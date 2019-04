Abusó de una pasajera que dormía arriba del micro y lo detuvieron

La mujer lo denunció ante los choferes, que llamaron a la Policía para su captura en pleno viaje.

Tenía previsto bajarse del micro en la terminal de ómnibus de Bahía Blanca, pero su viaje culminó unas 25 cuadras antes de llegar a destino. Fue alrededor de las 7 de la mañana, menos de una hora después de que una mujer, desde el propio colectivo, lo denunciara por haberla manoseado. El hombre pasará la noche del martes preso y será indagado a primera hora del miércoles. Se lo acusa de abuso sexual simple. Para él, fue apenas una toqueteo.

José Aníbal Gutierrez, vendedor ambulante, de 37 años y con domicilio en la provincia de Río Negro. Así identificaron desde la comisaría Quinta bahiense al individuo aprehendido en el amanecer del feriado nacional. Fue en la esquina de Avenida Colón e Italia, a 8 cuadras del centro y en una de las vías de acceso a la ciudad desde el sur. Cuando el colectivo de la empresa El Valle llegó a la intersección, a dos cuadras del estadio Roberto Carminatti del club Olimpo, un móvil del Comando de Patrullas lo estaba esperando para llevarse aprehendido al pasajero.

“Ingresó un alerta al 911 en el cual uno de los choferes del micro comunicó la situación que habría ocurrido a bordo” reveló a Clarín el jefe de la seccional, comisario Gustavo Ceballos. Dijo que una mujer, de unos 40 años, se acercó hasta la cabina de conducción y denunció que Gutierrez le había tocado sus partes íntimas mientras se encontraba durmiendo. El abuso habría sucedido cuando el micro, que llevaba por destino final la ciudad de Punta Alta, atravesaba el distrito de Villarino, a unos 25 kilómetros de Bahía Blanca.

Ceballos detalló que ambos viajaban uno al lado del otro en la planta alta del colectivo de la empresa que presta servicios al sur del país y que la mujer es de nacionalidad chilena. “Cuando los efectivos abordaron el micro y lo aprehendieron, Gutierrez no ofreció ningún tipo de resistencia” dijo el jefe policial. Comentó que el hombre, si bien se mostró sorprendido por la captura, no ocultó desconocer el motivo. “Tanto lío por un toqueteo” habría comentado ante los efectivos que lo llevaban, ante la mirada del resto del pasaje.

Trasladado a la seccional Quinta, Gutierrez, que no registra antecedentes y pensaba viajar a Buenos Aires a ver unos familiares, aguardó en vano ser convocado por la fiscalía de flagrancia en turno para declarar. Al final de la jornada, desde la Unidad Funcional de Instrucción Judicial 15 confirmaron que será indagado este miércoles. Y ordenaron su traslado a la comisaría de Carmen de Patagones, a casi 300 kilómetros al sur de Bahía Blanca, ya que es la única disponible para alojar a acusados de ofensas sexuales.

