Fuerte testimonio de la joven abusada por el hermano del Kun Agüero: “Siento que ya no tengo más vida”

Gastón del Castillo también es futbolista. El hecho ocurrió en un salón de fiestas del barrio porteño de Palermo.

Alexander Gastón del Castillo, hermano del futbolista del Manchester City Sergio “Kun” Agüero, fue denunciado por entregar a una joven para que la abusaran sexualmente. El hecho ocurrió en un salón de fiestas del barrio porteño de Palermo. La denunciante estuvo en y contó el calvario que comenzó en la madrugada del sábado 23 de marzo.

“Siento que ya no tengo más vida. Me quiero morir. Hace tres semanas que no voy a la facultad. Me cuesta salir a la calle, si veo a un hombre me asusta, no confío en nada”, contó la denunciante en el programa “El Expediente”.

El hecho fue denunciado en la mañana de hoy. Una joven llamó a l 911 para alertar que Del Castillo la habría llevado a una casa de alquiler para eventos situada en la calle Julián Álvarez 1535 para mantener relaciones sexuales.

“La víctima está amenazada. Se negaron a declarar. Dijeron que no se conocían. Las cámaras de seguridad estaban desconectadas y no grababan. Pedimos informes al municipio sobre si la casa estaba habilitada para fiestas, aún no informaron nada”, dijo la abogada querellante Adriana Chávez.

El hermano del ex delantero de Independiente se retiró y la dejó en una habitación con un sujeto de 33 años. La joven no se habría percatado que Del Castillo se había ido y mantuvo relaciones sexuales con el hombre.

Ramiro Rúa, otro de los letrados de la víctima, sostiene que “los liberaron porque Gastón del Castillo pone una caución de un millón de pesos y Aguilera pone un auto”

Gastón del Castillo hizo inferiores en Independiente, pasó por Arsenal, Cádiz de España y hasta enero estuvo en Newell’s. Ahora, con 21 años, está en libertad de acción.

Interviene la Fiscalia Criminal y Correcional número 26 a cargo de Ariel Yapur.

