El médico Lino Villar Cataldo, minutos antes del veredicto que lo declaró “no culpable”: “Lo siento, pero no lo busqué”

Lino Villar Cataldo expresó sus últimas palabras en el juicio por jurados que este jueves lo declaró “no culpable”.

El médico Lino Villar Cataldo, que en 2016 mató de cuatro disparos a uno de los delincuentes que intentó asaltarlo cuando llegaba a su domicilio en Loma Hermosa, pidió la palabra en el último día del juicio por jurados que se le sigue.

Pese a haber declarado el miércoles este jueves pidió la palabra y se disculpó por el hecho. “Pido disculpas por este momento en el que hay muerto, pero a este muerto no lo busqué. Me parece increíble estar en esta circunstancia. Estoy destruido, mi familia está destruida. Sé que hay una persona muerta y me causa dolor, porque mi vocación siempre fue velar porque hubiera vida”, dijo.

Dicho su último descargo, ahora el médico deberá esperar la decisión del jurado compuesto por seis hombres y seis mujeres quienes deberán definir si irá a la cárcel por el delito de homicidio en exceso de legítima defensa.

La fiscalía, a cargo de la doctora Noemí Carrera y la querella de Silvia Krabler, madre del ladrón muerto, pidieron que sea considerado culpable. La fiscalía por el delito de homicidio en exceso de legítima defensa, la querella directamente por homicidio simple agravado por el uso de arma. La defensa del médico, en cambio, pidió que sea absuelto. En el transcurso de este jueves se conocerá la sentencia.

