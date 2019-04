DESPIDOS EN EL PARQUE INDUSTRIAL, EL BLOQUE JUSTICIALISTA PIDE A CAMBIEMOS QUE SE HAGAN CARGO

Me gusta: Me gusta Cargando...

“En la provincia nos toman el pelo, igual como lo hacen el GobiernoNacional que nos pide que más esfuerzo y resulta que todos los días hay másdesempleados y familias que no tendrán como llevarles un sustento a sushijos”, dijeron integrante del Bloque Justicialista de la Cámara deDiputados, que además pidió a Cambiemos y todos los socios en La Rioja que“se hagan cargo de la situación y despidos de obreros del ParqueIndustrial”.En un contundente comunicado los legisladores afirman que para losrepresentantes del Gobierno Nacional en nuestra provincia, parece que nosles cabe la responsabilidad del ajuste, de la profunda crisis económica queestamos sufriendo y hacen oídos sordos a los miles de empleados quequedaron sin trabajo en nuestro parque Industrial. Es muy fácil decir quelos despidos en las industrias es responsabilidad de la provincia y que elGobierno no hace ni hizo nada para mantener la fuente laboral. ElGobernador y demás funcionarios, desde hace mucho tiempo recorren lospasillos de todos los ministerios para encontrar una solución, se olvidaronde los REPRO, de la condonación de deudas, de la disminución en impuestosprovinciales.Hoy vemos que firman un convenio de Fortalecimiento de Empleo entre elMunicipio de la Capital y el Ministerio de Producción y Trabajo de laNación, sabía decir el General que “para no hacer nada, hay que firmar unconvenio y formar una comisión…” eso es lo que hicieron los representantesde Cambiemos en La Rioja y esperamos que los miles de empleados quequedaron cesantes del Parque Industrial sean incorporados a esos programas.No hace falta que contestemos mentiras y engaños de legisladores deCambiemos, pero se tienen que hacer cargo de los miles de despidos ycierres de empresas del Parque Industrial, de la situación económica, de lacrisis, del dólar, de la deuda con el FMI, de la zozobra del pueblotrabajador, en definitiva del pueblo riojano.Las declaraciones y propuestas que Cambiemos está instalando en laprovincia, trajo a la memoria de los diputados el debate del actualpresidente Mauricio Macri con el entonces candidato a presidente por el PJDaniel Scioli, otro cambio así no queremos y si están interesados en saberque hace y está haciendo la provincia para con el Parque Industrial, solotiene que interiorizarse ante quién corresponda, tanto a nivel provincialcomo con sus aliados de Cambiemos que están dispuestos a destruir laindustria y a la clase trabajadora.

