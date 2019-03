Marcelo Tinelli habló sobre su posible candidatura política: ¿qué dijo?

El conductor de televisión asegura que no tomó una decisión sobre su eventual candidatura política.

Frente a una versión periodística que indicaba que el empresario había decidido no competir en las elecciones de este año, Marcelo Tinelli aclaró: “Todavía no he tomado ninguna decisión al respecto”.

Y agregó: “Ojalá pueda colaborar desde cualquier lugar, por dentro o por fuera. La situación de la gente es muy difícil y ojalá desde el consenso y no desde la grieta podamos salir adelante”.

El fin de semana Infobae reveló que el dueño de la productora LaFlia orientó su interés político en la provincia de Buenos Aires. Además, está entusiasmado con la posible candidatura presidencial de Roberto Lavagna.

Lavagna y Tinelli almorzaron en el departamento del conductor. Coincidieron en su mirada sobre la crítica situación de la economía y se comprometieron en volver a reunirse.

En declaraciones públicas, la cara visible de Showmatch -que este año cumplirá 30 años- aseguró que Cristina Kirchner y Mauricio Macri son dos caras de la misma moneda: “Tienen el boleto picado”, graficó.

