CASAS: LAS MEDIDAS ANUNCIADAS POR LA NACIÓN NO TIENEN INCIDENCIA EN LAS PROVINCIAS DEL NORTE

El gobernador Sergio Casas afirmó que las medidas adoptadas por el gobiernonacional no tienen ninguna incidencia en las provincias del norte del país.El mandatario cuestionó la situación por la que atraviesa la Argentina araíz de las políticas que impone la Nación y dijo que hubo totalcoincidencia con los mandatarios de las provincias de la región sobre lanula incidencia en esta zona de los anuncios efectuados por el presidenteMauricio Macri. Por otra parte, dijo que aún no está definida la fecha delas elecciones provinciales y sostuvo que hay un sistema electoral vigente.

El titular del Ejecutivo riojano, en diálogo con los medios de

comunicación, expresó su postura respecto a diferentes temáticas de la

actualidad, tanto en aspectos políticos, como sociales. En ese marco,

cuestionó la situación actual que atraviesa el país, hizo referencia a las

medidas anunciadas por el presidente Macri y comentó que en diálogo con sus

pares de provincias del norte, coincidieron en que son políticas que no

inciden en estas provincias, como el acuerdo de precios en productos de la

canasta básica.

Luego de encabezar en las instalaciones del Complejo E, la entrega de

elementos, maquinaria e insumos de trabajo en el Marco del Programa Impulso

Emprendedor, el gobernador Sergio Casas dialogó con los periodistas

presentes. Consultado sobre la fecha de las elecciones provinciales, Casas

dijo que “todavía no está definido”, y comentó. “estamos conversando y

seguramente vamos a definirlo próximamente”.

Respecto a la Ley de Lemas, sostuvo que es una herramienta electoral. “Hoy

tenemos un sistema electoral que está vigente. No se trata de que yo quiera

o no, hay una regla de juego que hay que respetar”, manifestó.

*Esas medidas no inciden en el Norte*

Por otra parte, hizo referencia a los anuncios realizados por el presidente

Mauricio Macri días atrás. En ese marco, recordó: “hemos planteado en

numerosas oportunidades, todos juntos, la importancia de cuidar el parque

industrial. Siempre las respuestas eran las mismas, asegurando que se iba a

reactivar, pero no se ha reactivado nada. Al contrario, hoy las empresas

están en una situación muy especial y la Provincia con su escaso

presupuesto está tratando de hacer frente para que nuestra gente preserve

la fuente laboral”. De inmediato, se refirió al anuncio de los precios

esenciales y dijo que “hay una gran mayoría de productos que no son de

primera necesidad y además no llegan a provincias como la nuestra, del

norte del país”.

Además, dio a conocer que en estos días estuvo conversando con gobernadores

del norte argentino y coincidieron en sostener que los anuncios realizados

por el presidente Mauricio Macri “no inciden en nada”. Al respecto, agregó

que “lo mismo pasa con la energía, los combustibles, la inflación, el

dólar, que afectan tremendamente y tratan de volcar una responsabilidad a

la provincia que no tiene, porque las provincias no fijan las políticas

macroeconómicas de un país, quien lo hace es el presidente de la Nación”.

*Intensificar los controles*

Más adelante, hizo referencia a los recientes casos que conmocionaron a la

sociedad riojana. Sobre el caso Sabina, dijo que “es un hecho que nos

preocupa”, y afirmó: “vamos a intensificar todo en materia de seguridad,

sabemos que estos hechos se están dando en todo el país”. “Se está

trabajando y reforzando las medidas”, indicó. Asimismo, sostuvo que en este

caso se abocó la policía y “hoy en manos de la justicia, para que esto se

esclarezca rápido”. “Se van a intensificar los controles para que La Rioja

vuelva a tener su modo de vida de paz y no tengamos que lamentar más este

tipo de hechos”, subrayó.

