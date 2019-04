El conductor que fue atacado por el taxista en Villa Urquiza: “No me mató por un segundo”

Fabio Rojas viajaba junto a su hijo de 23 años cuando el chofer rompió el parabrisas de su auto.

El conductor que protagonizó una feroz pelea con un taxista en el barrio porteño de Villa Urquiza habló con y contó su versión sobre lo que sucedió en la mañana del viernes en la esquina de La Pampa y Combatientes de Malvinas. “Ahora no puedo caminar, tengo un pie hinchado por los golpes. Es una locura lo que pasó”, expresó.

Según contó Fabio Rojas, todo comenzó unas cuadras antes del lugar del enfrentamiento. “El taxista me cerró muy mal en una esquina con todo el tránsito atrás. Le tocaban la bocina. Y ahí lo insulté hasta que paró y no dejó pasar a nadie”, relató sobre la conducta del chofer, identificado como Claudio Daniel Rímolo. “Estaba muy loco”, aseguró.

Luego, Rojas contó que el taxista se bajó y le pegó un puñetazo al parabrisas de su auto del lado del acompañante, donde estaba su hijo de 23 años. “Le dio un golpe y quedó astillado. Después paramos en una esquina y el hombre se subió al capot de mi auto y clavó el talón en el vidrio. Ahí me lo terminó de estropear”, recordó el conductor. Según contó, estas agresiones no quedaron registradas por la filmación que realizó un vecino del barrio porteño.

En el video de la pelea se puede ver que tras el hecho, una mujer y su bebé se subieron al taxi antes de perderse en las calles de la ciudad de Buenos Aires. “Era la esposa y el bebé del taxista. Fue una locura porque subió al hijo a su auto para chocarme. Pienso que me vio pasar por el espejo retrovisor e intentó matarme. No me atropelló por un segundo”, señaló Rojas.

Después de que Rímolo se escapó, la policía al lugar y el conductor presentó la denuncia en la Comisaría Vecinal 12 C. Mientras se lleva adelante una investigación, la Secretaría de Transporte ordenó la suspensión preventiva de la licencia del chofer para volver a conducir taxis. La causa fue caratulada como “lesiones y daños” y está a cargo de la doctora Romina Monteleone, de la Fiscalía Criminal y Correccional N° 37.

