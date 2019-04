Jennifer Lopez está envuelta en un escándalo de infidelidad

Una ex conejita de Playboy asegura que Alex Rodríguez, pareja de la cantante, le envió mensajes subidos de tono y amenaza con mostrárselos.

El 9 de marzo, los fans de Jennifer Lopez (49) se enteraron a través de las redes sociales que su ídola daría el “sí, quiero” por cuarta vez en su vida con el ex beisbolista estadounidense Alex Rodríguez (43).

“She said yes (ella dijo sí)”, decía el epígrafe de la foto que Rodríguez subió a su cuenta de Instagram mostrando la enorme alianza que le había entregado a su novia durante una romántica escapada a Bahamas, donde se hizo la propuesta.

Sin embargo, un día después del anuncio de compromiso, el ex basquetbolista José Canseco (54) acusó a Rodríguez de engañar a J.Lo con su ex mujer, Jessica Canseco (46).

Lo cierto es que la boda no se canceló y la estrella de Hollywood salió a defender el buen nombre de su pareja.

“Sé cuál es la verdad. Sé quién es él y él sabe quién soy yo. Estamos felices”, expresó la también actriz y ex mujer de Marc Anthony (50) en una reciente entrevista para el programa de radio The Breakfast Club, de Nueva York.

Sin embargo, en las últimas horas, una nueva mujer apuntó contra Rodríguez al acusarlo de enviarle mensajes de alto contenido sexual y fotos explícitas un mes antes de pedirle matrimonio a la artista.

Se trata de la actriz porno, antigua culturista y ex conejita de Playboy Zoe Gregory (44), quien también amenazó con mostrar los mensajes que el ex deportista le envió entre diciembre y finales de enero.”Si Jennifer Lopez quiere esas pruebas, que se ponga en contacto conmigo”, dijo Gregory.

Además, siempre según la voluptuosa actriz, Rodríguez le pedía verse en persona y hacer tríos sexuales con alguna “amiga divertida”.

“J.Lo es increíble y no se merece esto… no me parece justo que él haya hecho todo eso hasta poco antes de pedirle en matrimonio”, opinó Gregory a The Sun.

Lopez y Rodríguez empezaron su relación a principios de 2017 y rápidamente fueron noticia en todos los medios bajo el apodo: J-Rod. Para ella será su cuarto matrimonio y para él, el segundo. Además, cada uno tiene dos hijos de matrimonios previos.

Fuente: https://www.clarin.com/espectaculos/fama/jennifer-lopez-envuelta-escandalo-infidelidad-novio-engano-actriz-porno_0_A3l3_JmYl.html

Me gusta: Me gusta Cargando...

Comments

comments