Karina La Princesita, furiosa tras un show: le destrozaron la camioneta

La cantante contó la situación de peligro que vivió luego de una presentación en Lomas de Zamora y señaló a la organización del evento.

Karina La Princesita la pasó muy mal durante un show que realizó ante 20 mil personas en Lomas de Zamora, que contó con la organización del municipio. Por tal motivo, la cantante decidió grabar un video expresando todo su fastidio.

“Estoy recontra re mil caliente y enojada”, dijo Karina, luego de su presentación en la Plaza Grigera de la localidad bonaerense, en el cierre del festival realizado en homenaje al mes de la mujer.

“Falló la seguridad”, resaltó la Princesita en el video que publicó en su cuenta de Instagram y que luego fue difundido por el ciclo Los Ángeles de la mañana (El Trece, lunes a viernes a las 10:30).

La ex pareja de Sergio Agüero se quejó de que la hicieron irse sin contener a la gente que la había ido a ver, generando una situación de peligro.

“Cuando salí del show permitieron que por el lugar que yo salgo, acceda toda la gente y pretendían que me vaya a las chapas. Si me voy a las chapas puedo lastimar a alguien. Estoy muy enojada”, aseguró la intérprete de Corazón mentiroso, que también mostró el estado en que quedó su camioneta, llena de golpes y con vidrios rotos.

Apuntándole directamente a la organización del evento, Karina siguió: “Yo no me cago en la gente, ¿saben? Para mí la gente es importante. Entonces me tuve que quedar, me saque mil fotos y encima el de seguridad me pedía que me vaya. Perdonen pero yo no me cago en la gente por plata”.

“Está bueno que organicen espectáculos, pero si son tan buenos cuiden a la gente”, insistió. “Yo no me caso ni por plata, ni trabajo”, advirtió sabiendo que las declaraciones no caerían bien y a riesgo de perder contratos.

“Les voy a pedir una cosa: así no me traigan más a Lomas de Zamora, cuando organicen algo, cuiden a la gente. Pongan seguridad, si no quieren que la gente se acerque a saludar, eviten la entrada”, cerró la cantante, muy molesta con la organización del municipio gobernado por Martín Insaurralde.

Me gusta: Me gusta Cargando...

Comments

comments