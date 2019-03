LOS INTENDENTES, EL BLOQUE JUSTICIALISTA Y DANILO FLORES EXIGEN RESPETO A LA LEY Y A LA SOBERANÍA POPULAR

*Los intendentes, diputados provinciales del bloque justicialista y eldiputado nacional Danilo Flores emitieron un documento de apoyo absoluto alo actuado por los distintos Poderes del Gobierno provincial en relación ala Enmienda Constitucional, en el que manifiestan el necesario respeto alas leyes y a la soberanía popular.Cuestionan las presentacionesjudiciales de la oposición, a las que consideran que están basadas en lamentira y rechazan la permanente judicialización de la política al asegurarque buscan sustituir la voluntad del pueblo con un pronunciamientojudicial.*

En el documento titulado “Respeto a la ley y a la soberanía popular”, los

intendentes justicialistas del interior, los integrantes del bloque

Justicialista de la Cámara de Diputados y el diputado nacional Danilo

Flores, señalan:

“Hemos tomado conocimiento de un documento que firman dirigentes políticos

de la Provincia que es una flagrante contradicción.

En el mismo escrito piden por la soberanía popular y, a renglón seguido, lo

desconocen absolutamente cuando recurren a pedir respeto por la

Constitución Nacional, obviando la Constitución Provincial, además de

desconocer las normas que la misma Carta Magna nacional establece respecto

de la autonomía de las provincias y en consecuencia, la vigencia de los

Poderes constituidos de los estados provinciales.

Estos dirigentes, que se arrogan la representación de un sector de la

población, buscan evitar que el pueblo riojano, en forma democrática se

pronuncie como ya lo ha hecho y luego elija en libertad a quienes serán sus

gobernantes.

Como es evidente que no tienen la posibilidad de conseguir respaldo

popular, el método que utilizan es recurrir, en un manejo fraudulento y

espurio, para que alguna otra autoridad fuera del ámbito de la provincia,

como es el caso de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pueda

resolver sus mentiras.

En honor a la verdad, todas las presentaciones judiciales que hicieron

distintas agrupaciones políticas, son falaces que se están desvirtuando en

los tribunales correspondientes, tanto de la provincia como en el ámbito de

la Corte Suprema.

Con frágiles argumentos basados en falsedades no se puede intentar doblegar

a la Corte.

Sabemos fehacientemente que los distintos poderes de la provincia han

actuado con absoluta legalidad, dentro del marco de la Constitución

Provincial y de la competencia que tiene la Cámara de Diputados para la

sanción de la Ley de Enmienda.

En el citado documento se hace referencia a que en La Rioja no hay ley,

pero la verdad es que No hay ley que ellos respeten porque en todo este

tiempo ha quedado en evidencia que no respetan la normativa vigente en la

provincia.

Hay un marco legal establecido que puede gustar o no, pero que se debe

respetar. Así como todo el proceso que se realizó ajustándose a derecho en

el marco de las competencias que tiene la Función Legislativa.

Además, es necesario recordar que en la provincia de La Rioja ha votado en

ocasión de la Enmienda Constitucional, más del 45% del Padrón Electoral,

cuando la ley lo que exige es un 35% y la gente se pronunció a favor de la

enmienda. Es decir que no solo el proceso está convalidado desde lo legal,

sino que cuenta con lo más importante en un sistema democrático: el apoyo

de la voluntad popular.

La dirigencia opositora en la provincia habla permanentemente de la

intervención del Poder Judicial en el ámbito de la política y no reparan en

la recomendación de la propia Corte Suprema, en la resolución adoptada

sobre el amparo presentado contra la Ley de Enmienda, de No judicializar la

política.

Lejos de ello, como no cuentan con el apoyo popular, buscan sustituir la

voluntad del pueblo con un pronunciamiento judicial.

Esto no es democrático, no es propio de la convivencia cívica en una

República. Como dirigentes no podemos aceptarlo porque siempre debe ser el

pueblo quien decida.

Queremos hacer un llamado a la reflexión a estos dirigentes y los

exhortamos a que acompañen la Autonomía de la Provincia de La Rioja;

pedimos el respeto por las instituciones, por el sistema democrático y la

voluntad popular; y hacemos propia la recomendación para que no insistan en

la judicialización de la política, es el pueblo de la provincia quien debe

decidir”.

