equipo de oficina, excepto equipo informático;

fabricación de muebles y partes de muebles, principalmente de madera;

fabricación de muebles y partes de muebles, excepto los que son

principalmente de madera (metal, plástico, etc.).

