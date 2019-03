Un comisario fue separado de su cargo tras atacar ferozmente a una mujer delante de su hijo

La joven circulaba en moto junto a su pareja y el niño cuando fue interceptada por el jefe policial que la bajó del vehiculo por la fuerza.

El hecho ocurrió el lunes por la tarde en la avenida Perón. Una pareja que circulaba en moto junto con un niño fue interceptada por la camioneta que manejaba un jefe policial, que bajó del vehículo y sujetó por la fuerza a la mujer.

La Jefatura de la Unidad Regional 1 de la Policía Provincial decidió apartar de su cargo al comisario Danilo Giménez, jefe de una delegación policial santarroseña, luego que a través de redes sociales trascendiera un video en el que se lo ve sometiendo a una mujer que quiso evitar un control policial. El objeto del apartamiento es avanzar con un sumario administrativo que intentará dilucidar si su proceder fue el correcto. Por redes sociales, la mujer denunció abuso policial y violencia de género, mientras que la Policía realizó una presentación contra la mujer por resistencia a la autoridad y lesiones. No ha trascendido cuál fue la infracción que motivó la violenta situación.

La decisión de apartar al jefe policial, responsable de al Delegación Sur de Santa Rosa, fue comunicada por el jefe de la UR1, Luis Blanco, y difundida a través de la Agencia Provincial de Noticias. “En horas de la tarde noche de ayer, y a raíz del incidente que fue de público conocimiento, se envió un informe al Comando Jefatura sobre el accionar del comisario Danilo Giménez, jefe de la Delegación Sur de Santa Rosa, y en el día de hoy (por el miércoles) se envía el pedido de intervención a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) para el correspondiente sumario”, informó la APN.

El incidente que motivó el apartamiento provisorio ocurrió el martes a última hora de la tarde en la avenida Perón y fue difundido por la mujer que iba en la moto. Ocurrió fuera de la jurisdicción que está a cargo de Giménez.

En el video que se ha divulgado a través de las redes -grabado por una testigo- se observa a Giménez cómo sujeta a la mujer, la retiene contra el piso y le apoya una pierna en la cabeza para inmovilizarla. Todo ello mientras los transeúntes le piden que la libere y se escucha el llanto desesperado del niño. De fondo se oye a una persona que dice que la mujer “venía cometiendo una infracción”, a la propia mujer que reclama “no me deja respirar” y a los testigos que acusan al marido de haberse escapado del lugar abandonando a su pareja.

El video comienza con Giménez sujetando a la mujer. No quedó registrado ni la supuesta infracción ni las agresiones, físicas y verbales que supuestamente la mujer le profirió.

El relato de lo sucedido se conoció a través de una cuenta en la red Facebook a nombre de “Cristian Vanina”. En el relato, la mujer cuenta que “como muchos saben me dedico a vender conservas y otras cosas junto a mi marido” y que “yendo a repartir sobre las 19.30 horas en la calle Perón a una cuadra del Changomas, el comisario Danilo Giménez nos intercedió con su camioneta, el cual casi nos choca y nos tira de la moto. Luego, cuando me quería ir me decía no te vayas, ante sus palabras me quise ir igual, él me agarró de atrás, me tiró al piso, yo estaba con mi nene en brazos, me puso su rodilla en el cuello, me dio la cabeza contra el piso, le pedía por favor que me deje respirar y aun así nada, casi 15 minutos con él encima hasta que llegó una policía mujer. El comisario pedía testigos y nadie quería salir, porque grabaron como violentaba sobre mí. Me llevaron demorada, esposada, como si hubiese hecho algo malo y no. El mismo policía quería que deje a mi nene con otra señora que no conocía”.

En el mismo comentario agregó que “este señor comisario Danilo Giménez ejerció violencia de género y abuso de autoridad. Agradecería mucho a la chica que grabó cuando me pegaba solo por salir a vender. Mi hijo de tres años, que en todo momento trataba de ayudarme y la gente que pasaba le decía que me soltara hasta un taxista del móvil 47 me salía de testigo, solo pido que si me pueden pasar el video se lo agradecería de corazón, no por mí, sino por mi hijo que miraba todo cuando esta mugre de policía me pegaba”.

