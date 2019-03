Nuevo parte médico de la salud de Sergio Denis: “Pasó de un estado de gravedad extrema a moderada”

Se conoció el nuevo parte médico del querido cantante. A pesar de continuar en estado crítico, tuvo una leve mejoría.

Sergio Denis permanece internado desde el lunes pasado tras caerse desde el escenario a un foso de orquesta de casi tres metros en medio de un show en San Miguel de Tucumán el lunes pasado.

Este lunes, la institución brindó un nuevo parte médico sobre la salud del artista, que el sábado pasado había presentado una mejoría. La directora del hospital, Olga Fernández, indicó que el sábado por la noche empezaron a alimentar al paciente por sonda.

Según sostiene el parte médico, “el estado pasó de gravedad extrema a gravedad moderada”. “Mantiene estabilidad en sus parámetros, con sostén hemodinámico farmacológico a dosis mínima. Se encuentra bajo sedación y asistencia respiratoria mecánica progresando en la alimentación enteral y con buen ritmo diurético”

Fernández también detalló que no se le retiraron los sedantes en su totalidad sino que “se hacen períodos de baja sedación y luego se lo vuelve a sedar para continuar con el tratamiento”.

El músico, que el sábado cumplió 70 años, ingresó al hospital Ángel C. Padilla con hematomas cerebrales, múltiples contusiones, una hemorragia, un importante edema cerebral, una fractura del hueso temporal en la cabeza y una fractura al nivel de la clavícula y el omóplato.

El músico sufrió el accidente mientras el lunes por la noche mientras interpretaba “Te llamo para despedirme”, y rápidamente fue asistido por la ambulancia que lo trasladó al hospital en donde permanece con asistencia respiratoria mecánica bajo sedoanalgesia con distress respiratorio severo.

El miércoles por la tarde se realizó un allanamiento en el complejo teatral por pedido de la fiscalía de la Justicia Provincial y la sala fue clausurada durante 24 horas, mientras su familia esperaba que el artista se recupere.

“Hoy está más en manos de Dios que en la de los médicos”, había dicho su hermana el día siguiente del accidente mientras.

La interna familiar

Mientras el cantante continúa en estado crítico, se desató una fuerte interna entre su familia y su pareja, Véronica Monti, 30 años menor que él. “Es un tipo melancólico. El estado de tristeza que él tenía no favoreció. Y si no tenía ganas de cantar, hubiera estado bueno que alguien le diga ‘bueno, no cantes’. Yo sé que no es el ideal para la gente que lo está esperando”, consideró la periodista que era compañera de colegio de Bárbara, la hija del músico.

“Cuando hablé, sentí que era un llamado de despedida”, agregó Verónica en diálogo con Teleshow sobre la última conversación que tuvo minutos antes de que Sergio Denis subiera al escenario del Teatro Mercedes Sosa. “Cualquier persona que está en un estado anímico bajo, no está en condiciones de salir (a cantar) … Más, las luces esas. Cualquiera se cae, es una invitación a matarse”, remarcó Monti.

