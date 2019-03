*Reafirmaron que no es competencia del Máximo Tribunal de la Naciónresolver sobre la voluntad popular expresada en el plebiscito y que hacerloimplicaría un precedente peligroso para las autonomías provinciales.*

*Pichetto y Massa se reunieron con Casas: le reiteraron su apoyo y

rechazaron el pedido a la Corte mediante el que Cambiemos busca impedir su

candidatura a gobernador de La Rioja*

*El presidente del Bloque de Senadores el PJ Miguel Pichetto y Sergio Massa

recibieron hoy al gobernador de La Rioja Sergio Casas. Luego del encuentro

-que tuvo lugar en el despacho de jefe de la bancada peronista de la Cámara

Alta y del que también participó el senador correntino Carlos Espínola-

informaron que “analizamos en profundidad junto a los abogados y juristas

del bloque la cuestión de la intervención de la Corte Suprema de Justicia

de la Nación que, ante un pedido de Cambiemos, busca impedir la candidatura

de Casas a la gobernación de la provincia”.*

“Nuestra conclusión -sostuvieron Pichetto y Massa- es ratificar que la

materia de la discusión sobre el alcance del plebiscito que tuvo lugar en

La Rioja y en el que el pueblo decidió que Casas puede ser candidato a

gobernador es materia inexcusable del derecho público provincial”.

Recordaron que “dicho tema fue resuelto en términos de los porcentajes de

los procesos de los plebiscitos y de las mayorías que se deben alcanzar

para que sean válidos por la ley reglamentaria del año 1994”, y afirmaron

que “el resultado del que se realizó el 27 de enero fue ratificado por el

Superior Tribunal de Justicia de la provincia. De hecho, ante una recurso

interpuesto por la Unión Cívica Radical ante el Tribunal Electoral quedó

firme y consentido el resultado de la consulta popular que favoreció a

Casas y no hubo luego ningún recurso extraordinario ante la corte de la

Provincia”. Agregaron además que “en toda la tramitación del procedimiento

de la enmienda la justicia electoral provincial dio respuestas a las

presentaciones de los distintos partidos políticos sin que hayan sido

cuestionadas con posterioridad, salvo dos casaciones que están tramitándose

actualmente”.

Massa y Pichetto coincidieron en que “abrir esta cuestión como un tema

originario de la Corte Suprema de Justicia constituiría un precedente

peligroso para las autonomías provinciales”. Afirmaron que “la Corte no

puede intervenir en esta cuestión ya que no se agotó la jurisdicción

provincial”. Expresaron que “esperamos que el Máximo Tribunal actúe con

absoluta prudencia y se respete la soberanía popular riojana ya expresada

en el plebiscito con los porcentajes que establece la constitución

provincial y la Ley Reglamentaria, y que no haya interferencia alguna a la

autonomía provincial”.

Massa y Pichetto insistieron en reafirmar “el principio rector de la

voluntad popular” y reafirmaron que “las elecciones se ganan en las urnas y

no en la Justicia”. En ese sentido, recordaron que la jueza Helena Highton

de Nolasco, en la resolución anterior del amparo al que no se le hizo

lugar, sostuvo precisamente que “no es conveniente la judicialización de la

política”.

Finalmente, recordaron que el conjunto de los gobernadores peronistas ya

expresaron en reiteradas oportunidades su apoyo a la decisión del pueblo de

La Rioja que ya resolvió que el actual mandatario Sergio Casas vuelva a ser

candidato a gobernador. De hecho, el viernes pasado alertaron en un

documento contra las maniobras del Gobierno Nacional para obstruir la

decisión soberana de los riojanos.

