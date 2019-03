MADERA: “ES UNA VERGÜENZA QUE EL MACRISMO RIOJANO QUIERA UNA VEZ MÁS PROSCRIBIR AL PJ”

Me gusta: Me gusta Cargando...

Luego de conocerse el dictamen de la Procuración General de la Nación, ladiputada Teresita Madera bregó por el respeto a la Autonomía Provincial ysugirió al presidente del PJ desdoblar las elecciones a gobernador, pararealizar previamente una nueva consulta popular que de tranquilidad alpueblo riojano.Cuestionó a la oposición encabezada por Julio Martínez yexpresó que “pretenden ganar en la Justicia lo que no pueden en las urnas”.Luego de que la Procuración General de la Nación sostenga a través de unnuevo dictamen que la enmienda Constitucional en la provincia de La Riojadebió haberse realizado en elecciones generales, argumentando porque noconsideran la misma como tal; la diputada Teresita Madera cuestionó a laoposición y pidió respetar la autonomía provincial y la voluntad popular.Asimismo, sugirió al presidente del PJ desdoblar las elecciones, parallevar tranquilidad al pueblo riojano y al electorado que ya decidió enlas urnas. Por lo que, sugiere que en mayo el electorado elija suscandidatos a diputados provinciales, a intendentes y concejales, y ademásemita su voto por el Si o No en lo que respecta a la enmiendaconstitucional con carácter aclaratorio; dando cumplimiento de esta maneraa lo expuesto por la Procuración General.En este sentido, Madera manifestó que “consideramos como espacio que hemosrealizado los pasos legales debidos y permitidos en la ConstituciónNacional y en la Provincial, pero aún así es necesario llevartransparencia y tranquilidad al electorado riojano”. “Es increíble yvergonzoso que el macrismo riojanos intente una vez más proscribir al PJ,conseguir a través de las vías judiciales a aquellos que no pueden en lasurnas”, reclamó“Son claras las intenciones de proscribir a una persona, por el solo hechode estar haciendo las cosas bien, por tener el respaldo popular que ellosno consiguen y no conseguirán si no tienen la voluntad de cambiar supolítica económica”, enfatizó.

