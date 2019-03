Maradona tiene tres hijos más en Cuba y piensa reconocerlos

Así lo dijo su abogado Matías Morla. Además, apuntó contra Claudia Villafañe.

Matías Morla brindó hoy una entrevista sobre las causas judiciales de Diego Maradona contra Claudia Villafañe y las novedades en la misma. Pero sorprendió cuando confirmó un rumor a voces, afirmando que Diego tenía más hijos.

“Maradona tiene 3 hijos más en Cuba. Falta una charla, pero Diego va a reconocerlos. Son de dos mujeres distintas. Tiene una medida en Cuba cuando ingrese irá a Tribunales a presentarse”, señaló el abogado a El Trece.

Morla también apuntó contra Claudia, y contó detalles de la causa: “Cuando Diego estaba a punto de morir en Punta del Este, hay una compra de un departamento de Miami a nombre de ella. Como Maradona estaba en medio de las adicciones, Claudia se quedó todo para ella. Además de victimizarse, mal informa”, dijo.

“La justicia de Estados Unidos es la que cita a Gianinna, no lo hace Diego, él no tiene jurisdicción. Claudia es la que metió a sus hijas en el medio. Dalma y Gianinna aparecen como tesorero a los 13 años en una empresa de Miami. Me saco el sombrero con Burlando, si no fuera por él, Claudia estaría en otro país”, señaló.

Y contó detalles de la serie sobre Maradona, donde él mismo dio información a los guionistas: “En la serie va a haber cosas fuertísimas, pero la vida de Maradona es muy fuerte. Lo que dice Claudia es inconsistente. A Villafañe no la muestran. Diego es una caja de Pandora, cuenta cosas que cuando se enteren muchos se van a querer tirar por la ventana. Contó historias raras de cuando estaba mal”, sostuvo.

“Diego cuenta muchas cosas tenía coágulos de sangre, no comía por tres días, va a dejar un legado, todo lo que sufrió, todo lo que padeció… eso Diego lo cuenta, eso tiene que hacer que la gente se concientice por la maldita droga”, sentenció Morla.

